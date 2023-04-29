15 дорогостоящих неудач и промахов

317
16
В этой статье собраны 15 таких случаев, от автомобильных аварий до строительных катастроф, которые служат напоминанием о важности осторожности и готовности ко всему в нашей повседневной жизни.
Сложно понять как, но этот автомобиль врезался во второй этаж частного дома
×
×
Теперь это бассейн для уточек
Крушение на вокзале Монпарнас, произошедшее в Париже 22 октября 1895 года
Пассажирский поезд, не сумев затормозить на уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу.
«Можете посоветовать какую-нибудь хорошую автомастерскую, где могли бы отремонтировать мою машину?»
Оползень на шоссе
«Вчера во время приготовления завтрака все немного вышло из-под контроля»
Самолёт врезался в аэродромный тягач. Это не просто дорога оплошность, это безумно дорогая оплошность
«Сегодня это произошло в моём городе»
Тот день, когда водитель вилочного погрузчика потерял работу
Он верит, что может летать
«Увидел этот Феррари во время обеденного перерыва, к 17:00 кто-то разбил машине лобовое стекло»
«Недавно был сильный шторм»
73-летняя австралийка перепутала педаль газа и тормоза, что привело к этой дорогостоящей оплошности
Положите его в рис
«Извините, босс, я не успею сегодня на работу — в мой дом врезался поезд»
Крушение поезда в Сальтшёбадене, Швеция, произошедшее в 2013 году. Никто из жильцов дома не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пацан собирался обокрасть автомат с игрушками, а стал его заложником
- 16 невезунчиков, которые оказались в немилости у фортуны
- Первый и последний день на работе
- 16 историй неудач от людей, которые не понаслышке знают, что такое подлянка судьбы
- 15 дорогостоящих ошибок и происшествий, которые стоили людям целого состояния
Новости партнёров