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30 потрясающих изделий из кожи, которыми мастера поделились онлайн

30 потрясающих изделий из кожи, которыми мастера поделились онлайн

Автор:
02 декабря 2022 22:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Reddit   Изделия из кожи   кожа   мастерство   ремесло   своими руками   творчество   
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На протяжении тысячелетий талантливые ремесленники используют особый материал для создания впечатляющий и изысканных изделий — кожу. От простейшего брелка до сумки с самыми замысловатыми узорами, мастерство, которое необходимо для этого старинного ремесла, невозможно переоценить. Вот несколько примеров работ современных кожевников из сабреддита r/Leathercraft — как профессионалов, так и любителей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Изделия из кожи   кожа   мастерство   ремесло   своими руками   творчество   
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