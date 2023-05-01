Гуано, которое помогло американцам спасти экономику США и захватить острова в Тихом океане

Дело в том, что речь идёт именно о помёте, который, как известно, считается хорошим органическим удобрением. Особенно птиц, живущих в условиях хорошей экологии.

Правда, слово guano как термин используется применительно, скажем так, к уже полежавшему какое-то время помёту. Это важно.

Так вот, примерно в 1840-х годах у жителей США, занимающихся сельским хозяйством, возникла проблема – земля истощилась. В поисках органических удобрений (а других вроде как ещё не было – их как раз в это время изобретали, а использовать активно начнут в конце 19-го века) они обратили свой взгляд на Перу, где землю пахали не столь активно.

Замечательные свойства гуано перуанских морских птиц стали для американских фермеров решением проблемы. Многие заявляли, что стали собирать в 3 раза больше урожая, спрос на подобные удобрения родом из Перу повысился так, что всю эту страну быстро очистили от вековых залежей... И американцы обратили свой взор на нетронутые территории. Какие?