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30 уморительных животных, которых поймали на воровстве

30 уморительных животных, которых поймали на воровстве

Автор:
09 августа 2023 20:32
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Приколы   домашние животные   животные   мило   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
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Наши любимые питомцы обожают поесть — а иногда бывают очень настойчивы, когда видят что-то вкусненькое. Они могут строить глазки, вилять хвостом, выпрашивать — но если ничего из этого не работает, они идут на наглое воровство! Взглянем на пушистиков, которых поймали с поличным.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Приколы   домашние животные   животные   мило   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
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Viktor 22 минуты назад
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