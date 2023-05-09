Блиновская даже после ареста сумела развести поклонников на 5,5 млн.рублей

Любопытных подписчиков, которые ждали трансляцию из зала суда и подробности задержания, набралось не мало - аж 5563 человек. Для них создали чат в Телеге, где спустя несколько дней маринования объявили, что… Этот День Настал.

Но цены на марафоны впервые за 5 лет повышаются (!!!), хотя, еще можно успеть купить билетик по старому прайсу.

Лена, правда, не на связи, но все марафоны идут в записи и с живой поддержкой курааторов.

и вообще, на кону мегапутешествие, а при покупке двух продуктов - скидка 15%.