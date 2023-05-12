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Комиксы от художницы из Уфы, рассказывающие о типичных проблемах, с которыми сталкиваются все девушки

Комиксы от художницы из Уфы, рассказывающие о типичных проблемах, с которыми сталкиваются все девушки

Автор:
12 мая 2023 11:34
Сообщество : Комиксы
Метки: арина фостер   иллюстрации   картинки для настроения   комиксы   прикольно   смешные картинки   художница   
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Арина Фостер - иллюстратор из Уфы. Девушка создаёт персонажей с яркими волосами и необычного цвета телами, рассказывая об обыденных и типичных жизненных ситуациях. Несмотря на то, что герои выглядят, как инопланетяне, юмор явно земной.

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Метки: арина фостер   иллюстрации   картинки для настроения   комиксы   прикольно   смешные картинки   художница   
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2  комментария
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Руслан 20 минут назад
"Киса, я спрошу Вас, как художник художника: вы рисовать умеете?"
Эта "художница" точно от слова худо. Да и вообще, почему у школоты (ментальной в том числе) так популярны мемы про шаурму? Они что, не доедают? Или это какое-то проявление субкультуры?
Шаурма - предел мечтаний? Тогда с молодняком всё действительно плохо
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