Люди, застрявшие в неожиданных местах

На этой фотографии изображен молодой человек, который застрял в передвижном туалете, расположенном на стройке. Он застрял в таком положении, что из отверстия были видны только его руки, ноги и голова, и он не мог освободиться. Прохожие, услышавшие его крики о помощи, вызвали полицию, которая совместно с охранниками стройки пыталась вытащить его из туалета. После долгих усилий им удалось вызволить юношу из неловкого положения.