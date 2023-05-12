"Унижение женского пола": депутаты требуют переименовать туалетную бумагу "Сызраночка"

Но производитель готов до конца бороться за неблагозвучное для туалетной бумаги название.
Кому что, а в сызранской горадминистрации сформировали целую рабочую группу для урегулирования спора из-за названия туалетной бумаги. Председатель думского комитета по культуре Анна Семёнова считает, что наименование "Сызраночка" не очень подходит для такого класса продуктов, оно неэтично и оскорбляет всех жительниц города.
Чиновница заявила, что ей жалуются возмущённые местные жители, и единственное, что она смогла сделать, так это написать в прокуратуру, по решению которой с дорог убрали рекламные щиты с "Сызраночкой".
На мое обращение, в городской администрации ответили о формировании рабочей группы «для урегулирования ситуации по поводу использования названия «Сызраночка» для бренда туалетной бумаги». В ближайшее время этот вопрос будет вынесен мной на рассмотрение думским комитетом по культуре
Тем временем производитель не собирается менять название и не понимает, кого может оно оскорбить, а скандал с переименованием называет давлением на малый бизнес.
Не первый день обсуждаем, и в администрации были, и везде. Якобы бы мы унижаем достоинство женского пола нашего города Сызрани. Но наше название никак не ассоциируется с сызранскими нашими женщинами. Мы оставим название на постоянной основе. Зачем его переименовывать, нам это не надо, будем его отстаивать в дальнейшем и нынешнем времени. У нас есть кабачковая икра "Сызраночка", спортивная команда "Сызраночка", ещё какое-то предприятие. Не знаем, почему всё так, хотят просто малый бизнес задавить, и всё
Примечательно, что Анне Семёновой нечего предъявить владельцу бренда туалетной бумаги — название никак не нарушает законодательство. Единственное, что могут потребовать от производителя — пакет документов, разрешающих использовать наименование города в своей продукции. И депутат в ближайшее время намерена по этому вопросу обратиться в Федеральную антимонопольную службу.
Будь вы жителем города, вас оскорбило бы такое название туалетной бумаги? А если "Сызранец"?
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