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15 дорогостоящих неудач и промахов

15 дорогостоящих неудач и промахов

Автор:
29 апреля 2023 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   крушение   люди   невезение   неудача   промах   фейл   фото   
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В этой статье собраны 15 таких случаев, от автомобильных аварий до строительных катастроф, которые служат напоминанием о важности осторожности и готовности ко всему в нашей повседневной жизни.


 

Сложно понять как, но этот автомобиль врезался во второй этаж частного дома

×
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Теперь это бассейн для уточек

 

Крушение на вокзале Монпарнас, произошедшее в Париже 22 октября 1895 года

Пассажирский поезд, не сумев затормозить на уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу. 

 

«Можете посоветовать какую-нибудь хорошую автомастерскую, где могли бы отремонтировать мою машину?»

 


 

Оползень на шоссе

 

«Вчера во время приготовления завтрака все немного вышло из-под контроля»

 

Самолёт врезался в аэродромный тягач. Это не просто дорога оплошность, это безумно дорогая оплошность

 

«Сегодня это произошло в моём городе»


 


 

Тот день, когда водитель вилочного погрузчика потерял работу

 

Он верит, что может летать

 

«Увидел этот Феррари во время обеденного перерыва, к 17:00 кто-то разбил машине лобовое стекло»

 

«Недавно был сильный шторм»

 


 

73-летняя австралийка перепутала педаль газа и тормоза, что привело к этой дорогостоящей оплошности

 

Положите его в рис

 

«Извините, босс, я не успею сегодня на работу — в мой дом врезался поезд»

Крушение поезда в Сальтшёбадене, Швеция, произошедшее в 2013 году. Никто из жильцов дома не пострадал.


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Метки: в мире   крушение   люди   невезение   неудача   промах   фейл   фото   
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