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В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться с необычными нарушителями

В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться с необычными нарушителями

Автор:
14 мая 2023 00:36
Метки: Китай   Прикол   слоны   
832
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В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться (а скорее даже не мешать) с необычными нарушителями, которые шагали прямо по проезжей части. Зоопарк на дороге

Источник:

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ss 56 минут назад
Индийские туристы?
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