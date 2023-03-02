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Как бы выглядела Баба Яга, если бы жила в современном мире

Как бы выглядела Баба Яга, если бы жила в современном мире

Автор:
02 марта 2023 08:00
Метки: Баба-Яга   забавно   иллюстрации   комиксы   сказки   смешные картинки   
1583
11

Арина - иллюстратор. Художница создает комиксы и изображения с разными персонажами. Недавно она решила пофантазировать, как бы выглядела Баба Яга, если бы жила в современном мире. Дизайнер представила быт и жизнь старушки, добавив компаньона - чёрного кота.

Баба Яга - популярный персонаж сказок. Обычно её изображают злой старушкой, которая с радостью делает пакости. Но что если бы она жила обычной жизнью? Давайте окунёмся в один день её жизни.


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Метки: Баба-Яга   забавно   иллюстрации   комиксы   сказки   смешные картинки   
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7  комментариев
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12k
Karelian 56 минут назад
"в современном мире"
Без смартфона и соцсетей???
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17k
Вася Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
pynh 8 минут назад
плюс уже за то что это нарисовано человеком, а не нейроговном
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64k
doker 12 минут назад
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18k
Алексей Теуш Полчаса назад
Ошибочка вышла: у Бабы-Яги была костяная нога!
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161
Виталий Понаморев Полчаса назад
Сомневаюсь, такой бы точно не была.
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