В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться с необычными нарушителями

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В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться (а скорее даже не мешать) с необычными нарушителями, которые шагали прямо по проезжей части. Зоопарк на дороге
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