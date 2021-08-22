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Пляжи Корсики оккупировали агрессивные бродячие коровы

Пляжи Корсики оккупировали агрессивные бродячие коровы (4 фото)

Автор:
22 августа 2021 16:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: коровы   корсика   лето   море   пляж   туристы   
1475
4
Дикие коровы и любители загара делили пляжи Корсики на протяжении десятилетий. Но популяция вольных бурёнок с каждым годом неуклонно растёт и из местной достопримечательности рогатые становятся проблемой как для властей, так и для туристов.

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Метки: коровы   корсика   лето   море   пляж   туристы   
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22  комментария
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5k
schmubu Час назад

да ничо так, хорошие тёлки.
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5k
Александр Иванов 47 минут назад
Тёлки фоткают тёлок.
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298k
Booharik Час назад
А разве на Корсике все жители вегетарианцы? Скорее всего нет. На Корсике есть какие-либо свои, островные праздники. Праздновать их нужно обязательным блюдом из говяжьего мяса, каким нибудь "мясом по корсикански" с корсиканским-же сыром и специями, и проблема беспредельствующих коров будет решена, т.е. съедена. Даже быков кастрировать не нужно, просто на празднование приглашать жителей материковой части Франции.
Подкину идейку - "День рождения Наполеона Бонапарта". Самый знаменитый корсиканец, оставивший след в истории человечества. Во всей Франции найдётся немало жителей, которые вспомнят о временах "Великой Франции под управлением Наполеона", и будут готовы почтить его память поездкой/полётом/морским путешествием на Корсику к дате его рождения.
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2k
александр 2 часа назад
откуда у коров телефоны?
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49k
parallax 2 часа назад
Тёлки по корсикански
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1k
Sergey 2 часа назад
Да блин, отловить и на мясо. Как эко-говядину. Заодно и бюджет подтянут.
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−2
Нурик Нуриков 2 часа назад
Сколько тушенки зря пропадает!
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41k
Соломей 2 часа назад
Думал что то про российских блогерш будет...
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
А с каких это пор принялись на коров купальники надевать?
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1k
_♛_ 2 часа назад
у всех свои проблемы... Коровы у них дикие... Пустите узбеков с таджиками, они их вмиг утилизируют на плов!
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754
олег 3 часа назад
осваивать средства на кастрацию быков можно вечно.
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10k
Александр 3 часа назад
А не пробовали одомашнивать их?
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6k
BenderRodriguez 3 часа назад
А на мясо их пустить нельзя? Не Индия же вроде.
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