Интерактивное изображение Луны, которое позволяет рассмотреть её в мельчайших деталях

Знаменитые кратеры на видимой стороне Луны:

— Коперник. Диаметр: 96,1 км, местонахождение: восточная часть Океана Бурь, возраст: около 800 млн лет. Это один из самых известных кратеров на видимой стороне Луны. Считается, что его обломки были подобраны астронавтами «Аполлона-12».

— Кратер Платон. Диаметр: 100,68 км, местонахождение: северо-восточная граница Моря Дождей, на северо-западе гор Альпы, возраст: 3,8 млрд лет. Кратер получил известность благодаря многочисленным наблюдениям в нем кратковременных лунных явлений в виде ярких пятен, свечения и вспышек во время затмений.

— Тихо. Диаметр: 85 км, местонахождение: Южное лунное нагорье, возраст: около 100 млн лет. Это не особенно большой кратер, но он очень хорошо сохранился и поэтому представляет научный интерес. НАСА считает, что некоторые образцы, собранные на месте посадки «Аполлона-17», были получены из Тихо.

— Клавий. Диаметр: 230 км, местонахождение: Южное лунное нагорье, возраст: около 4 млрд лет. Это один из самых старых и крупных кратеров на видимой стороне Луны, расположенный на крайнем юге. В фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея» Клавий был местом, где находилась вымышленная лунная база.