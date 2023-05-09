Блиновская даже после ареста сумела развести поклонников на 5,5 млн.рублей

Блиновская снова оправдала почётный титул инфоцыганки, умудрившись развести "паству" на 5,5 лямов, и это после суда и ночи в изоляторе с бомжами. Плевала она, в общем, в правоохранительную систему, прямо в лицо ей плевала.
"Инфоцыганка Блиновская умудрилась заработать 5 млн 563 тысячи, пока сидела в судебном «аквариуме» и ждала решения по своему аресту", - сообщает ТГ-канал Самые СЛИВки.
Для сбора денег с доверчивых граждан, привыкших слать ей купюры, потребовалось все пара кликов мышкой - марафонщица запустила сторис с многообещающим названием «Ты узнаешь всё».
Только заплати 1000 рублей.
Любопытных подписчиков, которые ждали трансляцию из зала суда и подробности задержания, набралось не мало - аж 5563 человек. Для них создали чат в Телеге, где спустя несколько дней маринования объявили, что… Этот День Настал.
Но цены на марафоны впервые за 5 лет повышаются (!!!), хотя, еще можно успеть купить билетик по старому прайсу.
Лена, правда, не на связи, но все марафоны идут в записи и с живой поддержкой курааторов.
и вообще, на кону мегапутешествие, а при покупке двух продуктов - скидка 15%.
То есть арестантка Блиновская собрала 5,5 млн с народа тупо за повышение цен. ЗА. ПОВЫШЕНИЕ. ЦЕН. Ну и как тебе такое, Илон Маск?!
Последний скрин - ответ всем недовольным таким «эксклюзивом».
- Мы не обещали никакого продукта. Это была кнопка доверия, - кокетливо опустили глазки помощницы Блиновской.
Кнопка Доверия Это Была.
Кстати, инфоцыганка так и продолжает продавать свои марафоны, - пишут "Самые СЛИВки".
И задаются вопросом - а кто же крышует Блиновскую, если ей все так сходит с рук?
Источник:
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вон один бывший кгбшник то же много чего обещал , например пенсионный возраст неподнимать... но люди ему все ровно верят...
доверчивый у нас народ!
Учиться у нее надо!