"Дети" радистки Кэт

Помните "Семнадцать мгновений весны"? Сцена, где немецкий фашист издевался над младенцем радистки Кэт, по праву считается одним из самых драматичных в советском кино.
Съёмки в кино - это вообще непростой процесс, а уж если необходимо задействовать детей, да еще и грудных, то непростой втройне.
Татьяна Лиознова во всех сценах, где это было возможно, воспользовалась куклой. Но вот в сцене, где у окна заливается плачем раздетый малыш, без реального актёра было не обойтись. Небольшой эпизод снимали несколько дней и одному ребёнку нельзя было играть столько времени - детям необходимы длительные перерывы. Съёмку прерывать было нельзя.
Актёров "арендовали" в Доме младенца, который находился неподалёку от студии. Известно, что для сцены потребовалось 8 малышей, но это самая частая информация. Разные источники пишут, что их было от шести до двадцати.
По сценарию, ребёнок, полностью распелёнутый, лежит перед открытым в холодном апреле окном. Разумеется, никто не морозил младенцев, в помещении было не просто тепло, а даже жарко. Детишки спокойно засыпали и и остались навсегда увековечены в одном из величайших фильмов СССР.
Источник:
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А то этого никто не знает