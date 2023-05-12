Комиксы от художницы из Уфы, рассказывающие о типичных проблемах, с которыми сталкиваются все девушки

Все роли хороши, если за них платят?

Как бы выглядела Баба Яга, если бы жила в современном мире

Веселые комиксы о жизненных ситуациях

Комиксы, в которых себя узнает каждая девушка

Художница рассказывает о веселых жизненных ситуациях, в которых каждый узнает себя

Правдивые комиксы о жизни, которые поддержат в трудную минуту