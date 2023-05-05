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Бали - всё: власти острова недовольны поведением россиян и предлагают закрыть его для массового туризма

Бали - всё: власти острова недовольны поведением россиян и предлагают закрыть его для массового туризма

Автор:
05 мая 2023 14:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бали   безобразия   губернатор   закон   запрет   квоты   остров   отпуск   туристы   
1752
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Теперь «отпускникам» придётся искать место для отдыха где-нибудь поближе.

Губернатор Бали уже не в первый раз говорит о безобразиях, которые творят туристы. Якобы они ведут себя как хотят, не уважают местные законы и традиции. Раньше он намекал, а теперь говорит прямо - пора с этим заканчивать.

Если мы будем бездействовать, то опасаемся, что к нам будут приезжать все более скупые туристы. Они будут есть только дешевую пищу и ездить только на мотоциклах, нарушая законы. И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы, - пожаловался губернатор.

И добавил:

Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия, хулиганят. Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим (количество туристов), внедрив систему квот.

Теперь, иностранцам нужно будет регистрироваться за год до плановой даты приезда на Бали.

Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить, - заявил губернатор.

Просто так от туристов и денег никто отказываться не будет, видимо, ситуация на острове действительно непростая.


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Метки: бали   безобразия   губернатор   закон   запрет   квоты   остров   отпуск   туристы   
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13  комментариев
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30k
Ego sum qui sum 36 минут назад
новый хэштег
#Суровоебали
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 4 минуты назад
Из прибывших на Бали в прошлом году 626 783 человек граждане Австралии, за ними следуют 184 702 человека из Индии, 131 470 человек из Сингапура, 130 312 человек из Англии и 111 495 человек из США.
И я знаю как себя ведут пиндосы и австралийцы....
Но виноваты как всегда русские которых на бали 50 000.
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866
Алексей Алексеев 15 минут назад
Срочно всем принять обесБАЛИвающее!
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263
устал я от вас 16 минут назад
Закрывайте.
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10k
Владимир Полчаса назад
Ну так то просто поведением туристов..... Но зачем то русских приплели
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
губернатор бали явно перегрелся! туристический остров закрыть для туризма .....хмммм ну ну
а обвинять во всех бедах Россию это так по усраински тоже повелся на русофобскую моду!

для справки: на Бали отдыхают в основном Австралы - а вот эти свиньи и по хамству, пьянству и безмозглости впереди планеты всей
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156
Дело SmartCat101 3 минуты назад
Потому что они так и остались австралопитеками)
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298
Александр Поляков 46 минут назад
укросвиньи гадят, а все думают это русские.
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26k
Matrosskin 50 минут назад
Поверю, что наши как-то нарушают порядок, хулиганят и вот это вот всё ( хотя - по опыту других туристических стран - наши там в этом плане не сильно выделяются последние лет 10, раньше не знаю - активно не ездил). Но вот то, что скупые - это он явно с "соседями" перепутал. И да - видимо к ним мало ездит чехов, немцев и китайцев: вот тогда он узнает - что такое скупые туристы.
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27k
Serg2001 52 минуты назад
А губер Бали ничего не попутал часом? Не знаю как сейчас, а вот не так уж давно (лет 7-8 назад) австралийские туристы по хамсту, хулиганству, алкашке и пр. были просто вне всякой конкуренции. Их на Бали в силу географических причин всегда ну ооочень много!
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1k
Веселый Пук 56 минут назад
Если есть на свете рай - это Краснодарский край)))
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5k
Sanar Час назад
А что там на бали приносит доход кроме туризма? Точно нихрена же, индейцы снова погрузятся в каменный век, ну и инстаграмные насосалки очень будут огорчены.
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