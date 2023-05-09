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Блиновская даже после ареста сумела развести поклонников на 5,5 млн.рублей

Блиновская даже после ареста сумела развести поклонников на 5,5 млн.рублей

Автор:
09 мая 2023 22:11
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   арест   елена блиновская   инфоцыгане   марафон   мошенничество   налоги   
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Блиновская снова оправдала почётный титул инфоцыганки, умудрившись развести "паству" на 5,5 лямов, и это после суда и ночи в изоляторе с бомжами. Плевала она, в общем, в правоохранительную систему, прямо в лицо ей плевала.

"Инфоцыганка Блиновская умудрилась заработать 5 млн 563 тысячи, пока сидела в судебном «аквариуме» и ждала решения по своему аресту", - сообщает ТГ-канал Самые СЛИВки.

Для сбора денег с доверчивых граждан, привыкших слать ей купюры, потребовалось все пара кликов мышкой - марафонщица запустила сторис с многообещающим названием «Ты узнаешь всё».

Только заплати 1000 рублей.

Любопытных подписчиков, которые ждали трансляцию из зала суда и подробности задержания, набралось не мало - аж 5563 человек. Для них создали чат в Телеге, где спустя несколько дней маринования объявили, что… Этот День Настал.

Но цены на марафоны впервые за 5 лет повышаются (!!!), хотя, еще можно успеть купить билетик по старому прайсу.

Лена, правда, не на связи, но все марафоны идут в записи и с живой поддержкой курааторов.

и вообще, на кону мегапутешествие, а при покупке двух продуктов - скидка 15%.

То есть арестантка Блиновская собрала 5,5 млн с народа тупо за повышение цен. ЗА. ПОВЫШЕНИЕ. ЦЕН. Ну и как тебе такое, Илон Маск?!

Последний скрин - ответ всем недовольным таким «эксклюзивом».

- Мы не обещали никакого продукта. Это была кнопка доверия, - кокетливо опустили глазки помощницы Блиновской.

Кнопка Доверия Это Была.

Кстати, инфоцыганка так и продолжает продавать свои марафоны, - пишут "Самые СЛИВки".

И задаются вопросом - а кто же крышует Блиновскую, если ей все так сходит с рук?

Источник:

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Метки: Блиновская   арест   елена блиновская   инфоцыгане   марафон   мошенничество   налоги   
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15  комментариев
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10k
Бритва Час назад
а в чём насмешка над правосудием?
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505
Максим Эсфельд 6 минут назад
Лох не мамонт , он не вымрет.
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2k
vijilante 11 минут назад
Да всем ПОФУЙ !
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14k
kotovski 17 минут назад
вот понять немогу хейта в ее сторону , она что кого то заставляет ей бабло нести?
вон один бывший кгбшник то же много чего обещал , например пенсионный возраст неподнимать... но люди ему все ровно верят...
доверчивый у нас народ!
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2k
Руслан 19 минут назад
Какой-то мазохизм у её подписоты
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3k
Pill Полчаса назад
Ну, таких дебилов и надо разводить.
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879
Gigantes 39 минут назад
Они - узнали всё!
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1k
Мария Коненкова 44 минуты назад
Да в чём она неправа-то? Пипл сам ей деньги несёт, сам, она просто хорошо научилась их выцыганивать. Отлично научилась, профессионал. Её вина-то перед правосудием, напомню, не в том что она деньги отбирает, её, между прочим, не за мошенничество судят. А в том, что с государством не делится. Вот пусть правосудие с этим разбирается. А её аудиторию совершенно не жаль. Она над ней издевается впрямую, а они всё равно несут, несут за одно только слово, думаю, вряд ли последнее. НУ и пусть дальше несут.
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87k
Taras Kozalupko 49 минут назад
Молодец баба!
Учиться у нее надо!
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14k
Kucher 51 минуту назад
Где правосудие? Всё зависит от того, сколько судье занесут и как "сверху" скажут. Разве дело Васильевой не показало какое это "правосудие"?
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5k
BenderRodriguez Час назад
Правильно сделала. Ее подписчики этого достойны.
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12k
GROMOZEKA Час назад
Покуда есть на свете дураки…..
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
"На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним что хошь".
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106k
parallax Час назад
Лох не мамонт ...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72691



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