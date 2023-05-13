Британским тюремщикам хотят запретить называть преступников "осужденными"

Толерантность добралась и до британских тюрем.
В прошлом году бывший министр юстиции Роберт Бакленд влез в планы Министерства юстиции, и не дал им переименовать заключенных в «резидентов», «пользователей услуг» или «лиц, находящихся под надзором». Но в ведомстве решили не сдаваться.
Надзирателям был прислан декрет, в котором предлагается перестать «оскорблять заключенных, называя их осужденными». Дабы не потревожить чувства грабителей и убийц, сотрудникам тюрем предложили на выбор два слова - «арестант» и «правонарушитель».
Представитель Пенитенциарной службы заявил: «Осужденный» - неточный термин, учитывая, что большая часть заключенных находятся под стражей до суда, не будучи осуждены».
И вообще, это язык 200-летней давности.
Также рекомендуется отказаться от словосочетания «осужденными», теперь сидельцев, вышедших на свободу, стоит называть «лицами с жизненным опытом» или «отсидевшими».
Национальный председатель профсоюза Ассоциации сотрудников тюрем Марк Фэйрхерст поделился впечатлениями от нового распоряжения: «Я получил письмо, где говорилось, что некоторые люди считают слово «осужденный» оскорбительным и что мы не должны использовать этот термин. Вместо этого следует употреблять «арестант» и «правонарушитель». Когда я разговариваю с заключенными, они называют себя так. Не понимаю, в чем же проблема? ».
Ну и бонусом, бывший премьер-министр Джон Мейджор выступил с речью в Службе тюремной реформы, ратуя за сокращение численности заключенных. Мейджор утверждал, что большинство из 26 000 «ненасильственных» заключенных - извините, людей с жизненным опытом — вероятно, не должны находиться за решеткой. Но он не смог точно определить, что он имел в виду под «ненасильственным».
Как говорится, во когда убьют - тогда и поговорим, а сейчас, что вы лезете со своими кражами.
Источник:
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Пусть деградируют ,без нас