"Лена ни в чем не виновата!": отец Блиновской назвал виновного в аресте дочери

Отец гуру марафонов согласился дать комментарий программе "МАЛАХОВ". Сколько ему за это заплатили история умалчивает. Олег Останин заявил, что Елена ни в чём невиновата, мошеннические схемы проводил её муж Алексей. Именно он отмывал деньги.

Лена ни в чем не виновата! — воскликнул папа звезды Интернета. — Она сейчас в хреновом состоянии. У нас все арестовали, все! Мало того, ячейки выгребли. Я пришел в банк, спросил, почему пустая? Мне ответили: „Не знаем“. У Нины, жены моей, пенсию арестовали. Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то!

По суду, отцу нельзя навещать дочь. Общается ли он с зятем и внуками тоже неизвестно.