Группа из 15 существ брела на север в сторону города Куньмин, что в провинции Юньнань, с 16 апреля, когда они выбрались из заповедника, расположенного в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе. Спящими вместе они были замечены в минувший понедельник в посёлке Цзинань.



Во время своего эпического путешествия слоны бродили по улицам, врывались в сараи и прожёвывали себе дорогу через сельхозугодья, в результате чего ими был нанесён ущерб на сумму 6,8 миллиона юаней (1,1 миллиона долларов).



На этом снимке сбежавшие спящие слоны выглядят серьёзно уставшими, так как в ходе своего побега смогли пройти весьма немаленькое расстояние.