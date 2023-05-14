«Обед на вершине небоскреба»: занимательные факты о самом культовом фото над пропастью

Фото было сделано в последние дни строительства небоскреба - в качестве своеобразной рекламы. Парни беззаботно обедают на высоте в 260 метров над землей.

Почти все попавшие на снимок строители — реальные рабочие, мигранты из Европы: Швеции, Ирландии, Словакии. Именно эти бедолаги ради куска хлеба соглашались на столь опасную высотную работу. Снимок, кстати, сделан был вовсе не один. Это — целая серия.