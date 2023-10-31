Группа туристов пропала в районе перевала Дятлова

На Урале полиция и спасатели разыскивают группу из 5 туристов, которые отправились на сплав по реке Вижай 26 октября и пропали. Как сообщили в региональном главке МВД пятеро мужчин не зарегистрировались Ивдельском поисково-спасательном отряде, поэтому информация опропавших туристах к ним поступила от водителя, который должен был их встретить в посёлке Вижай (в 70 км от перевала Дятлова).





Известно, что в 50-километровый поход отправился директор ООО "Холодильные машины" Константин Чурай и четверо логистов компании "ТрансКомУрал" возрастом от 31до 35 лет. Все проживают в городе Березовский.



