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«Обед на вершине небоскреба»: занимательные факты о самом культовом фото над пропастью

«Обед на вершине небоскреба»: занимательные факты о самом культовом фото над пропастью

Автор:
14 мая 2023 10:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Обед на вершине небоскреба   интересно   история   факты   фото   фото над пропастью   
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Знаменитое фото, где монтажники небоскреба сидят едят на балке огромной высоте. Что же известно об этом легендарном снимке?

Итак, именуется фотография "Обед-ланч (перекус) на вершине небоскреба" (Lunch atop a Skyscraper). Сделан снимок был в 1932-м году. Однако автор его подлинный до сих пор неизвестен. Обычно творение приписывается знаменитому американскому фотографу той поры Чарльзу Эббетсу.

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На снимке запечатлено одиннадцать монтажников небоскреба Рокфеллер-плаза - одного из высочайших зданий Нью-Йорка. Чье строительство шло с 1931-го по 1933-й годы.

Фото было сделано в последние дни строительства небоскреба - в качестве своеобразной рекламы. Парни беззаботно обедают на высоте в 260 метров над землей.

Почти все попавшие на снимок строители — реальные рабочие, мигранты из Европы: Швеции, Ирландии, Словакии. Именно эти бедолаги ради куска хлеба соглашались на столь опасную высотную работу. Снимок, кстати, сделан был вовсе не один. Это — целая серия.

И с другого угла, в другом варианте.

Один из героев главного фото, пятый справа, с сигаретой — коренной американец, то бишь индеец. Ирокез по имени Питер Райс. Индейцы из бедных резерваций слыли лучшими рабочими при строительстве небоскрёбов. Не требовали крупной оплаты, бесстрашно карабкались на самую верхотуру. А если индеец вдруг падал и расшибался — уголовного дела точно не было. Ну и компании не нужно было платить за него страховку семье. Неудивительно, что индейскими руками построена добрая половина нью-йоркских небоскребов.

Другой запечатленный на снимке рабочий, словак Густи Попович отправил этот снимок жене домой в Чехословакию. С подписью: я жив и здоров, как всегда, с бутылкой. Густи Попович позже погиб во второй мировой войне.

Существует окрашенная при помощи искусственного интеллекта версия культового снимка.

Фото сие оказалось столь популярно, что его американцы даже увековечили в скульптуре. В качестве памятника всем бесстрашным строителям небоскрёбов.

А также у культового снимка имеется немалое число подражателей, пожелавших сфотографироваться в похожих условиях.

И даже Симпсоны


Источник:

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Метки: Обед на вершине небоскреба   интересно   история   факты   фото   фото над пропастью   
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7  комментариев
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47k
turyst 37 минут назад
Что же вы оригинал не выкладываете, до обработки?
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4k
MPEG-8 18 минут назад
После обеда вздремнуть святое дело.
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4k
Peter Griffin 36 минут назад
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Виктор Глущенко Час назад
А ипстись в подобных условиях никто не пытался ? Может фото есть . Друг спрашивает .
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607
rastlin0 Час назад
Во-первых - сколько можно?
Во-вторых - тема не раскрыта. Написали бы все версии происхождения снимка. Например, про постановочное фото профессиональных акробатов, нанятых для ля промоутирования строительства нового небоскреба RCA Building. И про рискованность съёмок тоже была версия. Вот например ещё фотка - обратите внимание на деревянный настил
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