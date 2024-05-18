Основные операции и сражения Великой Отечественной войны

Немецкое командование после поражения своих войск под Сталинградом предполагало провести крупную наступательную операцию в районе Курска (операция «Цитадель»). К участию в ее осуществлении были привлечены значительные силы противника — 50 дивизий (в том числе 16 танковых и механизированных) и ряд отдельных частей группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г. Клюге) и группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). Это составляло около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, действовавших на советско-германском фронте, а также свыше 65% всех боевых самолетов. На флангах ударных группировок действовало около 20 дивизий противника. Сухопутные силы поддерживала авиация 4-го и 6-го воздушных флотов. Всего в составе ударных группировок противника насчитывалось свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 танков и САУ (причем большинство из них было новых конструкций — «тигры», «пантеры» и «фердинанды») и около 2050 самолетов (в том числе новейших конструкций — «Фокке-Вульф-lQOA» и «Хейнкель-129»).

Советское командование возложило задачу по отражению наступления противника на войска Центрального (со стороны Орла) и Воронежского (со стороны Белгорода) фронтов. После решения задач обороны планировался разгром орловской группировки противника (план «Кутузов») войсками правого крыла Центрального фронта (генерал армии К. К. Рокоссовский), Брянского (генерал-полковник М. М. Попов) и левого крыла Западного фронта (генерал-полковник В. Д. Соколовский). Наступательную операцию на Белгородско-Харьковском направлении (план «Полководец Румянцев») предстояло осуществить силами Воронежского (генерал армии Н. Ф. Ватутин) и Степного (генерал-полковник И. С. Конев) фронтов во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта (генерал армии Р. Я. Малиновский). Общая координация действий всех этих сил возлагалась на представителей Ставки маршалов Г. К. Жукова и А. М. Василевского.

К началу июля в составе Центрального и Воронежского фронтов имелось 1336 тыс. человек, свыше 19 тыс. орудий и минометов, 3444 танка и САУ (в том числе 900 легких танков) и 2172 самолета. В тылу Курского выступа был развернут Степной военный округ (с 9 июля — фронт), являвшийся стратегическим резервом Ставки.

Наступление противника должно было начаться в 3 часа утра 5 июля. Однако перед самым его началом советские войска провели артиллерийскую контрподготовку и нанесли противнику в местах его сосредоточения большой урон. Наступление немцев началось лишь через 2,5 часа, и его ход отличался от задуманного. Благодаря принятым мерам удалось сдержать продвижение противника (он за семь дней сумел продвинуться всего лишь на 10 — 12 км на направлении Центрального фронта). На направлении Воронежского фронта действовала наиболее мощная группировка противника. Здесь продвижение немцев составило до 35 км в глубь обороны советских войск. 12 июля произошел перелом в ходе битвы.

В этот день в районе Прохоровки произошло самое крупное в истории встречное танковое сражение, в котором приняли участие с обеих сторон 1200 танков и САУ. Враг потерял здесь только в этот день до 400 танков и САУ и 10 тыс. человек убитыми. С 12 июля начался новый этап в Курской битве, в ходе которого развивалось контрнаступление советских войск в рамках Оовской и Велгородско-Харьковской операций, завершившееся освобождением 5 августа Орла и Белгорода, а 23 августа — Харькова.

В результате Курской битвы были полностью разгромлены 30 вражеских дивизий (в том числе 7 танковых). Противник потерял свыше 500 тыс. человек, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий. Главным итогом битвы был переход немецких войск на всех театрах военных действий к стратегической обороне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования. В Великой Отечественной и второй мировой войнах завершился коренной перелом, начатый Сталинградской битвой.

Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944 г.). Кодовое название — операция «Багратион». Одна из крупнейших стратегических наступательных операций, предпринятая советским высшим командованием с целью разгрома немецко-фашистской группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии. Общее количество войск противника составляло 63 дивизии и 3 бригады численностью 1,2 млн человек, 9,5 тыс. орудий, 900 танков и 1350 самолетов. Командовал вражеской группировкой генерал-фельдмаршал Э. Буш, а с 28 июня — генерал-фельдмаршал В. Модель. Ей противостояли советские войска четырех фронтов (1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Белорусского) под командованием соответственно генерала армии И. X. Баграмяна, генерала армии И. Д. Черняховского, генерала армии Г. Ф. Захарова и Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Четыре фронта объединяли 20 общевойсковых и 2 танковые армии (всего 166 дивизий, 112 танковых и механизированных корпусов, 7 укрепленных районов и 21 бригаду). Общая численноссоветских войск достигала 2,4 млн человек, на вооружении которых было около 86 тыс. орудий, 5,2 тыс. танков, 5,3 тыс. боевых самолетов.