В Москве задержали 15 участников «Русского марша»

«Русский марш» — ежегодный митинг, ультраправой молодежи. Обычно они как раз 4-го ноября и проходили по центру столицы. Какого-то криминала за ними не числилось.

Но в этом году их митинг не согласовали. Сейчас локдаун — зачем руководству города какие-то шествия молодежи? Ну и завернули их заявку. А ребят предупредили: если соберетесь — примем. Обязательно! А если начнутся беспорядки, тогда еще и привлечем к уголовной ответственности.

Парни не послушались и все-таки решили собраться. Так сказать, «проявить характер».