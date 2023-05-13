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Британским тюремщикам хотят запретить называть преступников "осужденными"

Британским тюремщикам хотят запретить называть преступников "осужденными"

Автор:
13 мая 2023 11:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   заключённые   лица с жизненным опытом   нетолерантно   оскорбление   тюрьмы   
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Толерантность добралась и до британских тюрем.

В прошлом году бывший министр юстиции Роберт Бакленд влез в планы Министерства юстиции, и не дал им переименовать заключенных в «резидентов», «пользователей услуг» или «лиц, находящихся под надзором». Но в ведомстве решили не сдаваться.


Надзирателям был прислан декрет, в котором предлагается перестать «оскорблять заключенных, называя их осужденными». Дабы не потревожить чувства грабителей и убийц, сотрудникам тюрем предложили на выбор два слова - «арестант» и «правонарушитель».

Представитель Пенитенциарной службы заявил: «Осужденный» - неточный термин, учитывая, что большая часть заключенных находятся под стражей до суда, не будучи осуждены».

И вообще, это язык 200-летней давности.


Также рекомендуется отказаться от словосочетания «осужденными», теперь сидельцев, вышедших на свободу, стоит называть «лицами с жизненным опытом» или «отсидевшими».


Национальный председатель профсоюза Ассоциации сотрудников тюрем Марк Фэйрхерст поделился впечатлениями от нового распоряжения: «Я получил письмо, где говорилось, что некоторые люди считают слово «осужденный» оскорбительным и что мы не должны использовать этот термин. Вместо этого следует употреблять «арестант» и «правонарушитель». Когда я разговариваю с заключенными, они называют себя так. Не понимаю, в чем же проблема? ».


Ну и бонусом, бывший премьер-министр Джон Мейджор выступил с речью в Службе тюремной реформы, ратуя за сокращение численности заключенных. Мейджор утверждал, что большинство из 26 000 «ненасильственных» заключенных - извините, людей с жизненным опытом — вероятно, не должны находиться за решеткой. Но он не смог точно определить, что он имел в виду под «ненасильственным».


Как говорится, во когда убьют - тогда и поговорим, а сейчас, что вы лезете со своими кражами.




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Метки: Великобритания   заключённые   лица с жизненным опытом   нетолерантно   оскорбление   тюрьмы   
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9  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
У меня жена несколько лет назад работал в одной структуре, и этих осужденных по той же причине низя было называть ЗЭКАМИ, это ранит их [мат] чувства. Но зато у нас в миру, честный вор, вор в законе это сука норма. Я повторюсь нет честного вора, нет вора в законе, есть воры и честные люди, а все это [мат] пусто оставят себе.
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6k
perekrestok 5 минут назад
Скоро у них ради толерантности зеки и надзиратели будут меняться местами работы - день сидят одни, а на следущий - другие.
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6k
a6m5 7 минут назад
Если человек находится под арестом, то он арестант, независимо от того, осуждённый он или нет. А вот если осуждён условно и не находится под арестом, тогда да, можно называть и просто осуждённым.
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35k
russger 13 минут назад
Чем "арестант" лучше чем "осуждённый"?
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2k
Mixan 45 минут назад
Нам в России с англосасами не попути ..
Пусть деградируют ,без нас
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Александр Час назад
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