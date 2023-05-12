30 собак-чудиков, которые зарядят доброй порцией позитива

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У каждой собаки — свой уникальный характер, но есть то, что их объединяет. Они всегда рады вытворить что-нибудь чудаковатое. На форуме Reddit есть сообщество "Что не так с моей собакой?" (WhatsWrongWithYourDog), где хозяева публикуют забавные фото своих пушистых дурашек. Они всегда заряжают позитивом, даже если ведут себя максимально странно и непредсказуемо.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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