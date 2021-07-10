Слоненок, который очень любит валяться в грязи

Слоненка засняли сотрудники парка во время прогулки. Представитель парка сообщил, что Ишуан родился 22 декабря 2017 года и хорошо развивается. Он стал пятым теленком, родившимся в их центре разведения.

В 1992 году Китай принял закон о защите диких слонов, чтобы бороться с торговлей слонами и охотой на них.

По словам представителя парка, слоны обычно живут от 60 до 70 лет, так что Ишуан по возрасту и поведению похож на непослушного дошкольника.