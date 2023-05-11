Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Скалолаз"

Более того, трюк был незаконным в Европе, поэтому его снимали в США, а не в Италии. Да и страховая компания отказалась страховать каскадера, узнав о том, какой опасный трюк он собирается выполнить.

9. Естественно, по многим фильмам того времени выходили видеоигры для домашних приставок. Игра "Скалолаз" стала чуть ли не единственной игрой на 8-битной приставке NES (Dendy) по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне.