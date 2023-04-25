"Яйцо Черчилля": зачем британскому премьеру сделали барокамеру

Во время и после Второй мировой войны учёные создали немало важных — а порой и странных, — изобретений. Одно из них — барокамера или "летающая кровать" для Уинстона Черчилля. Это была металлическая камера в форме яйца со специально сконструированной системой циркуляции и фильтрации воздуха. Узнаем, зачем целая команда инженеров так трудилась над её созданием.
Здоровье британского премьер-министра Уинстона Черчилля часто хромало — неудивительно, ведь политик курил 8-10 сигар в день, и вообще любил подебоширить и покутить. Он имел лишний вес, пережил два сердечных приступа, но при этом даже в преклонном возрасте продолжал курить, пить, и имел справку от врача, что может употреблять "неограниченное количество" алкоголя во время визитов в США. Но вскоре даже поездки стали даваться ему нелегко, хотя лидер страны был обязан много перемещаться. В период с 1940 по 1945 год он совершил по меньшей мере 25 поездок за пределы Великобритании.
Личный доктор Черчилля, лорд Моран, волновался о здоровье политика. Он знал, что во время перелётов тот подвергался воздействию низкого уровня кислорода, что могло навредить его и без того слабому сердцу. Чтобы облегчить его полёты, команда инженеров из Института авиационной медицины придумала решение - "Яйцо Черчилля", или "летающую кровать". Это была одноместная барокамера, которую планировали помещать в самолёт.
По задумке, когда самолёт поднимался на определённую высоту (в случае Черчилля - более 2,5 км), политик мог спокойно расположиться в своей камере и провести полёт без ущерба для здоровья. В его распоряжении были сигареты, газеты, телефон для связи с персоналом. Сама камера имела несколько иллюминаторов, а также систему циркуляции и очистки воздуха, чтобы Черчилль мог спокойно курить сигары.
Однако, капсулу так и не эксплуатировали. Планировалось, что она будет использоваться на транспортном самолете Avro York Ascalon, которым обычно пользовался Черчилль, но он был слишком мал для перевозки. Также "летающую кровать" пытались установить на американский C-54 - но она оказалась слишком тяжёлой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Автор - идиот!