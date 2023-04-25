16 историй неудач от людей, которые не понаслышке знают, что такое подлянка судьбы

День на день не приходится, поэтому сегодня мы «едим медведя», а завтра он нас. Неудачный день может подстерегать нас за каждым углом, и такое простое занятие как питьё кофе может обернуться очень неприятным сюрпризом. Мы даже не хотим представлять, что может пойти не так во время перевозки огромных бетонных столбов или падения на работе.
Мы вот не хотим, но судьба не только представляет, но ещё и делает, подкидывая людям подлянки, до которых, казалось бы, и додуматься невозможно. Так уж вышло, что судьба обладает неиссякаемой фантазией, что ярко подчёркивают 16 историй исключительных неудач от людей, которые сами поделились ими в Интернете. Смотрим, скрещиваем пальцы и надеемся, что с нами такое никогда не произойдет.
«Хотела сделать салат…»
В запечатанном пакете с листьями шпината оказался живой линейчатый бражник. Взрослые особи никак не вредят шпинату (питаются цветочным нектаром), поэтому пользователи посоветовали автору выпустить насекомое и просто промыть содержимое пакета. Этих бражников ещё иногда называют мотыльки-колибри из-за схожести размеров с птицей (5-7,5 см) и типа полёта 🦋
«Мой муж сидел без работы 9 месяцев. Наконец-то нашел работу, которая не была временной или контрактной. Через 5 минут после начала работы он запнулся о ковер и сломал ногу»
Его жена (Автор фото) рассказала, что мужу сохранят заработную плату пока он будет недееспособным, но лечить его будут за счёт её медицинской страховки. «Коллеги устроят ему ад, когда он вернется», — написала она.
«Босс: "Было бы неплохо, если бы вы проработали более 5 минут, прежде чем подавать иск о возмещении ущерба"», — пошутил один из комментаторов 🩼
«Только что закончил рубить дрова на 2 года, складывая их в амбар для хранения. Амбар сгорел»
Пользователи посочувствовали потере дров автора фото и поздравили его с приобретением двухлетнего запаса угля 🪵
«Я оставил окно в ванной открытым на 3 недели, пока меня не было, и птица свила гнездо в моей раковине»
Один из пользователей написал: «Кто оставляет окно открытым, пока его нет в течение 3 недель? Повезло, что у вас все еще есть раковина». «Я живу в квартире наверху, и окно в ванной довольно маленькое. Хотя, по-видимому, достаточно большое, чтобы птица могла пройти сквозь него», — ответил автор фото. Автор также написал, что эта косметичка стояла на шкафу над раковиной, и, по всей видимости, упала вниз 🥚🥚
«Сегодня открыл такую дверь, помогая родственнику»
Если вам показалось, что это сажа, оставшаяся после пожара, то нет — это плесень.
«Вот, что мне рассказали, водонагреватель, который находится в чулане, расположенном прямо за этой лестницей, однажды сломался, пока владелец был на работе. Когда владелец вернулся домой, то увидел, что весь пол первого этажа покрывала вода. Я предполагаю, что они убрали и просушили то, что могли видеть, но не справились с водой, скопившейся под лестницей. О, и это было 10 лет назад», — написал автор фото 🚪
«У меня случился эпилептический припадок, когда я сидел с ноутбуком на коленях…»
Пользователи писали, что это несложно исправить, нужно будет заменить переднюю панель вместе с дисплеем. Автор фото рассказал, что он писал сочинение, когда с ним случился тонико-клонический припадок.
«ОБНОВЛЕНИЕ: ко мне приходил родственник (компьютерный инженер), чтобы взглянуть на ноутбук. Он сказал, что компьютер полностью сломан. Корпус сломан до такой степени, что не будет удерживать новый экран. Полная потеря :(», — позднее написал автор фото 💻
«Вот что бывает, когда не хлопаешь по грузу и не говоришь "он никуда не денется"»
На фото вы можете видеть последствия того, как два плохо закреплённых бетонных столба пробили кабину водителя и наполовину вылетели на дорогу. Как сообщается, водитель резко нажал на тормоза, когда припаркованный возле обочины автомобиль внезапно начал движение и оказался перед грузовиком. Каждая из опор электропередач весит по 2,5 тонны. К счастью, водитель не пострадал 🚚
«Делал последний глоток кофе, почувствовал что-то во рту. Выплюнул, думая, что это кусочек земли или что-то в этом роде. Но нет, это был клещ»
Что ж, поздравляем с пополнением в списке вещей, которых следует иррационально бояться. Стоит полагать, что здоровью автора фото ничего не угрожает.
«Проклятые паразиты даже кофе себе не могут купить!», — пошутили в комментариях ☕
«Серьёзно.. прямо вот так?»
На вопрос, сколько собака пробыла в кабине грузовика, автор ответил: «Не более часа наедине с собой и она всё время была в зоне видимости. Я загружал машину, и ей, по всей видимости, это не понравилось. Внутри кабины у неё была вода и окна были опущены. Она не привыкла к стройкам и суматохе. Также причина, по которой я не выпускал его заключалась в том, что у многих подрядчиков есть свои собаки. Я все еще люблю его, но правда.. Ремень безопасности???»
Автор также пояснил, что весь день собака ходила с ним, и он оставил её наедине только на время погрузки 🐕
«Вот почему солнце никогда не будит меня по утрам»
Эту, с одной стороны неудачу, в комментариях высоко оценили те, кто работает в ночную смену. «Я хочу быть продуктивным по утрам, я ранняя пташка, и немного солнца по утрам очень меня мотивирует», — ответил автор фото пользователям, которые видели в этом одни плюсы 🌞
«3 слоя и 3 часа спустя..»
Автор фото хотел покрасить стену в определённой области, поэтому очертил её клейкой лентой. Когда он хотел убрать ленту и полюбоваться ровными краями, то краска отклеилась вместе с ней. Пользователи отметили, что, скорее всего, это произошло, потому что автор не подготовил стену. «3 слоя, 3 часа и 0 минут подготовки стены», — самый популярный комментарий в ветке. Автор написал, что не знал, что стену надо было подготавливать для окрашивания 🟩
«Вы знаете, что сейчас весна, когда находите божью коровку в своем буррито»
Ну, по крайней мере, автор фото может быть уверен, что в его фастфуде нет тли.
«С жуками забавная ситуация. Любой другой жук в вашей еде — фууу! Божья коровка? Привет, малыш!», — отметил один из пользователей в комментариях 🐞
«Как вы думаете, мой обед готов?»
«Окей, друзья, вот история, и да, я идиот. У нас было несколько сильных штормов, в результате которых в доме пару дней не было электричества. Электричество отключилось вечером, когда я готовил на нашей электрической плите. Ничего страшного, у меня есть генератор, который питает часть дома, но не плиту, поэтому я доготовил ужин с помощью мультиварки. На следующий вечер я воспользовался мультиваркой, чтобы приготовить еды на неделю. На кухне есть только одна розетка, работающая от генератора, и она находится рядом с плитой, поэтому я поставил мультиварку на плиту, когда готовил. Когда всё было готово, я выключил её, накрыл стеклянной крышкой и мы с семьёй пошли ужинать в заведение… Электроэнергия снова включилась, пока нас не было дома, и оказалось, что я не выключил конфорку на плите, когда два дня назад электричество отключилось. … К тому времени, когда мы вернулись домой, пожар потух, но ущерб от дыма был значительным», — объяснил всё автор фото.
«Поздравляем. Вы сожгли 2000 калорий за 1 час», — шутили в комментариях 🔥
«Оказывается, мой новый робот-пылесос достаточно высок, чтобы уничтожить себя дном моего кресла на колёсиках»
Возможно, у робота-пылесоса просто очень сильно чесалась спина.
«Я знаю, что в основном это косметический ущерб, но я хотел бы, чтобы мои дорогие блестящие вещи оставались блестящими (как можно дольше), особенно если они дорогие», — написал автор фото. Пользователи посоветовали ему несколько решений данной проблемы: 1) поменять колёса на кресле на более высокие; 2) купить декоративную наклейку на верхушку своего робота-пылесоса, которые свободно продаются в Интернете 🤖
«Мой обед для разогревания в микроволновке подпрыгнул и перевернулся»
У пользователей было несколько вариантов, почему это могло произойти: 1) это просто была густое блюдо, которое надо разогревать на маленькой мощности и не забывать помешивать время от времени; 2) автор фото не разрезал плёнку сверху, чтобы пар мог свободно выходить; 3) на дне ёмкости мог быть воздушный карман, который лопнул при нагревании, заставив миску перевернуться. В любом случае содержимое можно снова соскрести с блюда в миску и приступать к трапезе 🍲
«Поскользнулась и упала на гриль на работе»
Пользователи отметили, что лейкопластырь в данном случае мало чем поможет, на что женщина (автор фото) ответила: «Вероятно, еще 20 могли бы помочь 😂 Но этот пластырь на большом волдыре, который у меня уже есть».
«Итак, небольшое обновление, я обратилась в скорую помощь, ожог на предплечье — первой степени, под моим удивительным лейкопластырем hello kitty — вторая степень. Я заполнила документы и тому подобное, но я не знаю, получу ли я компенсацию и как. Они просто прописали мне мазь и отпустили», — написала женщина, которая работает в Макдоналдсе 🧑⚕️
Бонус: «Сборка пазла с грибами из 999 деталей»
«После трех с половиной месяцев собирания этой головоломки, разрушающей мой рассудок, я, наконец, завершила ее сегодня, и мне не хватило 1 части», — написал автор фото. Также автор сообщил, что написал письмо производителю с просьбой разобраться с проблемой.
Нам понадобилось приличное количество времени, чтобы найти недостающий кусочек на фото. За сколько вы справились? 🍄
Источник:
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