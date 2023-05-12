"Унижение женского пола": депутаты требуют переименовать туалетную бумагу "Сызраночка"

Тем временем производитель не собирается менять название и не понимает, кого может оно оскорбить, а скандал с переименованием называет давлением на малый бизнес.





Не первый день обсуждаем, и в администрации были, и везде. Якобы бы мы унижаем достоинство женского пола нашего города Сызрани. Но наше название никак не ассоциируется с сызранскими нашими женщинами. Мы оставим название на постоянной основе. Зачем его переименовывать, нам это не надо, будем его отстаивать в дальнейшем и нынешнем времени. У нас есть кабачковая икра "Сызраночка", спортивная команда "Сызраночка", ещё какое-то предприятие. Не знаем, почему всё так, хотят просто малый бизнес задавить, и всё