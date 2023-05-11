"Лена ни в чем не виновата!": отец Блиновской назвал виновного в аресте дочери

27 апреля Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов почти на миллиард рублей. Спустя сутки королеву инфоцыган отправили под домашний арест. Как и следовало ожидать, ближайшие родственники побежали по разным телешоу.
Отец гуру марафонов согласился дать комментарий программе "МАЛАХОВ". Сколько ему за это заплатили история умалчивает. Олег Останин заявил, что Елена ни в чём невиновата, мошеннические схемы проводил её муж Алексей. Именно он отмывал деньги.
Лена ни в чем не виновата! — воскликнул папа звезды Интернета. — Она сейчас в хреновом состоянии. У нас все арестовали, все! Мало того, ячейки выгребли. Я пришел в банк, спросил, почему пустая? Мне ответили: „Не знаем“. У Нины, жены моей, пенсию арестовали. Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то!
По суду, отцу нельзя навещать дочь. Общается ли он с зятем и внуками тоже неизвестно.
Я против Алексея. Всю эту систему сделал Алексей! Она любит, у них любовь. Неважно, как я к ней отношусь, это мой ребенок! У меня жизнь кончается, а у Лены, может быть, продолжится. Очень тяжелое дело, поэтому "может быть", - передаёт слова вести портал ВЕСТИ.
Как и следовало ожидать, после громкого ареста все родственники побежали по шоу. К Малахову заявилась тётя Блиновской, которая заявила, что Елену сильно испортили деньги и она перестала вспоминать своих бедных родственников. Это только начало. Скоро найдут первого парня, бывшую подругу или какую-нибудь соседку, которые будут рассказывать, как сильно Елена изменилась, и какой милой девушкой она была в молодости.
27 апреля инфоцыганку Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Создательницу "Марафона желаний" обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере.
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А что у тебя в той ячейке хранилось? Ну если что личное (памятные вещи, или не представляющие особой ценности для других документы), то скажи нам, может посочувствуем и даже поддержим тебя в твоём негодовании. Приведи свою налоговую декларацию и хотя бы примерную опись имущества стоимостью более миллиона рублей за 2-3 года (включая проданную).
Я понимаю и соглашаюсь с практикой допустимости не давать в суде показания против родственников, это и впрямь правильно, но на данный момент есть подозрение что ты и сам участник преступной схемы. Если дочка тебе подарила ОДНУ квартиру и ОДНУ машину (не элитного класса), то имущество изъять и дать по шапке, ну а если поболее описанного будет, то и спрос другой.
Домашний арест за кражу ярда, следствие и суд продлятся года 3, ей дадут лет 5-6 и почти сразу выпустят по удо. Кто писал это законы, заботились о себе и себе подобных.
не вместо, а вместе
Шуты, скоморохи, шулера.....
зы ну да, вот так взяли, и пенсию арестовали. значит "прокладка" была на той мамаше. и тоже не платила налоги. или за микрокредит?)))