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Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Скалолаз"

Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Скалолаз"

Автор:
11 мая 2023 10:29
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   скалолаз   съемка   факты   фильм   фото   
983
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Фильм "Скалолаз" с Сильвестром Сталлоне и Майклом Рукером в главных ролях был снят в 1993 году. Съемки данного фильма были весьма непростыми, поэтому сегодня я хотел бы рассказать вам несколько интересных фактов о фильме "Скалолаз", а также показать интересные кадры со съемок данной ленты.

1. Во время предварительного просмотра фильма зрители были возмущены тем, что один из бандитов расстреливает милого пушистого кролика. И так как создатели фильма поняли, что если они пустят фильм в таком фильме в широки прокат, то их просто "съедят". И чтобы избежать подобного, создетели досняли сцену, из которой становится ясно, что кролик остался жив. Кстати, на пересъемку сцены Сталлоне выделил 100 тысяч долларов собственных денег.

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2. Изначально, планировалось, что в сцене с летучими мышами животные будут настоящими. Более того, их даже привезли на съемочную площадку. Но Сталлоне испугался сниматься с настоящими летучими мышами, поэтому во время съемок были использованы игрушечные варианты, а также компьютерная графика.

3. Дублером-каскадером Сильвестра Сталлоне в фильме "Скалолаз" стал профессиональный альпинист Вольфганг Гуллич, который и исполнял все опасные трюки. К сожалению, через 10 дней после окончания съемок Гуллич попал в страшное ДТП, а спустя пару дней умер. Фильм, кстати, посвящен его памяти.

4. В 2008 году Сталлоне хотел снять продолжение фильма, где террористы захватят знаменитую дамбу Гувера, а Гейб должен будет им противостоять. Но эту идею зарубили продюсеры.

5. Как вы помните, в самом начале фильм Сталлоне держит Сару за руку, но та выскальзывает и падает в пропасть. Изначально, снять эту сцену никак не получалось, так как мощный Сильвестр действительно крепко держал актрису за руку, а из перчатки она выскальзывать не хотела. Тогда решено было надеть на девушку перчатку на пару размеров больше и налить туда вазелина.

6. Как признался сам Сталлоне, он жутко боится высоты, и отчасти согласился на съемки в этом фильме, чтобы бросить вызов своей фобии.

7. Действия фильма происходят в США (штат Колорадо), но сам съемочный процесс проходил в Италии (Доломитовые Альпы) Дело в том, что представительство США по охране окружающей среды выступило против съемок подобного фильма, боясь, что съемки навредят горным массивам.

8. Момент с переходом по тросу из одного самолета в другой прямо в воздухе на высоте 4,5 километра был занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый дорогой трюк в истории кино. Сталлоне уменьшил свой гонорар на 1 миллион долларов в пользу каскадера Саймона Крейнаа, который исполнял этот самый трюк. Трюк был действительно очень опасным, так как каскадер проделывал все без страховочных приспособлений и запросто мог бы упасть вниз с огромной высоты.

Более того, трюк был незаконным в Европе, поэтому его снимали в США, а не в Италии. Да и страховая компания отказалась страховать каскадера, узнав о том, какой опасный трюк он собирается выполнить.


9. Естественно, по многим фильмам того времени выходили видеоигры для домашних приставок. Игра "Скалолаз" стала чуть ли не единственной игрой на 8-битной приставке NES (Dendy) по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне.

9. Изначально, в фильме была сцена, где Гейб (Сталлоне) совершает 40-метровый прыжок. Такая нереалистичность возмутила зрителей, поэтому сцену заменили на более реалистичную.

10. Идея фильма принадлежала трем авторам - Майклу Франсу, Джину Патрику Хайнсу и Джеймсу Р. Затолокину. Но они никак не могли найти покупателя для своего сюжета. Тем не менее, один из них (Майкл Франс) решил в тайне от остальных сам найти покупателя, и нашел его в лице студии "Carolco", которая приобрела у него этот сюжет.

За эту сделку Франс получил 300 тысяч долларов. Вот только со своими друзьями он решил не делиться. Узнав об этому, два его соавтора обратились в суд и им удалось отсудить у него свои законные 200 тысяч долларов.

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Метки: актеры   кино   роль   скалолаз   съемка   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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61k
Андрей Час назад
"Игра "Скалолаз" стала чуть ли не единственной игрой на 8-битной приставке NES (Dendy) по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне."
Игры про "Рэмбо" тем временем:

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11k
Николай 36 минут назад
"Как вы помните, в самом начале фильм Сталлоне держит Сару за руку, но та выскальзывает и падает в пропасть. Изначально, снять эту сцену никак не получалось, так как мощный Сильвестр действительно крепко держал актрису за руку, а из перчатки она выскальзывать не хотела."
А попросить силвестера хотя-бы здесь сыграть что он якобы не может её удержать. не вариант???
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43
Александра С 50 минут назад
А как съемки могут повредить горным массивам???
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35k
russger Час назад
А в скольки стёбных роликах/пародиях была эта сцена обыгранна, и не сосчитать ))

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532
ZeroCross.ru Час назад
там где-то в конце кинча явный пенопласт плавает...смешной фильм. Еще смешней
"Ветреная река" фразами - "еще 10 минут у тебя от мороза порвутся легкие".
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3k
NIS Час назад
Слай- молодец ! Поделился с каскадером , справился с боязнью высоты ! Еще бы с летучими мышками снялся ..)
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