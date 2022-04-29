Клиентоориентированность по-китайски

2157
26
Китайские продавцы умеют подстроиться под спрос. Иногда это выглядит довольно курьёзно, особенно, когда автоперевод выдаёт настоящую бредятину.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Злободневное: самое убойное из жизни соседей
- Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения
- Когда ты не социфоб, а просто не любишь общаться
- Настоящее палево! Есть простофили, которые не обращают внимание на детали. А зря!
- Мы всё же не знаем многого о весне... и котах
Новости партнёров
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы