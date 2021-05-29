Суперлуние происходит, когда Луна, двигаясь по своей эллиптической орбите, оказывается ближе всего к Земле. В такие моменты она выглядит процентов на 17 больше и процентов на 30 ярче, чем обычно. Явление это довольно редкое, и следующий раз мы увидим суперлуние лишь в июне 2022 года.



"Кровавой" Луну называют в тот момент, когда во время полного лунного затмения Земля, проходя между Солнцем и Луной, отбрасывает на нее тень. Из-за этого она приобретает красновато-багровый оттенок.



26 мая было действительно редкое явление, так как совпали сразу три события - и суперлуние, и полное лунное затмение, и эффект "кровавой Луны". Последний раз такое совпадение случилось 6 лет назад.