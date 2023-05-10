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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
10 мая 2023 12:13
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
799
18
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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11  комментариев
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2k
wwwoffka 1 59 минут назад
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Этот воин повидал некоторое дерьмо.
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10k
Летучий Мыш Минуту назад
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Че ей рыбы то не нравятся, нормальный знак зодика
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9k
Павел 4 минуты назад
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У Карла взгляд- И на хрена оно мне всё это надоте
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27k
Киры4 37 минут назад
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Пауки столько не пьют.
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32k
АнтонПолднев 40 минут назад
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Оооо... Эту историю лучше начать с конца...
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9k
au3 47 минут назад
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Да затычка в любую дырку ...
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32k
АнтонПолднев 59 минут назад
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Она его потом съест? Всё таки хоть какая-то польза...
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10k
Copycat Час назад
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Это просто разрабы забили оптимизировать игры
наверно 10 лет уже не играл в законченную и работоспособную игру, каждый раз сажусь играть и как будто начинаю работать тестировщиком!
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25k
Volga_34 Час назад
Арончик! Хотя бы раз в мес. посещай этот ресурс. Кол-во баянов - рекордное!!!
А за Леонида Ильича - я тебе лицо разобью. Мозги включай. Или спроси своих родителей, как им жилост в ТО время.. ДЕБИЛ..
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14k
Jearom Час назад
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и он действительно хорош!
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АРОН
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