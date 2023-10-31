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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 869 постов • 43 подписчика подписаться
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Группа туристов пропала в районе перевала Дятлова

Группа туристов пропала в районе перевала Дятлова

Автор:
31 октября 2023 15:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вижай   Свердловская области   перевал Дятлова   поиски   сплав по реке   туристы   
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Пятеро жителей не выходят на связь с 30 октября.

На Урале полиция и спасатели разыскивают группу из 5 туристов, которые отправились на сплав по реке Вижай 26 октября и пропали. Как сообщили в региональном главке МВД пятеро мужчин не зарегистрировались Ивдельском поисково-спасательном отряде, поэтому информация опропавших туристах к ним поступила от водителя, который должен был их встретить в посёлке Вижай (в 70 км от перевала Дятлова).


Известно, что в 50-километровый поход отправился директор ООО "Холодильные машины" Константин Чурай и четверо логистов компании "ТрансКомУрал" возрастом от 31до 35 лет. Все проживают в городе Березовский.


"Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможную задержку группы из-за обмеления реки Вижай, резкое похолодание температуры воздуха. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком", — отметили в МВД.

Сообщается, что власти Свердловской области в течение трёх лет планируют создать на перевале Дятлова туристическую инфраструктуру — установить знаки туристической навигации и организовать визит-центр, а также усилить работу аварийно-спасательных служб. Правда, для этого придётся обеспечить электроснабжением посёлок Вижай и наладить там связь. Для реализации проекта власти намерены привлечь областные и федеральные деньги, а также средства от частных инвесторов.

UPD: РИА Новости сообщает, что туристов нашли живыми. Как и предполагали в МВД, они сели на мель. Они застряли на катамаранах в 15 км от посёлка Тахта. Трое из группы смогли выйти к людям, к двум оставшимся отправились спасатели.

Источник:

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Метки: Вижай   Свердловская области   перевал Дятлова   поиски   сплав по реке   туристы   
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17  комментариев
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ведь говорили - не ходите туда, там люди пропадают...
И вот опять - каравай, каравай, в другую сторону давай...
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22k
Слепой Пью 17 минут назад
Зае.достали дятлы, увлеченные перевалом для дятлов.
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11k
Дмитрий 39 минут назад
Ну Таймыр тоже не далеко от перевала. Относительно.
Автор, Вы - дятел!
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207
Желание враг мудрости 47 минут назад
"власти Свердловской области в течение трёх лет планируют создать на перевале Дятлова туристическую инфраструктуру установить знаки туристической навигации и организовать визит-центр, а также усилить работу аварийно-спасательных служб."
Скрытая реклама?
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3k
Буратино 48 минут назад
Нашлись уже живые
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997
kolobok263 54 минуты назад
автор, ты определись, кто пропал. группа туристов или жители. копипастер хренов
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241
Радист 57 минут назад
Туристы пошли снова без связи, снова не зарегистрировались в поисково-спасательном отряде...
Беспечность и раздолбайство!
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18k
Alex ASK Час назад
Причём тут перевал, до которого 70км?

Мастерство заголовка
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241
Радист Alex ASK 56 минут назад
Привлечение внимания...
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719
Exciter Час назад
Перевал за уши притянули для жути?
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24k
SolomonA Час назад
"Не выходят на связь с 30 октября" Учитывая, что сегодня 31-е - просто оооочень давно! Наверное бабушка волнуется....
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3k
Χάρων 2 часа назад
Хотели пощекотать нервишки?
Пощекотали...
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Эх, обломилась новая легенда для любителей этого сраного перевала...)
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Теперь еще на 60 лет разговоров будет.
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61k
pynh 2 часа назад
Громкий заголовок, пост ни о чем.
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