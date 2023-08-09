30 уморительных животных, которых поймали на воровстве

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Наши любимые питомцы обожают поесть — а иногда бывают очень настойчивы, когда видят что-то вкусненькое. Они могут строить глазки, вилять хвостом, выпрашивать — но если ничего из этого не работает, они идут на наглое воровство! Взглянем на пушистиков, которых поймали с поличным.
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9. "Кошка разозлилась на то, что нас весь вечер не было дома - и разорвала пакет с булочками. Ещё и откусила от каждой по маленькому кусочку"
17. "Вчера спасла бездомного котёнка с улицы. Сегодня он безжалостно своровал обед моего сына"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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