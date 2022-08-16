Из спального мешка и старых пледов: крутые и дешевые вещи, которые умельцы переделали своими руками

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Иногда одежду можно сделать и своими руками. Если они из правильного места, конечно. Люди из нашей подборки сшили себе платья, костюмы и куртки из самых неожиданных вещей.
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А вы когда-нибудь переделывали одежду из чего-то старенького?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Из джинс шорты делала )))
и по факту весь СССР ходил в одежде "от кутюр", ручной работы .... а такое и по сей день по всему миру, самое дорогое. Моя мама и по сей день вяжет и шьёт на заказ, но уже в Германии.
PS А вот испортить недешёвый спальный мешок, сделав из него дерьмокуртку, это конечно супер...
С Вашим умищем,можно и Стейнбека почитать!
По мне так европейская и наша литература куда как приятней и интересней. Не согласны?
Правда Кизильнике в свое время меня очень впечатлил. Вот зацепило его гнездо и все тут. А Твен и Лондон, да не знаю. Как-то не мое.