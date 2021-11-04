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В Москве задержали 15 участников «Русского марша»

В Москве задержали 15 участников «Русского марша» (2 фото)

Автор:
04 ноября 2021 17:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Русский Марш   задержание   митинг   национализм   полиция   шествие   
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Как говорят правоохранители: «Предотвратили националистическое шествие».

«Русский марш» — ежегодный митинг, ультраправой молодежи. Обычно они как раз 4-го ноября и проходили по центру столицы. Какого-то криминала за ними не числилось.

Но в этом году их митинг не согласовали. Сейчас локдаун — зачем руководству города какие-то шествия молодежи? Ну и завернули их заявку. А ребят предупредили: если соберетесь — примем. Обязательно! А если начнутся беспорядки, тогда еще и привлечем к уголовной ответственности.

Парни не послушались и все-таки решили собраться. Так сказать, «проявить характер».

Ага, проявили… Самых активных задержали еще в метро — они даже не успели собраться в кучу, их просто отследили по сообщениям в чате Telegram. Остальные то ли застеснялись, то ли еще чего, но никто больше не пришел) Так что марш закончился, не успев начаться.

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Метки: Москва   Русский Марш   задержание   митинг   национализм   полиция   шествие   
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878
Alex 4 часа назад
Да не русские националисты этот марш всегда устраивают. Там всегда лидеры и организаторы не способные выговорить букву "Р") Типа Демушкина, Лимонова и пр.
А русские там массовка из глупой молодежи, которые в упор не видят кто их в бой ведет.
А суть всего этого цирка, дескредетировать в глазах общественности русских патриотов. Что бы масса, воспринимала любого патриота как бритого нацика и участника чуть ли не факельных шествий.
Так что этот гусский марш, это антирусский марш.
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1k
vit34 12 минут назад
Старые фотки ,все без масок!
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Пчему-то раельно этими "русскими " маршами руководят совсем не русские. Давить гадов!
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1
Tupen 2 часа назад
"4-го" - это что?
Можно, например, написать "1-го"?
О-го-го!
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119k
arek14 3 часа назад
Если не согласовали,то по идее никто чужой о митинге знать не должен. Если самых активных брали ещё в метро,то ментовских стукачей среди этих идиотов полным полно.
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1k
Денис Ануфриев 3 часа назад
Ну правильно - они же лезгинку не плясали и из стволов не шмаляли, чоп не задержать то?!(С)ЯПлакал
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104
Кристофер Робин 3 часа назад
Отследили в чате телеграмм? а как-же шифрование, а как же не отдам ключи органам? Похоже дуров всех развел.
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1k
Егор 3 часа назад
Дык это еще не ужас для властей. А вот увидеть митинг у кремля на 7-е ноября с девизами "Надо повторить!" для них да, лучше всякого пургену.
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57k
Андрей 3 часа назад
А-а-а, так вот почему на площади полицейские кучковались и автозак рядом припаркованный был! А я и забыл про этот "шабаш возле дома" уже.
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14k
vikklu 3 часа назад
Слабаки. Вон в Киеве вчера, несмотря на дождь и запреты, несколько сотен антипрививочников глотки драли.
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−66
apached8t 3 часа назад
Да, к сожалению, в России антирусская власть. А московский Собакиноглывзаду это вообще позорище на весь мир.
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191
super.kkk-2016 Андрей Ы. 42 минуты назад
А и пошли бы. Только не за копейки как мигранты. Зарплаты адекватные делайте, многие пойдут. И мигранты за эти гроши не горят желанием, уж лучше в обслугу, ненапрягаясь. Провал амбиционных планов хренсоснулина и мишустина.
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191
super.kkk-2016 Андрей Ы. 4 минуты назад
я конечно понимаю, что ты гребень проплаченый. Но ответь мне, что делать предпенсионерам? На каких заводах им работать. У нас нет безработицы? А сколько студентов могло курьерами подрабатывать. И сколько денег выводится из экономики мигрантами, а могли крутиться здесь? Мигранты нужны лишь для одного, сбивать расценки, понижая этим уровень жизни. Криминализация идет бонусом.
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14k
Hairy. 3 часа назад
Именно в этом и был смысл этого недельного Лох-Дауна, а то мало ли что, патриоты настоящие выйдут сказать слово относительно заселения чурбаньем славянских земель.
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14k
Hairy. 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Ruk 4 часа назад
Россия для чурок и олигархов!
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63k
Нанук Паналык 4 часа назад
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768
Миша 4 часа назад
Как то не выглядит он недовольным. А чего именно 4-го ноября? День заботы о себе, День народного единства России, и ещё 33 праздника.
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38k
Александр 4 часа назад
У нас всех неугоджнфх власти отслеживают по телеграмм еще до события, а вот телефонных мошенников выследить не могут. Удивительная работа правоохранительной ситстемы.
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63
@photoaQyn 4 часа назад
Я что-то не понял, чисто юридически. что предъявить человеку которого задержали в метро? он может шёл Примус починять? как это вообще у них в полиции работает?
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63
@photoaQyn vikklu 3 часа назад
да Все мы говорили. Меня интересует как они юридически оформляют задержание, если человек просто шёл в метро Вот вы например шли, абсолютно даже не зная что там будет марш, выглядите как русский здоровый мужик. раз задержали вы говорите Я не Я и хата не мо,я оплатите мне прогул !!! А они что?
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63
@photoaQyn Vital Idol 4 минуты назад
ориентировку должны показать мне и адвокату, А у них заготовленной нет
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38k
Александр 4 часа назад
Так, тоесть выбору в думу, алые паруса, голосование за конституцию это не опасные сборища из за страшенного короновирусаю. А вот Русский марш, это опасно. Посмотрим в рамадан или рамазан, не знаю как правильно, когда сотни чурок выйдут молиться, как их принимать будут...
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1k
Pindos 4 часа назад
В России бардак!

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64
apqurhf 4 часа назад
только курбан байрам!
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