18 января 1943 года Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда

— Для Красной армии это был тяжелый период, так как одновременно с подготовкой и началом операции шли финальные бои за Сталинград, оставалась проблема с обеспечением войск оружием и техникой, — рассказала она «Известиям». — Кроме того, Ленинград имел особое значение с точки зрения морального духа армии. Ведь город почти с самого начала войны находился в осаде.

Она также отметила, что любая победа на этом направлении дарила надежду на то, что пути снабжения осажденного Ленинграда удастся восстановить.

— Благодаря успешному прорыву блокады Красная армия смогла подготовиться к полному разрушению кольца вокруг города. Это произошло только через год, но прорыв дал толчок к новым успехам на фронте, — сказала Наталья Зинович.

По ее словам, две победы — операция «Искра» и Сталинградская битва — ознаменовали начало коренного перелома в Великой Отечественной войне в пользу Красной армии.

Выпуск 10, 13 января 1943 года.

От Советского информбюро

«В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды выбили немцев еще из нескольких улиц и заняли 20 дзотов и 37 блиндажей. Захвачено два орудия, 19 пулеметов, четыре противотанковых ружья, автоматы и винтовки».

Дух наступления

«На магистрали или боковой тропе, среди танкистов под яростным огнем, среди боевых колонн, в танковых ротах, у минометчиков — повсюду вы дышите сейчас чудесным воздухом наступления. В эти дни всё слоится. С грохотом проносятся тяжело груженные машины по фронтовым дорогам. Молодо и по-особому задорно выглядят лица бойцов. Труден путь наступления, но легок шаг воинов, тверда их поступь, когда они идут по земле».

Долгожданный прорыв

15-й выпуск «Известий», от 18 января 1943 года, почти полностью был посвящен успешному прорыву блокады Ленинграда.

Славная победа под Ленинградом

«Крылатая весть об успешном наступлении наших войск в районе южнее Ладожского озера, о прорыве блокады Ленинграда облетает весь мир. Прорыв блокады Ленинграда! Каждый советский человек радостно откликнется всей душой на весть об этой победе, благословит доблестный подвиг советских войск! Много месяцев блокада терзала город-герой, гордый, мужественный и стойкий! Город жил, сопротивлялся, стоял на своем, упорный и терпеливый, окаменевший в ненависти к врагу, налившийся стальной волей. Ленинград стоял, мужественно снося лишения и невзгоды. С восхищением следили советские люди за мужественной борьбой ленинградцев, используя всякую малейшую возможность поддержать, помочь, укрепить силы, облегчить участь блокированного города.