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30 собак-чудиков, которые зарядят доброй порцией позитива

30 собак-чудиков, которые зарядят доброй порцией позитива

Автор:
12 мая 2023 19:54
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   позитив   смешно   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
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У каждой собаки — свой уникальный характер, но есть то, что их объединяет. Они всегда рады вытворить что-нибудь чудаковатое. На форуме Reddit есть сообщество "Что не так с моей собакой?" (WhatsWrongWithYourDog), где хозяева публикуют забавные фото своих пушистых дурашек. Они всегда заряжают позитивом, даже если ведут себя максимально странно и непредсказуемо.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   позитив   смешно   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
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