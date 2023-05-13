Британским тюремщикам хотят запретить называть преступников "осужденными"

В прошлом году бывший министр юстиции Роберт Бакленд влез в планы Министерства юстиции, и не дал им переименовать заключенных в «резидентов», «пользователей услуг» или «лиц, находящихся под надзором». Но в ведомстве решили не сдаваться.

Надзирателям был прислан декрет, в котором предлагается перестать «оскорблять заключенных, называя их осужденными». Дабы не потревожить чувства грабителей и убийц, сотрудникам тюрем предложили на выбор два слова - «арестант» и «правонарушитель».

Представитель Пенитенциарной службы заявил: «Осужденный» - неточный термин, учитывая, что большая часть заключенных находятся под стражей до суда, не будучи осуждены».

И вообще, это язык 200-летней давности.