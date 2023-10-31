Группа туристов пропала в районе перевала Дятлова

Пятеро жителей не выходят на связь с 30 октября.
На Урале полиция и спасатели разыскивают группу из 5 туристов, которые отправились на сплав по реке Вижай 26 октября и пропали. Как сообщили в региональном главке МВД пятеро мужчин не зарегистрировались Ивдельском поисково-спасательном отряде, поэтому информация опропавших туристах к ним поступила от водителя, который должен был их встретить в посёлке Вижай (в 70 км от перевала Дятлова).
Известно, что в 50-километровый поход отправился директор ООО "Холодильные машины" Константин Чурай и четверо логистов компании "ТрансКомУрал" возрастом от 31до 35 лет. Все проживают в городе Березовский.
"Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможную задержку группы из-за обмеления реки Вижай, резкое похолодание температуры воздуха. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком", — отметили в МВД.
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Сообщается, что власти Свердловской области в течение трёх лет планируют создать на перевале Дятлова туристическую инфраструктуру — установить знаки туристической навигации и организовать визит-центр, а также усилить работу аварийно-спасательных служб. Правда, для этого придётся обеспечить электроснабжением посёлок Вижай и наладить там связь. Для реализации проекта власти намерены привлечь областные и федеральные деньги, а также средства от частных инвесторов.
UPD: РИА Новости сообщает, что туристов нашли живыми. Как и предполагали в МВД, они сели на мель. Они застряли на катамаранах в 15 км от посёлка Тахта. Трое из группы смогли выйти к людям, к двум оставшимся отправились спасатели.
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И вот опять - каравай, каравай, в другую сторону давай...
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