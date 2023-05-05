Бали - всё: власти острова недовольны поведением россиян и предлагают закрыть его для массового туризма

Если мы будем бездействовать, то опасаемся, что к нам будут приезжать все более скупые туристы. Они будут есть только дешевую пищу и ездить только на мотоциклах, нарушая законы. И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы, - пожаловался губернатор.

И добавил:

Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия, хулиганят. Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим (количество туристов), внедрив систему квот.

Теперь, иностранцам нужно будет регистрироваться за год до плановой даты приезда на Бали.