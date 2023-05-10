Люди, застрявшие в неожиданных местах

Сегодня я расскажу об интересных и необычных случаях, когда люди оказывались в затруднительных ситуациях из-за своих необдуманных действий. Некоторые из них, возможно, слышали внутренний голос, который говорил им о возможной опасности, но они проигнорировали его и поддались своим эмоциям.
Находящиеся в заключении двое людей решили бежать из своей камеры, используя трубу от душа для создания отверстия в стене. Однако размер получившегося отверстия оказался недостаточным, и один из заключенных не смог пролезть сквозь него, застряв в стене. Охранники тюрьмы нашли его там взаперти.
Этот юноша, которому было 17 лет, застрял в камине дымохода, вероятно, с целью ограбления дома. Он провел в этом узком камине 12 часов, прежде чем его услышали прохожие на улице, а не хозяева дома.
Этот несчастный лось переел забродивших яблок и стал пьяным. В таком состоянии он потерял контроль над своими ногами и оказался на дереве. Это поведение не типично для животных, потому что они живут инстинктивно и всегда следуют своим инстинктам. Если они чувствуют опасность, то избегают ее. Однако этот случай с лосем — исключение из правил.
На этой фотографии изображен неизвестный мужчина, который зашел в ресторан быстрого питания «Макдональдс» в Ирландии. Вместо того чтобы сесть на обычный стул, он решил использовать детский стульчик для младенцев. Однако он не смог выйти из стула, и его пришлось вызволить прибывшим полицейским. Свидетели сообщили, что мужчина был пьян в момент происшествия.
На этой фотографии изображен молодой человек, который застрял в передвижном туалете, расположенном на стройке. Он застрял в таком положении, что из отверстия были видны только его руки, ноги и голова, и он не мог освободиться. Прохожие, услышавшие его крики о помощи, вызвали полицию, которая совместно с охранниками стройки пыталась вытащить его из туалета. После долгих усилий им удалось вызволить юношу из неловкого положения.
На этой фотографии можно увидеть ученика 4-го класса Джимми Скафку, который играл в Звездные войны. Мальчик решил использовать стул как щит, а ножки стула - как световые мечи. Однако, когда мальчик решил снять стул, он обнаружил, что он крепко застрял и не может его снять. Только пожарные, которых вызвали на помощь, смогли освободить мальчика, используя болторез и ножовки.
25-летний Джеффри Мумани попытался проникнуть в закрытую аптеку через вентиляционную шахту, чтобы украсть деньги. Но он застрял в узкой шахте и провел в ней 10 часов, пока не был обнаружен работниками аптеки, которые вызвали полицию. Джеффри был арестован за попытку ограбления.
Источник:
- Случаи, когда люди совершили ошибку, и она оказалась роковой
- Первый и последний день на работе
- 15 дорогостоящих ошибок и происшествий, которые стоили людям целого состояния
- 15 случаев, когда люди решили сами покрасить себе волосы, но в итоге ничем хорошим это не закончилось
- Пацан собирался обокрасть автомат с игрушками, а стал его заложником