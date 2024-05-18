Основные операции и сражения Великой Отечественной войны

Смоленское сражение 1941 года — оборонительные и наступательные действия советских войск в начальные период Великой Отечественной войны на центральном участке советско-германского фронта в период с 10 июля по 10 сентября 1941 года. Целью принимавших в сражении сил Западного фронта, Резервного фронта, Центрального фронта, Брянского фронта было недопущение прорыва германских войск на Москву.
Оборона Одессы — оборонительные действия советских войск по защите города Одессы в Великой Отечественной войне в период с 5 августа по 16 октября 1941 года. Оборона Одессы осуществлялась войсками Отдельной Приморской армии и частью сил Черноморского флота при поддержке населения города.
Битва за Ленинград
Ленинградская блокада — окружение и блокирование немецкими войсками города Ленинграда в Великой Отечественной войне в 1941-1944 годах. Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года). 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы в Великой Отечественной войне Ленинграду было присвоено почетное звание город-герой.
Московская битва 1941 — 1942 гг. В битве выделяют два основных этапа: оборонительный (30 сентября — 5 декабря 1941 г.) и наступательный (5 декабря 1941 г. — 20 апреля 1942 г.). На первом этапе целью советских войск была оборона Москвы, на втором — разгром наступавших на Москву сил противника.
К началу наступления немцев на Москву в составе группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. Бок) насчитывалось 74,5 дивизии (примерно 38% пехотных и 64% танковых и механизированных дивизий, действовавших на советско-германском фронте), 1 800 000 человек, 1700 танков, свыше 14 000 орудий и минометов, 1390 самолетов. Советские войска имели на Западном направлении в составе трех фронтов 1250 тыс. человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов и 677 самолетов.
На первом этапе советские войска Западного фронта (генерал-полковник И. С. Конев, а с 10 октября — генерал армии Г. К. Жуков), (Брянского (до 10 октября — генерал-полковник А. И. Еременко) и Калининского (с 17 октября — 8.С. Конев) фронтов остановили наступление войск группы армий «Центр» (реализацию нередкой операции «Тайфун») на рубеже: южнее Волжского водохранилища, Дмитров, Яхрома, Красная Поляна (27 км от Москвы), восточное Истры, западнее Кубинки, Наро-Фоминск, западнее Серпухова, восточное Алексина, Тула. В ходе оборонительных боев враг был значительно обескровлен. 5—6 декабря советские войска перешли в контрнаступление, а 7—10 января 1942 г. развернули общее наступление на всем фронте. В январе—апреле 1942 г. войска Западного, Калининскoro, Брянского (с 18 декабря — генерал-полковник Я. Т. Черевиченко) и Северо-Западного генерал-лейтенант П. А. Курочкин) фронтов нанесли поражение противнику и отбросили его на 100 —250 км. Были разбиты 11 танковых, 4 моторизованные и 23 пехотные дивизии. Потери протиика только за период 1 января — 30 марта 1942 г. составили 333 тыс. человек.
Московская битва имела огромное значение: был развеян миф о непобедимости германской армии сорван план молниеносной войны, укрепилось международное положение СССР.
Сталинградская битва 1942 — 1943 гг. Оборонительная и(17 июля — 18 ноября 1942 г.) и наступательная (19 ноября 1942 — 2 февраля 1943 Г.) операции, проведенные советскими войсками в целях обороны Сталинграда и разгрома действовавшей на Сталинградском направлении крупной стратегической группировки противника.
В оборонительных сражениях в районе Сталинграда и в самом городе войска Сталинрадского фронта (маршал С. К. Тимошенко, с 23 июля — генерал-лейтенант В. Н. Гордов, с 5 августа — генерал-полковник А. И. Еременко) и Донского фронта (с 28 сентября — генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) сумели остановить наступление 6-й армии генерал-полковника Ф. Паулюса и 4-й танковой армии. К 17 июля в состав 6-й армии входило 13 дивизий (около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов, около 500 танков). Их поддерживала авиация 4-го воздушного флота (до 1200 самолетов). Войска Сталинградского фронта насчитывали 160 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий, около 400 танков и 454 самолета. Ценой больших усилий командованию советских войск удалось не только остановить продвижение немецких войск в Сталинграде, но и собрать значительные силы к началу контрнаступления (1103 тыс. человек, 15 500 орудий и минометов, 1463 танка и САУ, 1350 боевых самолетов). К этому времени в помощь войскам генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса была направлена зчительная группировка немецких войск и сил союзных Германии стран (в частности, 8-я итальянская, 3-я и 4-я румынские армии).
Общее количество войск противника к началу советского контрнаступления составляло 1 011 500 человек, 10 290 орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов.
19 — 20 ноября войска Юго-Западного фронта (генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин), Сталинградского и Донского фронтов перешли в наступление и окружили в районе Сталинграда 22 дивизии (330 тыс. человек). Отразив в декабре попытку противника освободить окруженную группировку, советские войска ликвидировали ее. 31 января — 2 февраля 1943 г. остатки 6-й армии противника во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались в плен (91 тыс. человек).
Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и второй мировой войн.
Курская битва 1943 г. Оборонительная (5 — 23 июля) и наступательная (12 июля — 23 августа) операции, проведенные советскими войсками в районе Курска по срыву крупного наступления немецких войск и разгрому стратегической группировки противника.
Немецкое командование после поражения своих войск под Сталинградом предполагало провести крупную наступательную операцию в районе Курска (операция «Цитадель»). К участию в ее осуществлении были привлечены значительные силы противника — 50 дивизий (в том числе 16 танковых и механизированных) и ряд отдельных частей группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г. Клюге) и группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). Это составляло около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, действовавших на советско-германском фронте, а также свыше 65% всех боевых самолетов. На флангах ударных группировок действовало около 20 дивизий противника. Сухопутные силы поддерживала авиация 4-го и 6-го воздушных флотов. Всего в составе ударных группировок противника насчитывалось свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 танков и САУ (причем большинство из них было новых конструкций — «тигры», «пантеры» и «фердинанды») и около 2050 самолетов (в том числе новейших конструкций — «Фокке-Вульф-lQOA» и «Хейнкель-129»).
Советское командование возложило задачу по отражению наступления противника на войска Центрального (со стороны Орла) и Воронежского (со стороны Белгорода) фронтов. После решения задач обороны планировался разгром орловской группировки противника (план «Кутузов») войсками правого крыла Центрального фронта (генерал армии К. К. Рокоссовский), Брянского (генерал-полковник М. М. Попов) и левого крыла Западного фронта (генерал-полковник В. Д. Соколовский). Наступательную операцию на Белгородско-Харьковском направлении (план «Полководец Румянцев») предстояло осуществить силами Воронежского (генерал армии Н. Ф. Ватутин) и Степного (генерал-полковник И. С. Конев) фронтов во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта (генерал армии Р. Я. Малиновский). Общая координация действий всех этих сил возлагалась на представителей Ставки маршалов Г. К. Жукова и А. М. Василевского.
К началу июля в составе Центрального и Воронежского фронтов имелось 1336 тыс. человек, свыше 19 тыс. орудий и минометов, 3444 танка и САУ (в том числе 900 легких танков) и 2172 самолета. В тылу Курского выступа был развернут Степной военный округ (с 9 июля — фронт), являвшийся стратегическим резервом Ставки.
Наступление противника должно было начаться в 3 часа утра 5 июля. Однако перед самым его началом советские войска провели артиллерийскую контрподготовку и нанесли противнику в местах его сосредоточения большой урон. Наступление немцев началось лишь через 2,5 часа, и его ход отличался от задуманного. Благодаря принятым мерам удалось сдержать продвижение противника (он за семь дней сумел продвинуться всего лишь на 10 — 12 км на направлении Центрального фронта). На направлении Воронежского фронта действовала наиболее мощная группировка противника. Здесь продвижение немцев составило до 35 км в глубь обороны советских войск. 12 июля произошел перелом в ходе битвы.
В этот день в районе Прохоровки произошло самое крупное в истории встречное танковое сражение, в котором приняли участие с обеих сторон 1200 танков и САУ. Враг потерял здесь только в этот день до 400 танков и САУ и 10 тыс. человек убитыми. С 12 июля начался новый этап в Курской битве, в ходе которого развивалось контрнаступление советских войск в рамках Оовской и Велгородско-Харьковской операций, завершившееся освобождением 5 августа Орла и Белгорода, а 23 августа — Харькова.
В результате Курской битвы были полностью разгромлены 30 вражеских дивизий (в том числе 7 танковых). Противник потерял свыше 500 тыс. человек, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий. Главным итогом битвы был переход немецких войск на всех театрах военных действий к стратегической обороне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования. В Великой Отечественной и второй мировой войнах завершился коренной перелом, начатый Сталинградской битвой.
Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944 г.). Кодовое название — операция «Багратион». Одна из крупнейших стратегических наступательных операций, предпринятая советским высшим командованием с целью разгрома немецко-фашистской группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии. Общее количество войск противника составляло 63 дивизии и 3 бригады численностью 1,2 млн человек, 9,5 тыс. орудий, 900 танков и 1350 самолетов. Командовал вражеской группировкой генерал-фельдмаршал Э. Буш, а с 28 июня — генерал-фельдмаршал В. Модель. Ей противостояли советские войска четырех фронтов (1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Белорусского) под командованием соответственно генерала армии И. X. Баграмяна, генерала армии И. Д. Черняховского, генерала армии Г. Ф. Захарова и Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Четыре фронта объединяли 20 общевойсковых и 2 танковые армии (всего 166 дивизий, 112 танковых и механизированных корпусов, 7 укрепленных районов и 21 бригаду). Общая численноссоветских войск достигала 2,4 млн человек, на вооружении которых было около 86 тыс. орудий, 5,2 тыс. танков, 5,3 тыс. боевых самолетов.
По характеру боевых действий и достижению поставленных задач операция делится на два этапа. На первом (23 июня — 4 июля) были проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская и Полоцкая операции и завершено окружение минской группировки противника. На втором этапе (5 июля — 29 августа) проходило уничтожение окруженного противника и выход Советских войск на новые рубежи в ходе Шяуляйской, Вильнюсской, Каунасской, Белостокской и Люблин-Брестской операций. За время Белорусской операции противник полностью потерял 17 дивизий и 3 бригады, а 50 дивизий лишились более 50% своего состава.
Общие потери противника составили около 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными. В ходе операции были частично освобождены Литва и Латвия. 20 июля Красная Армия вступила на территорию Польши и 17 августа подошла к границам Восточной Пруссии. К 29 августа она вступила в предместья Варшавы. В целом на фронте протяженностью 1100км наши войска продвинулись на 550 — 100 км, полностью отрезав северную группировку противника в Прибалтие. За участие в операции свыше 400 тыс. солдат и офицеров Красной Армии были награждены боевыми орденами и и медалями
Берлинская операция 1945 г. Завершающая стратегическая наступательная операция, проведенная советскими войсками 16 апреля — 8 мая 1945 г. Целями операции были разгром группировки немецких войск, оборонявшихся на Берлинском направлении, овладение Берлином и выход на Эльбу для сеоединения с войсками союзников.на Берлинском направлении занимали оборону войска группы «Висла» и группы «Центр» под командованием генерал-полковника Г. Хейнрица и генерал-фельдмаршала Ф. Шернера. Общая численность войск противника составляла 1 млн человек, 10 400 орудий, 1500 танков, 3300 самолетов. В тылу этих армейских групп находились резервные части в составе 8 дивизий, а также гарнизон Берлина в составе 200 тыс. человек.
Для проведения операции привлекались войска трех фронтов: 2-го Белорусского (маршал К. К. Рокоссовский), 1-го Белорусского (маршал Г. К. Жуков), 1-го Украинского (маршал И. С. Конев). Всего в составе наступавших войск было до 2,5 млн солдат и офицеров, 41 600 орудий и минометов, 6250 танков и САУ, 7500 самолетов, а также часть сил Балтийского флота и Днепровской военной флотилии.
По характеру выполняемых задач и результатам Берлинская операция делится на 3 этапа. 1-й этап — прорыв одерско-нейсенского рубежа обороны противника (16 — 19 апреля); 2-й этап — окружение и расчленение войск противника (19 — 25 апреля); 3-й этап — уничтожение окруженных группировок и взятие Берлина (26 апреля — 8 мая). Главные цели операции были достигнуты за 16 — 17 дней.
За успех операции 1082 тыс. воинов были награждены медалью «За взятие Берлина». Более 600 участников операции стали Героями Советского Союза, а 13 человек удостоены второй медали «Золотая Звезда».Знаменательные даты Великой Отечественной войны.
Источник:
- 40 исторических снимков блокадного Ленинграда
- 12 героических фото о советских мотоциклистах времён Великой Отечественной войны, которых немцы прозвали «чёрными дьяволами»
- Как воевал знаменитый актёр и режиссёр Владимир Басов и почему считал это время лучшим в своей жизни
- “Вы не смотрите, что маленькая, фашистам от неё бывает жарко”: как студентка мехмата МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомб
- Валентина Токарская: яркая и трагичная судьба артистки, которой завидовала Любовь Орлова
13 месяцев с 1942 по 1943
общие безвозвратные потери - почти 400.000 человек
ГОД !
целый год наши деды перемалывали фашистов ценой собственных жизней, и ПОБЕДИЛИ !
Вот список (по годам начала) только стратегических операций Вооруженных Сил СССР в Великой отечественной Войне:
Стратегические операции, начатые в 1941 году
Прибалтийская стратегическая оборонительная операция
Белорусская стратегическая оборонительная операция
Львовско-Черновицкая стратегическая оборонительная операция
Стратегическая оборонительная операция в Заполярье и Карелии
Киевская стратегическая оборонительная операция
Ленинградская стратегическая оборонительная операция
Смоленское сражение
Донбасско-Ростовская стратегическая оборонительная операция
Московская стратегическая оборонительная операция
Тихвинская стратегическая наступательная операция
Ростовская стратегическая наступательная операция
Московская стратегическая наступательная операция
Керченско-Феодосийская десантная операция
Стратегические операции, начатые в 1942 году
Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция
Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция
Сталинградская стратегическая оборонительная операция
Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция
Сталинградская стратегическая наступательная операция
Стратегические операции, начатые в 1943 году
Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция
Операция по прорыву блокады Ленинграда
Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция
Харьковская оборонительная операция
Курская стратегическая оборонительная операция
Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов»
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев»
Смоленская стратегическая наступательная операция
Донбасская стратегическая наступательная операция
Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная операция
Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция
Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция
Киевская стратегическая наступательная операция
Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция
Стратегические операции, начатые в 1944 году
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция
Крымская стратегическая наступательная операция
Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция
Белорусская стратегическая наступательная операция
Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция
Ясско-Кишинёвская стратегическая наступательная операция
Восточно-Карпатская стратегическая наступательная операция
Прибалтийская стратегическая наступательная операция
Белградская стратегическая наступательная операция
Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная операция
Будапештская стратегическая наступательная операция
Стратегические операции, начатые в 1945 году
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция
Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция
Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция
Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция
Венская стратегическая наступательная операция
Берлинская стратегическая наступательная операция
Пражская стратегическая наступательная операция
Маньчжурская стратегическая наступательная операция
Ну и для ознакомления, ссылка со списком фронтовых операций
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_операций_вооружённых_сил_СССР_в_Великой_Отечественной_войне#Стратегические_операции,_начатые_в_1942_годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_операций_вооружённых_сил_СССР_в_Великой_Отечественной_войне#Стратегические_операции,_начатые_в_1942_году
ПыСы знаю так как там дача и видел документы, которые подтверждали работу военных....
Интересное не официальное название у фашисткой награды - Мороженное мясо.