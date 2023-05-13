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Россиянина на Пхукете смыло в море со скалы

Россиянина на Пхукете смыло в море со скалы

Автор:
13 мая 2023 15:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: море   несчастный случай   поиски   пхукет   скала   тайланд   туристы   
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На Пхукете разбушевавшееся море смыло со скалы группу российских туристов. Троим удалось выбраться, поиски 32-летнего Юрия Смояна продолжаются. Инцидент произошел на мысе Промтеп.

Спасатели на Пхукете ищут россиянина, которого смыло волной со скал в море. ЧП произошло на мысе Промтхеп в районе пляжа Yanui Beach. Всего в воде оказались четыре человека, находившиеся в тот момент на прибрежных скалах. Трое отделались испугом и сумели выбраться, получив лёгкие ранения от ударов о камни.

О судьбе четвертого туриста из России до сих пор ничего не известно. Спецслужбам удалось установить детали ЧП, в данный момент идут поиски пропавшего Юрия Смояна.

«Там же высокие скалы. Это какая должна быть волна?! Может, просто оступился и упал», – не верят версии, опубликованной в официальных источниках, туристы, которые обсуждают случившееся в телеграм-каналах, посвященных Пхукету.

«К сожалению, уже далеко не первый раз там смывает людей, которые лезут делать селфи», – объясняют другие более опытные путешественники.

Поиски будут продолжаться ещё несколько дней, хотя, шансов найти россиянина живым практически нет.

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Метки: море   несчастный случай   поиски   пхукет   скала   тайланд   туристы   
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32k
MatveiVainrub 14 минут назад
Естественный отбор ветер северный
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Shtoppi Полчаса назад
«К сожалению, уже далеко не первый раз там смывает людей, которые лезут делать селфи»
-----------
естественный отбор еще никто не отменял.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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