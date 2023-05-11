Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников

По предварительной информации, за несколько дней до этого, компания уроженцев среднеазиатских республик отдыхала в этом кафе и что-то не поделила с другими посетителями. Завязалась драка и мигранты сломали один из столов. Тогда вмешался хозяин заведения и выставил счёт за поломанную мебель - 30 000 рублей. Позже, из-за этого и случился погром.

Сейчас силовики устанавливают всех причастных. Некоторых уже задержали в Москве и Подольске, остальных скоро «примут».