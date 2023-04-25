"Яйцо Черчилля": зачем британскому премьеру сделали барокамеру

Здоровье британского премьер-министра Уинстона Черчилля часто хромало — неудивительно, ведь политик курил 8-10 сигар в день, и вообще любил подебоширить и покутить. Он имел лишний вес, пережил два сердечных приступа, но при этом даже в преклонном возрасте продолжал курить, пить, и имел справку от врача, что может употреблять "неограниченное количество" алкоголя во время визитов в США. Но вскоре даже поездки стали даваться ему нелегко, хотя лидер страны был обязан много перемещаться. В период с 1940 по 1945 год он совершил по меньшей мере 25 поездок за пределы Великобритании.