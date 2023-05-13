Первый в России отряд кошек-пожарных сформировали в МЧС

Пушистые талисманы помогают пожарным по всей России.
Особое подразделение "Семёнычи" создали по распоряжению руководства МЧС, в него вошли кошки из пожарных частей Москвы, Архангельской, Смоленской, Курской, Волгоградской областей и Республики Коми. Подразделение было создано в память коте-пожарном Семёне из Тюмени. Семён 3 года верой и правдой нёс службу в пожарной части, но трагически погиб под колёсами автомобиля.
Во многих пожарных частных живут коты и кошки, задачи которых входит не только моральная поддержка пожарных, но и охрана инвентаря от грызунов. По утрам они выходят вместе с пожарными на построение. Есть даже негласные приметы: если кот спит, значит, смена пройдет спокойно.
В подразделение под названием «Семёнычи» включили животных из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.
У каждого котейки сложная судьба, кого-то спасали от огня, кто-то сам нашел прибежище у пожарных, но все котики стали не просто частью пожарных команд, а своеобразными оберегами.
Пожелаем "Семёнычам" спокойных смен и "сухих рукавов".
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