30 потрясающих изделий из кожи, которыми мастера поделились онлайн

На протяжении тысячелетий талантливые ремесленники используют особый материал для создания впечатляющий и изысканных изделий — кожу. От простейшего брелка до сумки с самыми замысловатыми узорами, мастерство, которое необходимо для этого старинного ремесла, невозможно переоценить. Вот несколько примеров работ современных кожевников из сабреддита r/Leathercraft — как профессионалов, так и любителей.