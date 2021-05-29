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26 мая жители западных районов Северной и Южной Америки, Океании, Австралии и Восточной Азии смогли в течение почти 15 минут наблюдать очень редкое явление - "кровавое" суперлуние, совпадающее с полным лунным затмением. Луна казалась гораздо больше и ярче, чем обычно, и обрела "кровавый" оттенок благодаря тени от проходящей между нею и Солнцем Земли. Вот как это выглядело.
Суперлуние происходит, когда Луна, двигаясь по своей эллиптической орбите, оказывается ближе всего к Земле. В такие моменты она выглядит процентов на 17 больше и процентов на 30 ярче, чем обычно. Явление это довольно редкое, и следующий раз мы увидим суперлуние лишь в июне 2022 года.
"Кровавой" Луну называют в тот момент, когда во время полного лунного затмения Земля, проходя между Солнцем и Луной, отбрасывает на нее тень. Из-за этого она приобретает красновато-багровый оттенок.
26 мая было действительно редкое явление, так как совпали сразу три события - и суперлуние, и полное лунное затмение, и эффект "кровавой Луны". Последний раз такое совпадение случилось 6 лет назад.
"Кровавой" Луну называют в тот момент, когда во время полного лунного затмения Земля, проходя между Солнцем и Луной, отбрасывает на нее тень. Из-за этого она приобретает красновато-багровый оттенок.
26 мая было действительно редкое явление, так как совпали сразу три события - и суперлуние, и полное лунное затмение, и эффект "кровавой Луны". Последний раз такое совпадение случилось 6 лет назад.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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