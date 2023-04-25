16 историй неудач от людей, которые не понаслышке знают, что такое подлянка судьбы

«Окей, друзья, вот история, и да, я идиот. У нас было несколько сильных штормов, в результате которых в доме пару дней не было электричества. Электричество отключилось вечером, когда я готовил на нашей электрической плите. Ничего страшного, у меня есть генератор, который питает часть дома, но не плиту, поэтому я доготовил ужин с помощью мультиварки. На следующий вечер я воспользовался мультиваркой, чтобы приготовить еды на неделю. На кухне есть только одна розетка, работающая от генератора, и она находится рядом с плитой, поэтому я поставил мультиварку на плиту, когда готовил. Когда всё было готово, я выключил её, накрыл стеклянной крышкой и мы с семьёй пошли ужинать в заведение… Электроэнергия снова включилась, пока нас не было дома, и оказалось, что я не выключил конфорку на плите, когда два дня назад электричество отключилось. … К тому времени, когда мы вернулись домой, пожар потух, но ущерб от дыма был значительным», — объяснил всё автор фото.

«Поздравляем. Вы сожгли 2000 калорий за 1 час», — шутили в комментариях 🔥

«Оказывается, мой новый робот-пылесос достаточно высок, чтобы уничтожить себя дном моего кресла на колёсиках»