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35 умельцев, которые подарили старым вещам новую жизнь

35 умельцев, которые подарили старым вещам новую жизнь

Автор:
11 мая 2023 16:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Reddit   Переработка   апсайклинг   вторичное использование   своими руками   умельцы   
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Сабреддит r/Upcycling посвящен вторичному использованию; по сути, это просто место для тех, кто предпочитает не выбрасывать старые вещи и материалы, а дарить им вторую жизнь. Зачастую рукастые умельцы настолько творчески подходят к этой задаче, что глазам своим не веришь: кто бы мог подумать, что ненужную рухлядь можно превратить в такую красоту!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Переработка   апсайклинг   вторичное использование   своими руками   умельцы   
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3  комментария
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Сергей Семенов Полчаса назад
>>> 3. «Нашел старое пианино, сильно пострадавшее от воды. Жалко такое выбрасывать»

Гуглопереводчик - это круто. Но нужно иногда смотреть что он переводит и сравнивать с картинкой.
На фото - никак не пианино, а рояль. Причем, кабинетный рояль.
А так - да: на английском и рояль, и пианино - piano. Но визуально они отличаются )))))
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18k
Bill 4 минуты назад
Нашел на дворовой распродаже тельняшку за 50 центов. Постирал - и она почти как новая!
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