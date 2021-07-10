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Слоненок, который очень любит валяться в грязи

Слоненок, который очень любит валяться в грязи (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 июля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Юньнань   видео   животные   забавно   китай   слоненок   слоновьи радости   слоны   
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Сотрудники слоновьего заповедника "Долина диких слонов" в китайской провинции Юньнань запечатлели своего маленького подопечного за типично детским развлечением: слоненок радостно катался по грязи под сводами дождевого леса, вывалявшись с ног до головы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юньнань   видео   животные   забавно   китай   слоненок   слоновьи радости   слоны   
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