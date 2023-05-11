35 умельцев, которые подарили старым вещам новую жизнь

Сабреддит r/Upcycling посвящен вторичному использованию; по сути, это просто место для тех, кто предпочитает не выбрасывать старые вещи и материалы, а дарить им вторую жизнь. Зачастую рукастые умельцы настолько творчески подходят к этой задаче, что глазам своим не веришь: кто бы мог подумать, что ненужную рухлядь можно превратить в такую красоту!