Стоматологическое шоу эксцентричного доктора Паркера

Эдгар Рэндольф Паркер появился на свет в 1872 году в Тайнмут-Крик (штат Нью-Брансуик). С юных лет мальчик демонстрировал деловую хватку и предприимчивость и разрабатывал смелые планы по построению бизнеса. Так, в 9 лет Эдгар чуть не стал птицеводом, поменяв у соседа курицу и клетку на безделушку и планируя заработать на цыплятах солидную сумму. С птицеводством не срослось, но повзрослевший парень решил начать с разъездной торговли разными безделицами. Отцу не понравилась эта идея, и он продал повозку Эдгара. Сын обиделся, что его прожектов не оценили, и ушёл в матросы (его дядя владел несколькими кораблями).

В море юноша травмировался. И пока проходил лечение в больнице Буэнос-Айреса, проникся благородной работой медиков. И решил попробовать себя в качестве врача-стоматолога. Ведь это так здорово – избавлять людей от боли и получать за это приличное вознаграждение.

В 17 лет парень поступил в стоматологический колледж Нью-Йорка. Поскольку Паркер был на самообеспечении, то не придумал ничего лучше, чем сразу после поступления открыть практику. Это было прямым нарушением законодательства.

И студента исключили. Впрочем, диплом он всё же получил, уже в Филадельфии. Хоть и учился из рук вон плохо и буквально вымолил омытый слезами документ.

Став дипломированным врачом, мужчина отправился в Канаду в надежде на быструю раскрутку. Но надежды не оправдались: клиенты не торопились в его кабинет. И через полтора месяца новоиспечённый стоматолог наплевал на профессиональную этику и начал рекламную кампанию.