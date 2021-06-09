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Слоны сбежали из заповедника и решили вздремнуть после своих странствий

Слоны сбежали из заповедника и решили вздремнуть после своих странствий (6 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:17
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   китай   побег   слоны   
178
6
Стадо из 15 слонов сбежало в апреле из природного заповедника в Китае и нанесло ущерб в миллион долларов. Во время своих странствий животные вытаптывали посевы, съедали поля с кукурузой и врывались в сараи местных жителей. В какой-то момент слоны устали и решили вздремнуть.
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Метки: в мире   животные   китай   побег   слоны   
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2  комментария
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Горожанин 13 минут назад
Слоны же умные. Они что, читать не умеют, что сбегать из заповедника строго запрещено?
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Нескучный сад 2 минуты назад
Когда у слонов жизнь интереснее и насыщеннее, чем у 90% читающих этот пост
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