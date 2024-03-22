В американском штате захотели запретить инверсионные следы от самолётов

Список нелепых законов США в скором будущем может пополниться очередным странным запретом. Свою лепту хотят внести законодатели от штата Теннесси. В понедельник, 18 марта, в местном сенате одобрили закон о запрете конденсационных следов над штатом, но он пока не продвинулся в палате представителей.

Отмечается, что документ основывается на крайне спорном утверждении. Конденсационные следы самолёта там именуются химтрейлами (химиотрассами). Согласно теории заговора, коммерческие лайнеры намеренно распыляют химикаты в вредоносных (геоинженерных) целях. В законе прямым текстом говорится, что федеральное правительство "может проводить геоинженерные эксперименты путем преднамеренного распыления химических веществ в атмосфере".