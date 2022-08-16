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Из спального мешка и старых пледов: крутые и дешевые вещи, которые умельцы переделали своими руками

Из спального мешка и старых пледов: крутые и дешевые вещи, которые умельцы переделали своими руками

Автор:
16 августа 2022 13:36
Метки: Мастера   одежда   прикольно   своими руками   сделал сам   умельцы   фото   
4588
14

Иногда одежду можно сделать и своими руками. Если они из правильного места, конечно. Люди из нашей подборки сшили себе платья, костюмы и куртки из самых неожиданных вещей.

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А вы когда-нибудь переделывали одежду из чего-то старенького?

Источник:

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Метки: Мастера   одежда   прикольно   своими руками   сделал сам   умельцы   фото   
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42  комментария
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501
Lexx 4 часа назад
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57k
Timofey 58 минут назад
Молодцы! Руки не из жопы.
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185
Артем Петухов Час назад
Вот чувак тоже из шторы сшил костюм
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24
milonitch Час назад
По любому руки не из опы растут. Я ни одну вещь не смогу сделать.
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4k
Ivan Час назад
Шнурки, что ли, из стрингов жены сделать?
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33k
Notan Blaine 2 часа назад
Знаем этот тренд, мол вторая жизнь вещам это забота о планете и экономия ресурсов. Но на деле, это полная хрень, пока глупые активисты шьют себе кофты из мешков, богатые заказывают кресло из кожи представителя из красной книги, а их яхты потребляют больше энергии, чем городок в тысячу человек.
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24
HalloFreeSpace 2 часа назад
На фестик какой, норм )
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13k
Голос Вселенной 2 часа назад

https://youtube.com/shorts/CEWiPn3-Qsk?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/CEWiPn3-Qsk?feature=share
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58k
Александр 2 часа назад
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4k
Enigma Kuutar 3 часа назад
ага.
Из джинс шорты делала )))
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40k
Aleksandr 3 часа назад
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6k
Кирилл 3 часа назад
Вещи из ткани!
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Преподносится как чудо. Совсем недавно почти каждая женщина в СССР и в России могла кроить, шить на себя, перешивать вещи для детей. Почти в каждой семье была швейная машинка, а в школе преподавались уроки домоводства для девочек.
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24
HalloFreeSpace Борис Карабанов 2 часа назад
Да и сейчас этого не мало , хотя я в шмотках работаю , мое мнение наверно не в счет )))
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Люди сходят с ума с этим "разумным потреблением". Нет, я конечно сам не любитель огромных гардеробов и вещей, которые просто занимают место. Даже телефон у меня уже пятый год, просто потому что не вижу смысла менять то, что работает. Но тут явный перебор.
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5k
BenderRodriguez 3 часа назад
К чему это нищебродство? Вещи копейки стоят.
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24
HalloFreeSpace BenderRodriguez 2 часа назад
Это далеко не всегда дешево ...
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2k
vasilykopkov 3 часа назад
Есть пара прикольных вещей, но, в основном - хрень полная.

PS А вот испортить недешёвый спальный мешок, сделав из него дерьмокуртку, это конечно супер...
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277
Уля vasilykopkov 3 часа назад
Да это копеечный спальный мешок. Примерно такой же этим летом купил за 680 рублей.
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25k
Киры4 4 часа назад
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16k
Поручик 4 часа назад
Мерилин Монро "успела раньше" всех этих креаклов, нарядившись в платьишко из мешка от картохи.
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2k
sos1960sos 4 часа назад
Что, после электроники и автозапчастей следующая в очереди одежда?
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401
ChePaev 4 часа назад
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Спелая кукурузинка

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