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"Восход плохой луны": фоторепортаж о полном лунном затмении 26 мая 2021 года

"Восход плохой луны": фоторепортаж о полном лунном затмении 26 мая 2021 года (40 фото)

Автор:
29 мая 2021 11:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Кровавая Луна   Суперлуние   астрофото   астрофотографии   луна   лунное затмение   суперлуние 2021   
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26 мая жители западных районов Северной и Южной Америки, Океании, Австралии и Восточной Азии смогли в течение почти 15 минут наблюдать очень редкое явление - "кровавое" суперлуние, совпадающее с полным лунным затмением. Луна казалась гораздо больше и ярче, чем обычно, и обрела "кровавый" оттенок благодаря тени от проходящей между нею и Солнцем Земли. Вот как это выглядело.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кровавая Луна   Суперлуние   астрофото   астрофотографии   луна   лунное затмение   суперлуние 2021   
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1  комментарий
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taxcop 18 минут назад
Классные фотографии!! Но Луна не может быть плохой или хорошей - она была до людей и будет после них! И ей безразличны ваши оценочные суждения.
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