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"Унижение женского пола": депутаты требуют переименовать туалетную бумагу "Сызраночка"

"Унижение женского пола": депутаты требуют переименовать туалетную бумагу "Сызраночка"

Автор:
12 мая 2023 17:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сызраночка   наименование   оскорбление   скандал   сызрань   туалетная бумага   этичность   
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Но производитель готов до конца бороться за неблагозвучное для туалетной бумаги название.

Кому что, а в сызранской горадминистрации сформировали целую рабочую группу для урегулирования спора из-за названия туалетной бумаги. Председатель думского комитета по культуре Анна Семёнова считает, что наименование "Сызраночка" не очень подходит для такого класса продуктов, оно неэтично и оскорбляет всех жительниц города.

Чиновница заявила, что ей жалуются возмущённые местные жители, и единственное, что она смогла сделать, так это написать в прокуратуру, по решению которой с дорог убрали рекламные щиты с "Сызраночкой".

На мое обращение, в городской администрации ответили о формировании рабочей группы «для урегулирования ситуации по поводу использования названия «Сызраночка» для бренда туалетной бумаги». В ближайшее время этот вопрос будет вынесен мной на рассмотрение думским комитетом по культуре

Тем временем производитель не собирается менять название и не понимает, кого может оно оскорбить, а скандал с переименованием называет давлением на малый бизнес.

Не первый день обсуждаем, и в администрации были, и везде. Якобы бы мы унижаем достоинство женского пола нашего города Сызрани. Но наше название никак не ассоциируется с сызранскими нашими женщинами. Мы оставим название на постоянной основе. Зачем его переименовывать, нам это не надо, будем его отстаивать в дальнейшем и нынешнем времени. У нас есть кабачковая икра "Сызраночка", спортивная команда "Сызраночка", ещё какое-то предприятие. Не знаем, почему всё так, хотят просто малый бизнес задавить, и всё

Примечательно, что Анне Семёновой нечего предъявить владельцу бренда туалетной бумаги — название никак не нарушает законодательство. Единственное, что могут потребовать от производителя — пакет документов, разрешающих использовать наименование города в своей продукции. И депутат в ближайшее время намерена по этому вопросу обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

Будь вы жителем города, вас оскорбило бы такое название туалетной бумаги? А если "Сызранец"?

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Метки: Сызраночка   наименование   оскорбление   скандал   сызрань   туалетная бумага   этичность   
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7  комментариев
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17k
Алексей Час назад
Ну путь обзовет - "Засраночка", делов то. Чего с административными дебилами бороться? Только нервы портить. А бумага, она того.... все стерпит, один хрен жопу подтирать чем.....
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10k
Михаил Полчаса назад
кто-то название туалетной бумаги читает?
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37k
Алексей 36 минут назад
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8k
Александр Маслов 36 минут назад
Во, блин, проблемы у депутатов! Так мучиться за свои оклады&льготы.
Впрочем, есть предложение, если уж и переименовать, то на "депут@точка" или просто "депутачка"
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Бритва 48 минут назад
с одной стороны чисто, с другой - сызраночка.
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