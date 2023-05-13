В Челябинске иномарка влетела в подземный переход

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Водитель белого Mercedes наехал на металлическое ограждение, после чего въехал в подземный переход. От удара переднюю часть авто расплющило.
В результате ДТП пострадали 24-летний водитель и его два пассажира 23 и 20 лет.
По факту происшествия организована проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В результате ДТП пострадали 24-летний водитель и его два пассажира 23 и 20 лет.
По факту происшествия организована проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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