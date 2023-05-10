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Белый дом: США с союзниками победили фашизм во Второй мировой войне

Белый дом: США с союзниками победили фашизм во Второй мировой войне

Автор:
10 мая 2023 09:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   белый дом   брифинг   видео   вторая мировая война   история   переписывание истории   фашизм   
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Власти США проигнорировали роль СССР в победе над фашизмом, присвоив себе лавры победителя.


Вторая мировая война завершилась победой США и союзных сил над фашизмом. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге во вторник, 9 мая.


Это далеко не первый раз, когда США предпочитают не замечать роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне. В 2020-м году Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Запись от 8 мая 2020 года в официальном аккаунте Белого дома содержала видео с подписью: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит».

В РФ подобные попытки переписать историю, как считает В.Путин, «фактически означают оправдание преступлений нацизма», а посол РФ в США Анатолий Антонов призвал оберегать воспоминания о Великой Отечественной войне и не уставать напоминать подрастающему поколению о роли СССР в победе над фашизмом.


Источник:

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Метки: Ynews   белый дом   брифинг   видео   вторая мировая война   история   переписывание истории   фашизм   
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29  комментариев
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ЦСКА Час назад
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487
дмитрий ЦСКА Час назад
одно нашёл. кузя хороший
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0
Totoro Минуту назад
Почитайте в википедии про лэнд лиз , и обьеме поставок из США в СССр с 1941-1945.
Продукция Поставки из США Поставки из Британской империи Производство в СССР
(1941-45) Соотношение
(поставки/производство)
Самолёты[36] 11 400 более 7000 125 655 14.6 %
Бронетехника (танки, САУ, БТР) 12 000 6564 105 251 17,6 %
Автомашины 427 284 5232 265 600 163 %
Локомотивы 1977 4 825 240 %
Мотоциклы 35 170 1721 27 216 136 %
В Советский Союз в рамках ленд-лиза также было поставлено: противотанковых пушек более 5000 штук; автоматического оружия 131 633 штуки (в основном пистолетов-пулемётов); пистолетов 12 997 штук; винтовок 8218 штук; взрывчатые вещества: 345 735 тонн (в том числе тротила 123 150 тонн; толуола 107 683 тонны; динамита 31 933 тонны); пороха 127 000 тонн; этанола высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066 литров; детонаторов 903 000 штук; радиостанций 35 800 единиц; радиолокаторов 2074 единицы; противолодочных кораблей 105 единиц; торпедных катеров 202 единицы; грузовых судов 90 единиц; подводных лодок 4 единицы; двигателей для катеров и кораблей 7784 штуки; товарных вагонов 11 075 штук; локомотивов 1981 штука; тракторов 8071 штука; металлорежущих станков 38 100 штук; телефонов 2 500 000 штук; продовольствия 4 478 000 тонн; машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов; оборудования зданий на 10 910 000 долларов; стали 2 800 000 тонн; цветных металлов 802 000 тонн; нефтепродуктов 2 670 000 тонн; химикалий 842 000 тонн; хлопка 106 893 тонны; кожи 49 860 тонн; шин 3 786 000 штук; армейских ботинок 15 417 000 пар; одеял 1 541 590 штук; пуговиц 257 миллионов[37].

Одно из определяющих значений для Советского Союза вообще и для Красной армии в частности имели ленд-лизовские поставки продовольствия (только из США было поставлено 1 750 000 тонн
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−3
Дмитрий Мальченков 2 минуты назад
Тупая гуталиновая подстилка
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952
Просто чувак в интернете 3 минуты назад
Информационная война. Все всеми способами пытаются сделать друг другу плохо, нажимая на болевые точки.
Закончится правда все это, войной полноценной. А учитывая масштабы, то обычным гражданам радоваться то особо не чему, причем гражданам обеих сторон.
сша сами катятся в бездну и тянут за собой весь мир.
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31k
Ashabad 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Игорь 15 минут назад
Но у нас то тоже говорят, что советский народ победил вопреки воли Сталина. У себя разобраться надо, а уж потом по соседним огородам жадным взглядом стрелять
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2k
Александр Касаткин 20 минут назад
ну если смотреть юридически, то ничего тут не соврали - да, сша с союзниками (мы туда входим) победили фашизм, но с точки зрения исторической справедливости - то конечно же многих будет цеплять. Но чему вы удивляетесь? я сколько себя помню, всегда они так говорили.
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1k
Вольдемар 23 минуты назад
Я бы так не переживал. Скоро до них дойдёт что эту "победу"
одержали сплошь белые гетеросексуальные мужчины, и вычеркнут её из всех своих учебников;)
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−2
ArtKr Полчаса назад
Так все страны делают. Это для внутреннего потребления. В Союзе в школах было: Победа СССР в ВОВ и очень иногда про второй фронт в стиле - когда уже Берлин почти пал парочка англичан на лодке приплыла и туристическим автобусом приехала на подписание.
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15k
Вероника 38 минут назад
Суки вы, американцы!
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31k
Ashabad 41 минуту назад
Такие вот заявления означают, что США начинают (во всяком случае пытаются начать) глобальное переписывание Истории.
Примерно так же начиналось на Украине и в Прибалтике. Я это прекрасно помню, я видел, как это начиналось на Украине.
Ну и у нас, когда прячут Мавзолей во время парада 9 мая - это тоже ничего хорошего в этом нет.
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35
Аврашалом Маркович 43 минуты назад
СССР таки был союзником США, так что все правильно. Где здесь переписывание.
Но это вообще неинтересно, гораздо важнее сейчас обсудить внешность этой тетки.
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2k
Alex 54 минуты назад
Дайте подсрачник этой немытой обезьяне
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6k
sumrаknn Час назад
Даже автор статьи смотрите как мягко сказал, настолько мягко, что на уровне ошибки: "США предпочитает не замечать роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне". Как минимум надо писать решающая роль СССР, а по нормальному "США предпочитает забывать, что Советский Союз, по сути в одиночку, победил фашизм во Второй мировой войне".
Можно по разному считать, но заслуга СССР в победе во 2-й мировой состовляет от 80 до 90%. Так что какая там роль? участие сша ставить под вопрос.
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6k
Smolny Час назад
"сша предпочитаЮт"
Автор не считает СССР союзником сша и Британии, надо полагать...
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16k
Сергей Час назад
А у этой обезьянки в платье, кто нибудь спросил почему на Рейхстаге надписи на русском языке, а не английском?
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487
дмитрий Сергей Час назад
ей до! она походу только с пальмы слезла
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