Слоненок, который очень любит валяться в грязи

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Сотрудники слоновьего заповедника "Долина диких слонов" в китайской провинции Юньнань запечатлели своего маленького подопечного за типично детским развлечением: слоненок радостно катался по грязи под сводами дождевого леса, вывалявшись с ног до головы.
Сотрудники национального парка "Долина диких слонов" в южнокитайской провинции Юньнань запечатлели на видео момент, когда игривый слоненок спускается на коленях по грязному склону в тропическом лесу Китая .Игривый азиатский слоник по имени Ишуан устроил себе из наклонной грязной тропы настоящую горку и радостно едет по ней не хуже, чем на санках!
В "Долине диких слонов" проживает несколько сотен этих гигантских животных. Ишуан стал пятым слоненком, родившимся в здешнем Центре разведения слонов.
Трехлетний слоненок был снят, когда наслаждался игрой на грязном склоне в тропическом лесу. В 16-секундном видео он с явным наслаждением съезжает на коленях по мокрому склону холма.
Слоненка засняли сотрудники парка во время прогулки. Представитель парка сообщил, что Ишуан родился 22 декабря 2017 года и хорошо развивается. Он стал пятым теленком, родившимся в их центре разведения.
В 1992 году Китай принял закон о защите диких слонов, чтобы бороться с торговлей слонами и охотой на них.
По словам представителя парка, слоны обычно живут от 60 до 70 лет, так что Ишуан по возрасту и поведению похож на непослушного дошкольника.
В 1992 году Китай принял закон о защите диких слонов, чтобы бороться с торговлей слонами и охотой на них.
По словам представителя парка, слоны обычно живут от 60 до 70 лет, так что Ишуан по возрасту и поведению похож на непослушного дошкольника.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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