30 раз, когда прохожие заметили собак — и те подняли им настроение

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Находить какие-то маленькие радости в жизни можно хоть каждый день. Иногда искреннюю радость у нас вызывают наши любимые животные! Эти люди случайно встретили на улице или в заведении собак - и тоже получили добрый заряд позитива на весь день. Посмотрим на забавных, странных и милых собак, которых встретили прохожие.
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"Эта собака подошла к нам, пока они гуляли с хозяином. Мы разговорились, и во время разговора собака залезла на ближайший пожарный гидрант, и начала свой "концерт". Я ещё долго этого не забуду"
"Работаю курьером, и порой доставляю посылки в офисы или помещения, где есть собаки. Недавно встретил этого парня, и он оказался самым милым и пушистым созданием!"
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