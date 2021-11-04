В Москве задержали 15 участников «Русского марша»

Как говорят правоохранители: «Предотвратили националистическое шествие».
«Русский марш» — ежегодный митинг, ультраправой молодежи. Обычно они как раз 4-го ноября и проходили по центру столицы. Какого-то криминала за ними не числилось.
Но в этом году их митинг не согласовали. Сейчас локдаун — зачем руководству города какие-то шествия молодежи? Ну и завернули их заявку. А ребят предупредили: если соберетесь — примем. Обязательно! А если начнутся беспорядки, тогда еще и привлечем к уголовной ответственности.
Парни не послушались и все-таки решили собраться. Так сказать, «проявить характер».
Ага, проявили… Самых активных задержали еще в метро — они даже не успели собраться в кучу, их просто отследили по сообщениям в чате Telegram. Остальные то ли застеснялись, то ли еще чего, но никто больше не пришел) Так что марш закончился, не успев начаться.
Источник:
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А русские там массовка из глупой молодежи, которые в упор не видят кто их в бой ведет.
А суть всего этого цирка, дескредетировать в глазах общественности русских патриотов. Что бы масса, воспринимала любого патриота как бритого нацика и участника чуть ли не факельных шествий.
Так что этот гусский марш, это антирусский марш.
Можно, например, написать "1-го"?
О-го-го!
Задержание? Какое задержание? Кто пропал? Так заяву напишите, а может он где-то забухал?
Или оформляют так как руководство велит. Например:
Засомневались, остановили, обыскали, нашли наркоту/ножа/радикальную литературу, привели в отделение. Синяки были до того. Он еще и сопротивлялся. Тепер идет следствие, информацию потом.