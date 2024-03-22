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В американском штате захотели запретить инверсионные следы от самолётов

В американском штате захотели запретить инверсионные следы от самолётов

Автор:
22 марта 2024 18:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   Теннесси   закон   запрет   конденсационный след   самолёты   химтрейлы   
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Что примечательно, закон опирается на теорию заговора о распылении химикатов коммерческими самолётами.

Список нелепых законов США в скором будущем может пополниться очередным странным запретом. Свою лепту хотят внести законодатели от штата Теннесси. В понедельник, 18 марта, в местном сенате одобрили закон о запрете конденсационных следов над штатом, но он пока не продвинулся в палате представителей.


Отмечается, что документ основывается на крайне спорном утверждении. Конденсационные следы самолёта там именуются химтрейлами (химиотрассами). Согласно теории заговора, коммерческие лайнеры намеренно распыляют химикаты в вредоносных (геоинженерных) целях. В законе прямым текстом говорится, что федеральное правительство "может проводить геоинженерные эксперименты путем преднамеренного распыления химических веществ в атмосфере".


"Запрещается преднамеренное введение, высвобождение или рассеивание любыми средствами химических веществ, химических соединений, субстанций или оборудования в пределах границ этого штата в атмосферу с явной целью повлиять на температуру, погоду или интенсивность солнечного света", — также говорится в законе.

Издание Business Insider пишет, что в теорию заговора с распылением химикатов в США верит значительное число граждан. Согласно опросу 2017 года, из 1000 респондентов 100 человек (10%) заявили, что эта теория полностью верна.


Впрочем, есть и хорошие новости. Некоторые образованные американцы считают (или хотят считать), что власти Теннесси таким экстравагантным образом хотят снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.


"Сенат штата Теннесси только что непреднамеренно принял самый агрессивный закон о климате и выбросах, который когда-либо видела эта страна", — написал редактор издания The Air Current Джон Островер.

Источник:

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Метки: США   Теннесси   закон   запрет   конденсационный след   самолёты   химтрейлы   
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6  комментариев
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50k
Максим Т. 54 минуты назад
К чему эти полумеры? Зачем бороться с последствиями?Боритесь с причиной! Надо запретить самолеты!
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1k
Sumrak58100 12 минут назад
Автомобильные выхлопы их не смущают. Вот морозов у них нет. А то бы и их запретили.
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6k
livaneth 24 минуты назад
В выхлопе самолётного двигателя в основном углекислый газ и водяные пары. И то и другое является химическими соединениями. Но вот цели изменения климата это распыление химических веществ не несёт. Цель только долететь из пункта А в пункт Б.
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25
DuckTales 39 минут назад
Это же вроде просто частички льда, снег.
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60k
turyst 52 минуты назад
Хм... В тексте ни слова о инверсионных следах самолёта.

Хотят запретить химикаты распылять. Например, чтобы дождь раньше пролился.
Как у нас, на праздники, "тучи разгоняют".

Инверсионный след самолёта, вообще, ни причём.

Если захотят самолёты запретить, то сначала, должны будут доказать, что это именно распыление химии, а не инверсионный след.
А это они доказать не смогут никак.
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23k
Слепой Пью 59 минут назад
Оказывается, идиотами не только Русь богата...
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Burzum
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