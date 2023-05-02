Слышали все: Симфония № 5 Чайковского довела женщину до оргазма

В филармонии Лос-Андежелеса одна из слушательниц испытала оргазм во время исполнения Пятой симфонии. Многие зрители услышали стоны, когда музыка затихла.

«Я видел девушку после того, как это произошло, и я предполагаю, что она испытала оргазм, потому что тяжело дышала, а ее партнер улыбался и смотрел на нее как бы в попытке не пристыдить», — рассказал любитель классической музыки.