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Слышали все: Симфония № 5 Чайковского довела женщину до оргазма

Слышали все: Симфония № 5 Чайковского довела женщину до оргазма

Автор:
02 мая 2023 12:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Лос-Анджелес   видео   интересное   оргазм   филармония   фото   
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Все слышали о целительных свойствах классической музыки. Младенцам в животах матери дают слушать Бетховена, а любительницы цветов включают своим подопечным Баха. Но о том, что Симфония № 5 может довести до оргазма ещё никто не слышал. До этого момента, когда в этом убедился весь зал.

В филармонии Лос-Андежелеса одна из слушательниц испытала оргазм во время исполнения Пятой симфонии. Многие зрители услышали стоны, когда музыка затихла.

«Я видел девушку после того, как это произошло, и я предполагаю, что она испытала оргазм, потому что тяжело дышала, а ее партнер улыбался и смотрел на нее как бы в попытке не пристыдить», — рассказал любитель классической музыки.

Крики женщины попали на аудиозапись. Кто-то из слушателей выложил её в Twitter и ролик распространился в сети.

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Метки: Ynews   Лос-Анджелес   видео   интересное   оргазм   филармония   фото   
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6  комментариев
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Александр Шевченко 13 минут назад
У всех свои причуды, щас такие вибраторы делают. Каждый развлекается в меру своей испорченности.
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Александр Поляков Минуту назад
с вибратором слушала. вот и весь секрет.
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0
grigorenko vladislav 16 минут назад
А ещё, говорят, можно дрочить вприсядку. Под "Половецкие пляски" Бородина, например. И на@бёшся, и напляшешся.
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grigorenko vladislav ишты 5 минут назад
Пусть тренируется. Терпенье и труд всё перетрут.
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31k
АнтонПолднев Полчаса назад
Ну о способностях женщин имитировать не знают только девственники. А уж ради хайпа сейчас такие шоу разыгрывают... этот спектакль просто ни о чём.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332467



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