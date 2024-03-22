В американском штате захотели запретить инверсионные следы от самолётов

Что примечательно, закон опирается на теорию заговора о распылении химикатов коммерческими самолётами.
Список нелепых законов США в скором будущем может пополниться очередным странным запретом. Свою лепту хотят внести законодатели от штата Теннесси. В понедельник, 18 марта, в местном сенате одобрили закон о запрете конденсационных следов над штатом, но он пока не продвинулся в палате представителей.
Отмечается, что документ основывается на крайне спорном утверждении. Конденсационные следы самолёта там именуются химтрейлами (химиотрассами). Согласно теории заговора, коммерческие лайнеры намеренно распыляют химикаты в вредоносных (геоинженерных) целях. В законе прямым текстом говорится, что федеральное правительство "может проводить геоинженерные эксперименты путем преднамеренного распыления химических веществ в атмосфере".
"Запрещается преднамеренное введение, высвобождение или рассеивание любыми средствами химических веществ, химических соединений, субстанций или оборудования в пределах границ этого штата в атмосферу с явной целью повлиять на температуру, погоду или интенсивность солнечного света", — также говорится в законе.
Издание Business Insider пишет, что в теорию заговора с распылением химикатов в США верит значительное число граждан. Согласно опросу 2017 года, из 1000 респондентов 100 человек (10%) заявили, что эта теория полностью верна.
Впрочем, есть и хорошие новости. Некоторые образованные американцы считают (или хотят считать), что власти Теннесси таким экстравагантным образом хотят снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.
"Сенат штата Теннесси только что непреднамеренно принял самый агрессивный закон о климате и выбросах, который когда-либо видела эта страна", — написал редактор издания The Air Current Джон Островер.
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Хотят запретить химикаты распылять. Например, чтобы дождь раньше пролился.
Как у нас, на праздники, "тучи разгоняют".
Инверсионный след самолёта, вообще, ни причём.
Если захотят самолёты запретить, то сначала, должны будут доказать, что это именно распыление химии, а не инверсионный след.
А это они доказать не смогут никак.