35 умельцев, которые подарили старым вещам новую жизнь

Сабреддит r/Upcycling посвящен вторичному использованию; по сути, это просто место для тех, кто предпочитает не выбрасывать старые вещи и материалы, а дарить им вторую жизнь. Зачастую рукастые умельцы настолько творчески подходят к этой задаче, что глазам своим не веришь: кто бы мог подумать, что ненужную рухлядь можно превратить в такую красоту!
2. «Я собираю пластиковые транспортировочные ремни и делаю прочные, функциональные и модные корзины! (А еще мои кошки обожают их на всех этапах)»
4. «Продолжаю изучать методы квилтинга с использованием старых джинсов и вельветовых брюк. Какой цвет вам больше нравится??»
6. «Нашел на свалке часть картотеки. Тщательно очистил, покрасил, отполировал и обшил древесиной из своих запасов. Добавил ножки и вуаля!»
9. «Если это работает, это не может считаться глупым. Сделано из склеенных коробок для доставки»
11. «Забрала бесплатный кардиган, который на фото выглядел намного лучше, чем вживую, поэтому я превратила его обратно в пряжу и связала кошачью лежанку»
14. «Я превратил старую подставку на колесиках для микроволновки в LEGO-шкафчик в подарок дочкам на Рождество»
15. «Я превратил двойные двери, которые бесплатно отдавали на местном сайте, в праздничный декор для крыльца (ручная роспись)»
16. «Сшила эти двухцветные брюки из старых брюк с протертой промежностью и другой пары из комиссионки, которая мне не подошла»
24. «У дочки новое платье. Я сшила его из старого, которое нашла за 50 центов на дворовой распродаже. Не идеально, но нам очень понравилось!»
28. «Я превращаю старые лампочки, вакуумные трубки и детали часов в броши и скульптуры в стиле стимпанк в виде насекомых»
29. «Как вам эта обновленная куртка Patagonia? Она разваливалась на части, так что мы добавили немного пэчворка»
33. «Люблю китчевую и авангардную одежду, и поскольку я не могу себе позволить ее покупать, я делаю ее самостоятельно»
34. «Нашел маленький столик с огромным потенциалом на торговой онлайн-площадке. Поскольку это мой первый проект по покраске мебели, я очень доволен результатом!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Гуглопереводчик - это круто. Но нужно иногда смотреть что он переводит и сравнивать с картинкой.
На фото - никак не пианино, а рояль. Причем, кабинетный рояль.
А так - да: на английском и рояль, и пианино - piano. Но визуально они отличаются )))))