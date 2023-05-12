Комиксы от художницы из Уфы, рассказывающие о типичных проблемах, с которыми сталкиваются все девушки

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Арина Фостер - иллюстратор из Уфы. Девушка создаёт персонажей с яркими волосами и необычного цвета телами, рассказывая об обыденных и типичных жизненных ситуациях. Несмотря на то, что герои выглядят, как инопланетяне, юмор явно земной.
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Метки: арина фостер иллюстрации картинки для настроения комиксы прикольно смешные картинки художница
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Эта "художница" точно от слова худо. Да и вообще, почему у школоты (ментальной в том числе) так популярны мемы про шаурму? Они что, не доедают? Или это какое-то проявление субкультуры? Шаурма - предел мечтаний? Тогда с молодняком всё действительно плохо