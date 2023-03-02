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Арина - иллюстратор. Художница создает комиксы и изображения с разными персонажами. Недавно она решила пофантазировать, как бы выглядела Баба Яга, если бы жила в современном мире. Дизайнер представила быт и жизнь старушки, добавив компаньона - чёрного кота.
Баба Яга - популярный персонаж сказок. Обычно её изображают злой старушкой, которая с радостью делает пакости. Но что если бы она жила обычной жизнью? Давайте окунёмся в один день её жизни.
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