Бали - всё: власти острова недовольны поведением россиян и предлагают закрыть его для массового туризма

Теперь «отпускникам» придётся искать место для отдыха где-нибудь поближе.
Губернатор Бали уже не в первый раз говорит о безобразиях, которые творят туристы. Якобы они ведут себя как хотят, не уважают местные законы и традиции. Раньше он намекал, а теперь говорит прямо - пора с этим заканчивать.
Если мы будем бездействовать, то опасаемся, что к нам будут приезжать все более скупые туристы. Они будут есть только дешевую пищу и ездить только на мотоциклах, нарушая законы. И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы, - пожаловался губернатор.
И добавил:
Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия, хулиганят. Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим (количество туристов), внедрив систему квот.
Теперь, иностранцам нужно будет регистрироваться за год до плановой даты приезда на Бали.
Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить, - заявил губернатор.
Просто так от туристов и денег никто отказываться не будет, видимо, ситуация на острове действительно непростая.
Источник:
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#Суровоебали
И я знаю как себя ведут пиндосы и австралийцы....
Но виноваты как всегда русские которых на бали 50 000.
а обвинять во всех бедах Россию это так по усраински тоже повелся на русофобскую моду!
для справки: на Бали отдыхают в основном Австралы - а вот эти свиньи и по хамству, пьянству и безмозглости впереди планеты всей