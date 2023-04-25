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"Яйцо Черчилля": зачем британскому премьеру сделали барокамеру

"Яйцо Черчилля": зачем британскому премьеру сделали барокамеру

Автор:
25 апреля 2023 21:53
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   Прошлое   Уинстон Черчилль   Черчилль   барокамера   интересно   интересное   история   факты   фото   
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Во время и после Второй мировой войны учёные создали немало важных — а порой и странных, — изобретений. Одно из них — барокамера или "летающая кровать" для Уинстона Черчилля. Это была металлическая камера в форме яйца со специально сконструированной системой циркуляции и фильтрации воздуха. Узнаем, зачем целая команда инженеров так трудилась над её созданием.

Здоровье британского премьер-министра Уинстона Черчилля часто хромало — неудивительно, ведь политик курил 8-10 сигар в день, и вообще любил подебоширить и покутить. Он имел лишний вес, пережил два сердечных приступа, но при этом даже в преклонном возрасте продолжал курить, пить, и имел справку от врача, что может употреблять "неограниченное количество" алкоголя во время визитов в США. Но вскоре даже поездки стали даваться ему нелегко, хотя лидер страны был обязан много перемещаться. В период с 1940 по 1945 год он совершил по меньшей мере 25 поездок за пределы Великобритании.

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Личный доктор Черчилля, лорд Моран, волновался о здоровье политика. Он знал, что во время перелётов тот подвергался воздействию низкого уровня кислорода, что могло навредить его и без того слабому сердцу. Чтобы облегчить его полёты, команда инженеров из Института авиационной медицины придумала решение - "Яйцо Черчилля", или "летающую кровать". Это была одноместная барокамера, которую планировали помещать в самолёт.

По задумке, когда самолёт поднимался на определённую высоту (в случае Черчилля - более 2,5 км), политик мог спокойно расположиться в своей камере и провести полёт без ущерба для здоровья. В его распоряжении были сигареты, газеты, телефон для связи с персоналом. Сама камера имела несколько иллюминаторов, а также систему циркуляции и очистки воздуха, чтобы Черчилль мог спокойно курить сигары.

Однако, капсулу так и не эксплуатировали. Планировалось, что она будет использоваться на транспортном самолете Avro York Ascalon, которым обычно пользовался Черчилль, но он был слишком мал для перевозки. Также "летающую кровать" пытались установить на американский C-54 - но она оказалась слишком тяжёлой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Прошлое   Уинстон Черчилль   Черчилль   барокамера   интересно   интересное   история   факты   фото   
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3  комментария
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682
Сергей 2 часа назад
По мимо прочего данная капсула имела ещё и функцию доп защиты при крушении самолёта, так же была снабжена тревожным чемоданом, по факту капсула последнего шанса.
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17k
Bill 43 минуты назад
Яйцо Черчилля летало барокамере? А второе?
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22k
babuby 2 часа назад
Почему летал в барокамере? Потому что он НЕ летал в барокамере. Её сделали, но он ей не пользовался.
Автор - идиот!
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