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18 января 1943 года Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда

18 января 1943 года Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда

Автор:
18 января 2024 01:26
Сообщество : Военное
Метки: Блокада Ленинграда   Великая Отечественная война   Ленинградский фронт   
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В результате наступательной операций «Искра» советские войска освободили Шлиссельбург, создали сухопутный коридор и соединили осажденный город с остальной страной

Подготовка к прорыву

«Искра» стала одной из крупнейших операций на советско-германском фронте в годы Великой Отечественной войны. Она проводилась одновременно со Сталинградским сражением, напомнил «Известиям» бывший старший научный сотрудник музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», историк Олег Суходымцев. Поэтому вермахт не мог усиливать свои позиции ни у Ленинграда, ни у Сталинграда — перебрасывать войска с одного направления на другое.

— Попыток прорыва блокады Ленинграда было пять, последняя увенчалась успехом, — рассказал он.

Прорыв немецкой обороны на шлиссельбургско-синявинском выступе дал Красной армии возможность накопить силы, чтобы спустя год деблокировать город полностью, отметил Олег Суходымцев.

Руководство страны готовило операцию «Искра» в течение месяца и в строжайшей секретности, напомнила историк Наталья Зинович.


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— Для Красной армии это был тяжелый период, так как одновременно с подготовкой и началом операции шли финальные бои за Сталинград, оставалась проблема с обеспечением войск оружием и техникой, — рассказала она «Известиям». — Кроме того, Ленинград имел особое значение с точки зрения морального духа армии. Ведь город почти с самого начала войны находился в осаде.

Она также отметила, что любая победа на этом направлении дарила надежду на то, что пути снабжения осажденного Ленинграда удастся восстановить.

— Благодаря успешному прорыву блокады Красная армия смогла подготовиться к полному разрушению кольца вокруг города. Это произошло только через год, но прорыв дал толчок к новым успехам на фронте, — сказала Наталья Зинович.

По ее словам, две победы — операция «Искра» и Сталинградская битва — ознаменовали начало коренного перелома в Великой Отечественной войне в пользу Красной армии.

Выпуск 10, 13 января 1943 года.

От Советского информбюро

«В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды выбили немцев еще из нескольких улиц и заняли 20 дзотов и 37 блиндажей. Захвачено два орудия, 19 пулеметов, четыре противотанковых ружья, автоматы и винтовки».

Дух наступления

«На магистрали или боковой тропе, среди танкистов под яростным огнем, среди боевых колонн, в танковых ротах, у минометчиков — повсюду вы дышите сейчас чудесным воздухом наступления. В эти дни всё слоится. С грохотом проносятся тяжело груженные машины по фронтовым дорогам. Молодо и по-особому задорно выглядят лица бойцов. Труден путь наступления, но легок шаг воинов, тверда их поступь, когда они идут по земле».

Долгожданный прорыв

15-й выпуск «Известий», от 18 января 1943 года, почти полностью был посвящен успешному прорыву блокады Ленинграда.

Славная победа под Ленинградом

«Крылатая весть об успешном наступлении наших войск в районе южнее Ладожского озера, о прорыве блокады Ленинграда облетает весь мир. Прорыв блокады Ленинграда! Каждый советский человек радостно откликнется всей душой на весть об этой победе, благословит доблестный подвиг советских войск! Много месяцев блокада терзала город-герой, гордый, мужественный и стойкий! Город жил, сопротивлялся, стоял на своем, упорный и терпеливый, окаменевший в ненависти к врагу, налившийся стальной волей. Ленинград стоял, мужественно снося лишения и невзгоды. С восхищением следили советские люди за мужественной борьбой ленинградцев, используя всякую малейшую возможность поддержать, помочь, укрепить силы, облегчить участь блокированного города.


Красная армия медленно и настойчиво оттесняла врага от непосредственной близости к Северной столице. Но блокада оставалась. За многие месяцы блокады немцы превратили свои позиции на подступах к Ленинграду в мощный укрепленный район. Советское командование поставило перед войсками задачу разрушить оборону противника и этим прорвать блокаду Ленинграда. Сейчас эта задача выполнена!»

Дорога на Ленинград

«15 месяцев назад вступили немцы на это шоссе, последнее шоссе, связывавшее тогда Ленинград со страной. 15 месяцев назад прошли через него немецкие танки, разрушили мирные поселки синявинских торфоразработок и, упершись в Ладогу, замкнули кольцо вокруг великого города. Враг мобилизовал всю мощь своей инженерной техники, установил сотни орудий, возвел валы и нарыл траншеи. Он густо засеял окрестные поля и болота минами. Он сделал всё возможное, чтобы стал неприступным и непроходимым каждый метр этой земли. Он затаил безумную надежду, что голод поставит перед ним на колени гарнизон советской твердыни. Но месяцы блокады обессмертили душу Ленинграда — его стойкость породила миллионы героев. И они пришли к синявинским рубежам — люди разных языков, но одного стремления: во что бы то ни стало пробиться вперед, освободить Ленинград».


18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе рабочих посёлков №1 и №5 и прорвали блокаду Ленинграда.

Операция "Искра" успешно завершилась


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Метки: Блокада Ленинграда   Великая Отечественная война   Ленинградский фронт   
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Юрьевич 7 часов назад
Финляндия, воевавшая на стороне германии и активно участвовала в блокаде Ленинграда, после того, как германия уже очевидно проигрывала войну, заключила перемирие с СССР и объявила войну германии... И СССР простил финнов...
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