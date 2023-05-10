Белый дом: США с союзниками победили фашизм во Второй мировой войне

Власти США проигнорировали роль СССР в победе над фашизмом, присвоив себе лавры победителя.
Вторая мировая война завершилась победой США и союзных сил над фашизмом. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге во вторник, 9 мая.
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Это далеко не первый раз, когда США предпочитают не замечать роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне. В 2020-м году Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Запись от 8 мая 2020 года в официальном аккаунте Белого дома содержала видео с подписью: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит».
В РФ подобные попытки переписать историю, как считает В.Путин, «фактически означают оправдание преступлений нацизма», а посол РФ в США Анатолий Антонов призвал оберегать воспоминания о Великой Отечественной войне и не уставать напоминать подрастающему поколению о роли СССР в победе над фашизмом.
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Продукция Поставки из США Поставки из Британской империи Производство в СССР
(1941-45) Соотношение
(поставки/производство)
Самолёты[36] 11 400 более 7000 125 655 14.6 %
Бронетехника (танки, САУ, БТР) 12 000 6564 105 251 17,6 %
Автомашины 427 284 5232 265 600 163 %
Локомотивы 1977 4 825 240 %
Мотоциклы 35 170 1721 27 216 136 %
В Советский Союз в рамках ленд-лиза также было поставлено: противотанковых пушек более 5000 штук; автоматического оружия 131 633 штуки (в основном пистолетов-пулемётов); пистолетов 12 997 штук; винтовок 8218 штук; взрывчатые вещества: 345 735 тонн (в том числе тротила 123 150 тонн; толуола 107 683 тонны; динамита 31 933 тонны); пороха 127 000 тонн; этанола высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066 литров; детонаторов 903 000 штук; радиостанций 35 800 единиц; радиолокаторов 2074 единицы; противолодочных кораблей 105 единиц; торпедных катеров 202 единицы; грузовых судов 90 единиц; подводных лодок 4 единицы; двигателей для катеров и кораблей 7784 штуки; товарных вагонов 11 075 штук; локомотивов 1981 штука; тракторов 8071 штука; металлорежущих станков 38 100 штук; телефонов 2 500 000 штук; продовольствия 4 478 000 тонн; машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов; оборудования зданий на 10 910 000 долларов; стали 2 800 000 тонн; цветных металлов 802 000 тонн; нефтепродуктов 2 670 000 тонн; химикалий 842 000 тонн; хлопка 106 893 тонны; кожи 49 860 тонн; шин 3 786 000 штук; армейских ботинок 15 417 000 пар; одеял 1 541 590 штук; пуговиц 257 миллионов[37].
Одно из определяющих значений для Советского Союза вообще и для Красной армии в частности имели ленд-лизовские поставки продовольствия (только из США было поставлено 1 750 000 тонн
Закончится правда все это, войной полноценной. А учитывая масштабы, то обычным гражданам радоваться то особо не чему, причем гражданам обеих сторон.
сша сами катятся в бездну и тянут за собой весь мир.
одержали сплошь белые гетеросексуальные мужчины, и вычеркнут её из всех своих учебников;)
Примерно так же начиналось на Украине и в Прибалтике. Я это прекрасно помню, я видел, как это начиналось на Украине.
Ну и у нас, когда прячут Мавзолей во время парада 9 мая - это тоже ничего хорошего в этом нет.
Но это вообще неинтересно, гораздо важнее сейчас обсудить внешность этой тетки.
Можно по разному считать, но заслуга СССР в победе во 2-й мировой состовляет от 80 до 90%. Так что какая там роль? участие сша ставить под вопрос.
Автор не считает СССР союзником сша и Британии, надо полагать...