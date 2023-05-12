Интерактивное изображение Луны, которое позволяет рассмотреть её в мельчайших деталях

Американский фотограф Эндрю Маккарти сделал 280 000 отдельных фотографий Луны и собрал их в единое интерактивное изображение. Его можно увеличивать, чтобы рассмотреть кратеры и другие достопримечательности лунной поверхности.
Если вы всегда хотели изучить таинственную лунную поверхность, взглянув на неё поближе, у вас есть такая возможность. Интерактивное изображение Gigamoon, собранное из 280 000 отдельных фотографий, позволяет это сделать.
Фотограф Эндрю Маккарти достиг прекрасного результата после десятков попыток, и наконец-то достиг желаемого. Gigamoon четко показывает древние ударные кратеры Коперник, Тихо, Платон, Эратосфен и Клавий. По словам фотографа, качество изображения довольно стабильно по всей поверхности.
«Вы можете приблизить любой кратер в этой части Луны шириной более полумили, — говорит Эндрю Маккарти. — Я планировал это много лет. Я пробовал осуществить это десятки раз. К сожалению, обычно условия съемки не позволяли получить четкую детализацию по всей поверхности, поэтому мои жесткие диски заполнены гигантскими незаконченными проектами».
Коперник — один из самых выдающихся кратеров на ближней стороне Луны, образовавшийся около 800 миллионов лет назад. В кадр попали также кратеры Тихо и Клавий, расположенные в суровых южных высокогорьях лунной поверхности. Фотографу даже удалось сделать редкий снимок Платона — кратера, который трудно увидеть с Земли из-за его положения на крайнем севере.
В проекте использовались два телескопа —12-дюймовый ньютоновский телескоп и 11-дюймовый SCT. Благодаря им удалось создать такие великолепные детальные снимки и собрать окончательное изображение размером 1,3 гигапикселя.
Знаменитые кратеры на видимой стороне Луны:
— Коперник. Диаметр: 96,1 км, местонахождение: восточная часть Океана Бурь, возраст: около 800 млн лет. Это один из самых известных кратеров на видимой стороне Луны. Считается, что его обломки были подобраны астронавтами «Аполлона-12».
— Кратер Платон. Диаметр: 100,68 км, местонахождение: северо-восточная граница Моря Дождей, на северо-западе гор Альпы, возраст: 3,8 млрд лет. Кратер получил известность благодаря многочисленным наблюдениям в нем кратковременных лунных явлений в виде ярких пятен, свечения и вспышек во время затмений.
— Тихо. Диаметр: 85 км, местонахождение: Южное лунное нагорье, возраст: около 100 млн лет. Это не особенно большой кратер, но он очень хорошо сохранился и поэтому представляет научный интерес. НАСА считает, что некоторые образцы, собранные на месте посадки «Аполлона-17», были получены из Тихо.
— Клавий. Диаметр: 230 км, местонахождение: Южное лунное нагорье, возраст: около 4 млрд лет. Это один из самых старых и крупных кратеров на видимой стороне Луны, расположенный на крайнем юге. В фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея» Клавий был местом, где находилась вымышленная лунная база.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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