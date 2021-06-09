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Стадо из 15 слонов сбежало в апреле из природного заповедника в Китае и нанесло ущерб в миллион долларов. Во время своих странствий животные вытаптывали посевы, съедали поля с кукурузой и врывались в сараи местных жителей. В какой-то момент слоны устали и решили вздремнуть.
Стадо бродячих слонов решило остановиться и организовать привал в ходе рекордного 480-километрового похода по стране после побега из природного заповедника.
На снимках, где они все вместе прилегли в лесу на травке, мигрирующее стадо диких азиатских слонов действительно выглядит измученным длительным путешествием.
Стадо, похоже, уснуло, образовав форму пирамиды: взглянув на фотографии, можно увидеть, как слонёнок, схватился за лапу взрослой особи, тогда как один из слонов постарше взгромоздил свой хобот на слона, лежащего перед собой.
На снимках, где они все вместе прилегли в лесу на травке, мигрирующее стадо диких азиатских слонов действительно выглядит измученным длительным путешествием.
Стадо, похоже, уснуло, образовав форму пирамиды: взглянув на фотографии, можно увидеть, как слонёнок, схватился за лапу взрослой особи, тогда как один из слонов постарше взгромоздил свой хобот на слона, лежащего перед собой.
Группа из 15 существ брела на север в сторону города Куньмин, что в провинции Юньнань, с 16 апреля, когда они выбрались из заповедника, расположенного в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе. Спящими вместе они были замечены в минувший понедельник в посёлке Цзинань.
Во время своего эпического путешествия слоны бродили по улицам, врывались в сараи и прожёвывали себе дорогу через сельхозугодья, в результате чего ими был нанесён ущерб на сумму 6,8 миллиона юаней (1,1 миллиона долларов).
На этом снимке сбежавшие спящие слоны выглядят серьёзно уставшими, так как в ходе своего побега смогли пройти весьма немаленькое расстояние.
Во время своего эпического путешествия слоны бродили по улицам, врывались в сараи и прожёвывали себе дорогу через сельхозугодья, в результате чего ими был нанесён ущерб на сумму 6,8 миллиона юаней (1,1 миллиона долларов).
На этом снимке сбежавшие спящие слоны выглядят серьёзно уставшими, так как в ходе своего побега смогли пройти весьма немаленькое расстояние.
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Дороги были заблокированы грузовиками, кроме того, власти, чтобы увести крупных животных из городского района Цзиньнин, тактически разбросали в нужных точках 18 тонн ананасов и кукурузы.
В Китае слоны являются охраняемым видом, это означает, что стаду никто не навредит, мало того, сотрудники службы охраны дикой природы также всё это время старались избегать использования транквилизаторов.
На фото: слонам разрешили побродить по окрестностям возле посёлка Шуанхэ, район Цзиньнин, город Куньмин, провинция Юньнань.
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