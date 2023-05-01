Гуано, которое помогло американцам спасти экономику США и захватить острова в Тихом океане

Нормальный перевод названия этого закона, скорей всего, здесь посчитают сниженной лексикой, поэтому вот его оригинальное написание – Guano Act или же Guano Islands Act, то есть, как иногда аккуратно переводится это сочетание, "Закон о гуановых островах". Можно было бы написать "Закон о помёте" – так даже понятней.
Дело в том, что речь идёт именно о помёте, который, как известно, считается хорошим органическим удобрением. Особенно птиц, живущих в условиях хорошей экологии.
Правда, слово guano как термин используется применительно, скажем так, к уже полежавшему какое-то время помёту. Это важно.
Так вот, примерно в 1840-х годах у жителей США, занимающихся сельским хозяйством, возникла проблема – земля истощилась. В поисках органических удобрений (а других вроде как ещё не было – их как раз в это время изобретали, а использовать активно начнут в конце 19-го века) они обратили свой взгляд на Перу, где землю пахали не столь активно.
Замечательные свойства гуано перуанских морских птиц стали для американских фермеров решением проблемы. Многие заявляли, что стали собирать в 3 раза больше урожая, спрос на подобные удобрения родом из Перу повысился так, что всю эту страну быстро очистили от вековых залежей... И американцы обратили свой взор на нетронутые территории. Какие?
А тут речь идёт о тех самых "гуановых островах" в Тихом океане. Не секрет, что многие мелкие необитаемые острова и рифы морские птицы делают местом своего постоянного пребывания. Их в таких местах никто не трогает и за многие годы там всё покрывается теми самыми будущими удобрениями, на которые американцы объявили охоту.
Да, как вы поняли, для того, чтобы собирать по океану старый птичий помёт, Конгрессу США 18 августа 1856-го года пришлось принять специальный закон. В рассказах об этом законе часто цитируют Милларда Филлмора, 13-го президента США про то, что для того, чтобы заполучить гуано, нужно "использовать все средства".
Суть нового закона на самом деле заключалась в том, что теперь любой американец может занять "гуановый остров" с целью разработки этих залежей и доставки их в США "на благо граждан".
Конечно, только если остров ничейный, то есть "находится вне юрисдикции других государств". В общем, плывите и без гуана не возвращайтесь.
Как бы забавно не смотрелся повод, сами американцы отмечают, что закон по сути санкционировал в США самые ранние аннексии земель вне американского континента. Собственно, сегодня часть тех самых Guano Islands являются именно американскими островами, хотя и находятся далеко в Тихом океане.
По тому же закону президент США получал право использовать военную силу для защиты таких островов – ну, верней, для защиты интересов граждан США, которые в рамках этого закона начали там добычу. И именно по усмотрению президента остров объявлялся принадлежащим Соединённым Штатам.
При этом, что интересно, в законе явным образом указывалось, что после истощения запасов США не обязаны сохранять за собой эти острова.
В том же 1856-м году таким образом американским стали такие острова, как Флинт, Хауленд, Бейкер, Джарвис, Мидуэй и другие – всего были "выдвинуты притязания" на более чем 50 островов, хотя и не все в итоге достались США.
Да, многие из них и сейчас являются американскими, хотя там давно уже закончилось то, ради чего эти острова "осваивали". Скажем, на острове Флинт не хватило соответствующих запасов даже до конца века, с Малдена прекратился экспорт к 1920-м годам...
С другой стороны, представьте, какие там были запасы (и сколько там тусили те самые морские птицы до этого), если вывозили добытое более полувека.
Как можно увидеть на рисунках того времени (примеры на двух картинках выше), речь шла о целых шахтах из гуано и настоящих горах, по которым карабкались "шахтёры" . На одном из островов, например, до сих пор сохранилась небольшая железная дорога, по которой будущие удобрения доставлялись к берегу для погрузки на корабли.
Когда вывозить стало нечего, острова всё равно не бросили – многие из них стали использовать под выращивание кокосовых пальм, к примеру. А вот, скажем, на уже упомянутом острове Хауленд в 1930-х годах появился американский военный аэродром.
Были и такие ситуации, что американцев стали опережать. Скажем, известный остров Мальден, который затем использовался британцами для испытаний ядерного оружия, сначала был ими реально перехвачен у США – некая австралийская компания по британской лицензии начала там разработки, хотя в Штатах уже заявили, что собираются занять его.
В общем, Guano Act в прямом смысле повлиял и на экономику США, и на будущую географию Тихого океана. И так или иначе влияет сейчас: гуано это уже никому не нужно, да оно и мало где осталось – а споры по ряду островов продолжаются до сих пор. Но это уже другая история.
Источник:
- 20+ людей, которые поделились секретами своих профессий
- Люди поделились случайно услышанными разговорами незнакомцев, которые их удивили
- Четыре реальных случая "робинзонады"
- 12 ретро фотографий, которые показывают, как изменился мир