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Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников

Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников

Автор:
11 мая 2023 17:31
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   бородачи   задержание   кафе   мигранты   ножи   погром   полиция   раения   столица   
1815
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Тогда мигранты «порезали» несколько человек и отобрали телефоны.

В ночь на 11 мая в кафе на востоке Москвы ворвалось около 30 мигрантов в медицинских масках. Они разнесли заведение, затем напали на сотрудников общепита. Сообщают, что нанесли им несколько ножевых ранений и отобрали мобильные телефоны.

По предварительной информации, за несколько дней до этого, компания уроженцев среднеазиатских республик отдыхала в этом кафе и что-то не поделила с другими посетителями. Завязалась драка и мигранты сломали один из столов. Тогда вмешался хозяин заведения и выставил счёт за поломанную мебель - 30 000 рублей. Позже, из-за этого и случился погром.

Сейчас силовики устанавливают всех причастных. Некоторых уже задержали в Москве и Подольске, остальных скоро «примут».

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Метки: Москва   бородачи   задержание   кафе   мигранты   ножи   погром   полиция   раения   столица   
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20  комментариев
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41k
Сергей 56 минут назад
Доколе?
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1k
Веселый Пук 24 секунды назад
Везите ещё
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74k
Viktor 5 минут назад
Николай Николаича уж заманали, но тем не менее!

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13k
Пук 5 минут назад
да как же эти ... достали

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251
устал я от вас 12 минут назад
Если не россияне то арест и принудительные работы вплоть до выплаты компенсации ущерба + пожизненный запрет на въезд в РФ, если граждане РФ то ответственность в соответствии с УК РФ
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7k
Компьютер DELL монитором 12 минут назад
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5k
alex 19 минут назад
осслоеппы сраные
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170
Серж 19 минут назад
Какие мерзкие твари!
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106k
parallax 22 минуты назад
Бородёнку отпустил, значит молиться в мечеть ходит. Правоверный уголовник - это звучит гордо.
Пора бы таких на историчечкую родину оправлять, без права приезжать в Россию. После отсидки заработанного срока, разумеется.
Это безнаказанность делает их такими разнузданными, дома они ведут себя много скромнее.
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Ну я был бы очень удивлен, если это было дело не рук ос.ло.еб.ов
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15
Dom 14 Полчаса назад
Ну повозмущаемся в очередной раз в комментах)
а менты,фмс и прочие хуснилины заработают в очередной раз денюжку и завезут еще стомильонов бородачей. Бизнес!
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5k
Tuskub 44 минуты назад
И? Штраф в 5 тыр? Или все же маховик законности отмахнет полноценный срок минимум по 3-5 статьям УК по 5-7 лет?
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165
Иванов 48 минут назад
Фига борода. По ходу на юг растет.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 50 минут назад
Гниды черно....жёпые.
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August

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