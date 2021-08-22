Пляжи Корсики оккупировали агрессивные бродячие коровы

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Дикие коровы и любители загара делили пляжи Корсики на протяжении десятилетий. Но популяция вольных бурёнок с каждым годом неуклонно растёт и из местной достопримечательности рогатые становятся проблемой как для властей, так и для туристов.
Корсика славится своими пляжами, потрясающими пейзажами, историческими деревнями и дикими коровами, которые могут свободно гулять где угодно.
Жозелин Маттей-Фази, президент ассоциации мэров Корсики, считает, что разрешение коровам передвигаться было «корсиканской особенностью». Но это позволило фермерам более халатно относиться к своему скоту. Такая свобода в последнее время дорого обходится властям, так как поголовье диких животных уже перевалило за 10 000 голов. Коровы не только захватили все пляжи, но и гоняют туристов, которые подходят к ним слишком близко.
Предупреждающие знаки на пляжах ни на бурёнок, ни на людей не действуют. Так, в мае этого года пострадала женщина, ее с серьезными травмами лица доставили в больницу. Коровы нападают на туристов, портят частную собственность и регулярно становятся причиной дорожно-транспортных происшествий на острове, иногда со смертельным исходом.
В горной коммуне Лоцци 70-летняя женщина во время развешивания белья на улице получила ранение в двух сантиметрах от бедренной артерии.
В горной коммуне Лоцци 70-летняя женщина во время развешивания белья на улице получила ранение в двух сантиметрах от бедренной артерии.
Жан-Батист Лучиони, мэр города Пьетрозелла, который находится недалеко от пляжа в Коти-Кьявари, сообщил, что власти планируют осенью провести массовую кастрацию быков дикого стада. Таким образом, популяция животных хотя бы не будет увеличиваться и со временем все животные умрут своей смертью. Также планируется оградить часть пляжей, чтобы позволить людям безопасно отдыхать.
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да ничо так, хорошие тёлки.
Подкину идейку - "День рождения Наполеона Бонапарта". Самый знаменитый корсиканец, оставивший след в истории человечества. Во всей Франции найдётся немало жителей, которые вспомнят о временах "Великой Франции под управлением Наполеона", и будут готовы почтить его память поездкой/полётом/морским путешествием на Корсику к дате его рождения.