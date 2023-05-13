Россиянина на Пхукете смыло в море со скалы

На Пхукете разбушевавшееся море смыло со скалы группу российских туристов. Троим удалось выбраться, поиски 32-летнего Юрия Смояна продолжаются. Инцидент произошел на мысе Промтеп.
Спасатели на Пхукете ищут россиянина, которого смыло волной со скал в море. ЧП произошло на мысе Промтхеп в районе пляжа Yanui Beach. Всего в воде оказались четыре человека, находившиеся в тот момент на прибрежных скалах. Трое отделались испугом и сумели выбраться, получив лёгкие ранения от ударов о камни.
О судьбе четвертого туриста из России до сих пор ничего не известно. Спецслужбам удалось установить детали ЧП, в данный момент идут поиски пропавшего Юрия Смояна.
«Там же высокие скалы. Это какая должна быть волна?! Может, просто оступился и упал», – не верят версии, опубликованной в официальных источниках, туристы, которые обсуждают случившееся в телеграм-каналах, посвященных Пхукету.
«К сожалению, уже далеко не первый раз там смывает людей, которые лезут делать селфи», – объясняют другие более опытные путешественники.
Поиски будут продолжаться ещё несколько дней, хотя, шансов найти россиянина живым практически нет.
Источник:
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