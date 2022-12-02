Porky Pig
30 потрясающих изделий из кожи, которыми мастера поделились онлайн
Автор:
02 декабря 2022 22:35
На протяжении тысячелетий талантливые ремесленники используют особый материал для создания впечатляющий и изысканных изделий — кожу. От простейшего брелка до сумки с самыми замысловатыми узорами, мастерство, которое необходимо для этого старинного ремесла, невозможно переоценить. Вот несколько примеров работ современных кожевников из сабреддита
r/Leathercraft — как профессионалов, так и любителей.
1. Кожаный рюкзак "Лисы". Механическая обработка, резьба и ручная роспись
3. "Я сделал кожаный плащ в стиле Assassin's Creed"
4. "Моя сумка в стиле "Властелина колец" во всей красе!"
6. "Закончил кожаные доспехи"
7. "Сделала галстук-бабочку на свадьбу друга"
8. "Сделала ботинки для прогулок"
9. "Сделал плащ. Это мой первый пост"
10. "Мой новый чехол для топора в виде летучей мыши"
11. "Доделал шляпу волшебника!"
12. Лобстер из воловьей кожи
13. Сумочка для мелочи в виде пельмешка
14. "Первый шаг от узлов к чему-то более реалистичному"
15. "Бумажник "Тор против Йормунганда" наконец-то готов!"
16. Кожаная сумка для инструментов
17. "Сделяль кожаного полярного птица"
18. "Сделал сумку для седла моего велосипеда"
19. "Я сделал портфель с картой, выгравированной лазером"
20. "Сделала очень "ведьминский" кожаный пояс"
21. "Очевидно, я любитель рыбок. Представляю вашему вниманию подушку для иголок в виде игробрюхой рыбы"
22. "Сделал пару кожаной обуви для своей девушки"
23. "Сделала две новые сумки в виде кассет"
24. "Наконец-то сделал что-то, что не стыдно и запостить"
25. "Кожаная сумочка для мелочи в виде акулы"
26. "Сделала кожаную коробку в виде пряничного домика"
27. "Сделала кожаный рюкзак с закручивающимся верхом"
28. "Я только что окончил медвуз!"
29. "Портфель, на который у меня ушло 4 месяца"
30. "Наручи из "драконьей чешуи", которые я сделал в подарок — вдохновлялся Скайримом"
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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