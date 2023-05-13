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В Челябинске иномарка влетела в подземный переход

В Челябинске иномарка влетела в подземный переход

Автор:
13 мая 2023 11:31
971
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Водитель белого Mercedes наехал на металлическое ограждение, после чего въехал в подземный переход. От удара переднюю часть авто расплющило.
В результате ДТП пострадали 24-летний водитель и его два пассажира 23 и 20 лет.
По факту происшествия организована проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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5  комментариев
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35k
russger Час назад
Добить на месте этих дятлов и всё
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9k
Павел Полчаса назад
Теперь пробка в метро Челябинска? И на метро не возят?
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1k
kehlalex Полчаса назад
теперь я знаю, что в Челябинске есть метро...
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19k
Карлсончек 40 минут назад
В Москве, после того, как автобус влетел в подземный переход перед каждым поставили бетонные блоки, даже если вход не по ходу движения.
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18k
Bill Час назад
Интересно в Челябинске сделан вход в метро.
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