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Первый в России отряд кошек-пожарных сформировали в МЧС

Первый в России отряд кошек-пожарных сформировали в МЧС

Автор:
13 мая 2023 08:10
Сообщество : Животные
Метки: МЧС   Семёнычи   животные   коты   пожарные   фото   
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Пушистые талисманы помогают пожарным по всей России.

Особое подразделение "Семёнычи" создали по распоряжению руководства МЧС, в него вошли кошки из пожарных частей Москвы, Архангельской, Смоленской, Курской, Волгоградской областей и Республики Коми. Подразделение было создано в память коте-пожарном Семёне из Тюмени. Семён 3 года верой и правдой нёс службу в пожарной части, но трагически погиб под колёсами автомобиля.

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Во многих пожарных частных живут коты и кошки, задачи которых входит не только моральная поддержка пожарных, но и охрана инвентаря от грызунов. По утрам они выходят вместе с пожарными на построение. Есть даже негласные приметы: если кот спит, значит, смена пройдет спокойно.


В подразделение под названием «Семёнычи» включили животных из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.



У каждого котейки сложная судьба, кого-то спасали от огня, кто-то сам нашел прибежище у пожарных, но все котики стали не просто частью пожарных команд, а своеобразными оберегами.

Пожелаем "Семёнычам" спокойных смен и "сухих рукавов".

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Метки: МЧС   Семёнычи   животные   коты   пожарные   фото   
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1  комментарий
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
Вы знаете смотрю на фотки котиков и и думаю о том, что породистых кошек выкидывают, а потом вспоминаю как в прошлом году, взял на передежку своего найденыша, немецкого шпица, а теперь это член семьи.
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