30 уморительных животных, которых поймали на воровстве

Наши любимые питомцы обожают поесть — а иногда бывают очень настойчивы, когда видят что-то вкусненькое. Они могут строить глазки, вилять хвостом, выпрашивать — но если ничего из этого не работает, они идут на наглое воровство! Взглянем на пушистиков, которых поймали с поличным.