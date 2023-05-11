Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников

Тогда мигранты «порезали» несколько человек и отобрали телефоны.
В ночь на 11 мая в кафе на востоке Москвы ворвалось около 30 мигрантов в медицинских масках. Они разнесли заведение, затем напали на сотрудников общепита. Сообщают, что нанесли им несколько ножевых ранений и отобрали мобильные телефоны.
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По предварительной информации, за несколько дней до этого, компания уроженцев среднеазиатских республик отдыхала в этом кафе и что-то не поделила с другими посетителями. Завязалась драка и мигранты сломали один из столов. Тогда вмешался хозяин заведения и выставил счёт за поломанную мебель - 30 000 рублей. Позже, из-за этого и случился погром.
Сейчас силовики устанавливают всех причастных. Некоторых уже задержали в Москве и Подольске, остальных скоро «примут».
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Пора бы таких на историчечкую родину оправлять, без права приезжать в Россию. После отсидки заработанного срока, разумеется.
Это безнаказанность делает их такими разнузданными, дома они ведут себя много скромнее.
а менты,фмс и прочие хуснилины заработают в очередной раз денюжку и завезут еще стомильонов бородачей. Бизнес!