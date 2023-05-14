«Обед на вершине небоскреба»: занимательные факты о самом культовом фото над пропастью

Знаменитое фото, где монтажники небоскреба сидят едят на балке огромной высоте. Что же известно об этом легендарном снимке?
Итак, именуется фотография "Обед-ланч (перекус) на вершине небоскреба" (Lunch atop a Skyscraper). Сделан снимок был в 1932-м году. Однако автор его подлинный до сих пор неизвестен. Обычно творение приписывается знаменитому американскому фотографу той поры Чарльзу Эббетсу.
На снимке запечатлено одиннадцать монтажников небоскреба Рокфеллер-плаза - одного из высочайших зданий Нью-Йорка. Чье строительство шло с 1931-го по 1933-й годы.
Фото было сделано в последние дни строительства небоскреба - в качестве своеобразной рекламы. Парни беззаботно обедают на высоте в 260 метров над землей.
Почти все попавшие на снимок строители — реальные рабочие, мигранты из Европы: Швеции, Ирландии, Словакии. Именно эти бедолаги ради куска хлеба соглашались на столь опасную высотную работу. Снимок, кстати, сделан был вовсе не один. Это — целая серия.
И с другого угла, в другом варианте.
Один из героев главного фото, пятый справа, с сигаретой — коренной американец, то бишь индеец. Ирокез по имени Питер Райс. Индейцы из бедных резерваций слыли лучшими рабочими при строительстве небоскрёбов. Не требовали крупной оплаты, бесстрашно карабкались на самую верхотуру. А если индеец вдруг падал и расшибался — уголовного дела точно не было. Ну и компании не нужно было платить за него страховку семье. Неудивительно, что индейскими руками построена добрая половина нью-йоркских небоскребов.
Другой запечатленный на снимке рабочий, словак Густи Попович отправил этот снимок жене домой в Чехословакию. С подписью: я жив и здоров, как всегда, с бутылкой. Густи Попович позже погиб во второй мировой войне.
Существует окрашенная при помощи искусственного интеллекта версия культового снимка.
Фото сие оказалось столь популярно, что его американцы даже увековечили в скульптуре. В качестве памятника всем бесстрашным строителям небоскрёбов.
А также у культового снимка имеется немалое число подражателей, пожелавших сфотографироваться в похожих условиях.
И даже Симпсоны
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Во-вторых - тема не раскрыта. Написали бы все версии происхождения снимка. Например, про постановочное фото профессиональных акробатов, нанятых для ля промоутирования строительства нового небоскреба RCA Building. И про рискованность съёмок тоже была версия. Вот например ещё фотка - обратите внимание на деревянный настил