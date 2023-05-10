Белый дом: США с союзниками победили фашизм во Второй мировой войне

Это далеко не первый раз, когда США предпочитают не замечать роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне. В 2020-м году Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Запись от 8 мая 2020 года в официальном аккаунте Белого дома содержала видео с подписью: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит».



В РФ подобные попытки переписать историю, как считает В.Путин, «фактически означают оправдание преступлений нацизма», а посол РФ в США Анатолий Антонов призвал оберегать воспоминания о Великой Отечественной войне и не уставать напоминать подрастающему поколению о роли СССР в победе над фашизмом.



