Австралийская семья ищет няню для своей кошки

Должность подразумевает постоянное проживание в особняке семьи, и по словам хозяев, подойдёт человеку без собственных питомцев. Семья также добавила, что принимает отклики только от тех кандидатов, которые серьёзно настроены взяться за эту работу. Будущая няня (или нянь) должна иметь опыт ухода за кошками - или профессиональный, или в качестве хозяина. Успешный кандидат также должен обладать "любовью к кошкам, и глубоким пониманием их потребностей".