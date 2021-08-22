Пляжи Корсики оккупировали агрессивные бродячие коровы

Предупреждающие знаки на пляжах ни на бурёнок, ни на людей не действуют. Так, в мае этого года пострадала женщина, ее с серьезными травмами лица доставили в больницу. Коровы нападают на туристов, портят частную собственность и регулярно становятся причиной дорожно-транспортных происшествий на острове, иногда со смертельным исходом.

В горной коммуне Лоцци 70-летняя женщина во время развешивания белья на улице получила ранение в двух сантиметрах от бедренной артерии.