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"Лена ни в чем не виновата!": отец Блиновской назвал виновного в аресте дочери

"Лена ни в чем не виновата!": отец Блиновской назвал виновного в аресте дочери

Автор:
11 мая 2023 08:00
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   Малахов   интервью   интересное   инфоцыгане   фото   шоу бизнес   
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27 апреля Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов почти на миллиард рублей. Спустя сутки королеву инфоцыган отправили под домашний арест. Как и следовало ожидать, ближайшие родственники побежали по разным телешоу.

Отец гуру марафонов согласился дать комментарий программе "МАЛАХОВ". Сколько ему за это заплатили история умалчивает. Олег Останин заявил, что Елена ни в чём невиновата, мошеннические схемы проводил её муж Алексей. Именно он отмывал деньги.

Лена ни в чем не виновата! — воскликнул папа звезды Интернета. — Она сейчас в хреновом состоянии. У нас все арестовали, все! Мало того, ячейки выгребли. Я пришел в банк, спросил, почему пустая? Мне ответили: „Не знаем“. У Нины, жены моей, пенсию арестовали. Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то!

По суду, отцу нельзя навещать дочь. Общается ли он с зятем и внуками тоже неизвестно.

Я против Алексея. Всю эту систему сделал Алексей! Она любит, у них любовь. Неважно, как я к ней отношусь, это мой ребенок! У меня жизнь кончается, а у Лены, может быть, продолжится. Очень тяжелое дело, поэтому "может быть", - передаёт слова вести портал ВЕСТИ.

Как и следовало ожидать, после громкого ареста все родственники побежали по шоу. К Малахову заявилась тётя Блиновской, которая заявила, что Елену сильно испортили деньги и она перестала вспоминать своих бедных родственников. Это только начало. Скоро найдут первого парня, бывшую подругу или какую-нибудь соседку, которые будут рассказывать, как сильно Елена изменилась, и какой милой девушкой она была в молодости.

27 апреля инфоцыганку Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Создательницу "Марафона желаний" обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

Источник:

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Метки: Блиновская   Малахов   интервью   интересное   инфоцыгане   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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11k
ron 21 минуту назад
Лена ни в чем не виновата! Это они (налоги) сами не уплатились! )))
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3k
Алекс Чебурашкин Полминуты назад
вооооще по хер, кто это, что это!
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7k
Pravednik84 2 минуты назад
===Лена ни в чем не виновата! воскликнул папа звезды Интернета. Она сейчас в хреновом состоянии. У нас все арестовали, все! Мало того, ячейки выгребли. Я пришел в банк, спросил, почему пустая?...===

А что у тебя в той ячейке хранилось? Ну если что личное (памятные вещи, или не представляющие особой ценности для других документы), то скажи нам, может посочувствуем и даже поддержим тебя в твоём негодовании. Приведи свою налоговую декларацию и хотя бы примерную опись имущества стоимостью более миллиона рублей за 2-3 года (включая проданную).

Я понимаю и соглашаюсь с практикой допустимости не давать в суде показания против родственников, это и впрямь правильно, но на данный момент есть подозрение что ты и сам участник преступной схемы. Если дочка тебе подарила ОДНУ квартиру и ОДНУ машину (не элитного класса), то имущество изъять и дать по шапке, ну а если поболее описанного будет, то и спрос другой.
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963
ruslan d 5 минут назад
Ну они сейчас еще и заработают все дружно
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1k
ВазгенСемёнович 5 минут назад
Со спи.ж.женного налоги не платят, это вам любой депутат Госдумы подтвердит, платят только преступники (конкуренты) за легализацию.

Домашний арест за кражу ярда, следствие и суд продлятся года 3, ей дадут лет 5-6 и почти сразу выпустят по удо. Кто писал это законы, заботились о себе и себе подобных.
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87
Александр Шевченко 14 минут назад
Не виноватая я, они сами пришли, сами денег дали, сами налоги не заплатили...
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17k
RDen 19 минут назад
"Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены"

не вместо, а вместе
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1k
Vustinii 20 минут назад
Молахов уже в перейди планеты все вот пидр
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2k
Диагноз Полчаса назад
Я ничего не понимаю... Обвиняют в неуплате налогов граждан, которые мошенническими действиями, путем злоупотребления доверием обворовывают доверчивых людей... Нужно за мошенничество привлекать!!!
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74k
Доктор Джонс 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Игорь 46 минут назад
малахов - помоешный цыган
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32k
АнтонПолднев Час назад
Император эстрады, золотой голос России, сваха всея Руси... Теперь королева инфоцыган. Дальше кого придумают? Пипец блин
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13k
Kostick Час назад
а почему у нее "лицо" такое вазелиновое?
зы ну да, вот так взяли, и пенсию арестовали. значит "прокладка" была на той мамаше. и тоже не платила налоги. или за микрокредит?)))
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29k
Ваня Час назад
ага, кормушку забрали, теперь захрюкали...
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21k
Davy Jones Час назад
@Модератор Fishki.net раскрутка Блиновской.
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https://fishki.net/community/golaja-pravda
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