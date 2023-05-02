Слышали все: Симфония № 5 Чайковского довела женщину до оргазма

Все слышали о целительных свойствах классической музыки. Младенцам в животах матери дают слушать Бетховена, а любительницы цветов включают своим подопечным Баха. Но о том, что Симфония № 5 может довести до оргазма ещё никто не слышал. До этого момента, когда в этом убедился весь зал.
В филармонии Лос-Андежелеса одна из слушательниц испытала оргазм во время исполнения Пятой симфонии. Многие зрители услышали стоны, когда музыка затихла.
«Я видел девушку после того, как это произошло, и я предполагаю, что она испытала оргазм, потому что тяжело дышала, а ее партнер улыбался и смотрел на нее как бы в попытке не пристыдить», — рассказал любитель классической музыки.
Крики женщины попали на аудиозапись. Кто-то из слушателей выложил её в Twitter и ролик распространился в сети.
Источник:
- В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город
- Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу
- Пользователи YouTube задизлайкали ролик об отмене дизлайков
- В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома
- Компанию Абрамовича продали за один фунт