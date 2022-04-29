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Клиентоориентированность по-китайски

Клиентоориентированность по-китайски

Автор:
29 апреля 2022 12:24
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   Юмор   китайские продавцы   названия магазинов   подборка   прикол   
2157
26
Китайские продавцы умеют подстроиться под спрос. Иногда это выглядит довольно курьёзно, особенно, когда автоперевод выдаёт настоящую бредятину.
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Источник:

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Метки: Китай   Юмор   китайские продавцы   названия магазинов   подборка   прикол   
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6k
Administrator Час назад
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317
Гепатит С 6 минут назад
САМЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН Х*ЙНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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1k
Миша 20 минут назад
Любая страна может магазинами порадовать. Польша.

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189
Джонни Zhora Минуту назад
возможно, но выглядит всё-равно как склеп
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4k
Serj81 Час назад
Самый большой магазин х..уини
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Бернгард Кёне

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