Обеспеченная семья из Сиднея, Австралия, опубликовала на местном сайте объявление по поиску няни.. для кошки. Работа предполагает бесплатное проживание в особняке, полный рабочий день и регулярную заработную плату.
На сайте вакансий Seek недавно появилась необычная должность. Обеспеченная австралийская семья ищет няню для своей кошки на полный рабочий день. Зарплату обещают платить регулярно - но её размер обсуждается на собеседовании и "зависит от квалификаций няни".
"Не упустите возможность поработать, ухаживая за нашей единственной кошкой. На должность требуется няня, готовая работать полный день, жить в доме, и присматривать за самой великолепной кошкой в Австралии," - говорится в объявлении.
Должность подразумевает постоянное проживание в особняке семьи, и по словам хозяев, подойдёт человеку без собственных питомцев. Семья также добавила, что принимает отклики только от тех кандидатов, которые серьёзно настроены взяться за эту работу. Будущая няня (или нянь) должна иметь опыт ухода за кошками - или профессиональный, или в качестве хозяина. Успешный кандидат также должен обладать "любовью к кошкам, и глубоким пониманием их потребностей".
Вакансия быстро распространилась по сети, и понравилась многим пользователям. "Такую работу я и искал!", "Чёрт побери, я нашёл своё призвание", "Мне кажется, я уже выполняю такую же работу, ухаживая за своей девушкой, только мне никто не платит", "В Сиднее - это работа мечты. И жильё получаешь сразу, и зарплату," - написали комментаторы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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