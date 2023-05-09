FISHKINET
Сообщество RealFishki 1500 постов • 141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
"Дети" радистки Кэт

"Дети" радистки Кэт

Автор:
09 мая 2023 17:05
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   дети   интересное   кино   советское кино   съемки   
1450
4

Помните "Семнадцать мгновений весны"? Сцена, где немецкий фашист издевался над младенцем радистки Кэт, по праву считается одним из самых драматичных в советском кино.

Съёмки в кино - это вообще непростой процесс, а уж если необходимо задействовать детей, да еще и грудных, то непростой втройне.


Татьяна Лиознова во всех сценах, где это было возможно, воспользовалась куклой. Но вот в сцене, где у окна заливается плачем раздетый малыш, без реального актёра было не обойтись. Небольшой эпизод снимали несколько дней и одному ребёнку нельзя было играть столько времени - детям необходимы длительные перерывы. Съёмку прерывать было нельзя.


Актёров "арендовали" в Доме младенца, который находился неподалёку от студии. Известно, что для сцены потребовалось 8 малышей, но это самая частая информация. Разные источники пишут, что их было от шести до двадцати.


По сценарию, ребёнок, полностью распелёнутый, лежит перед открытым в холодном апреле окном. Разумеется, никто не морозил младенцев, в помещении было не просто тепло, а даже жарко. Детишки спокойно засыпали и и остались навсегда увековечены в одном из величайших фильмов СССР.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СССР   дети   интересное   кино   советское кино   съемки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
a_komolow 2 часа назад
Ну такая " исчерпывающая "информация!

А то этого никто не знает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм Минуту назад
я думал покажут их взрослыми
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий 20 минут назад
И? Чего дальше делать то? Просто ах...ная информация... Будем думать или как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
K7OO 39 минут назад
Эх, узнать бы, сколько они на съемках Плейшнеров истратили..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Bill 2 часа назад
Так это получается, в кино показали неправду? Я то был уверен, что ребенка морозили по настоящему. Моя жизнь не будет прежней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129954



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград
"Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград
За кадром советских фильмов
За кадром советских фильмов
Набирающие популярность в сообществах
Современные российские фильмы о Великой Отечественной войне, за которые не стыдно
Современные российские фильмы о Великой Отечественной войне, за которые не стыдно
Прогулка по Ленинграду 1956 года
Прогулка по Ленинграду 1956 года
Сериал из короткометражек к 9 мая
Сериал из короткометражек к 9 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смешно...

Популярные теги
#история#СССР#в мире#Еда#полиция#люди#день победы#Москва#Германия
#фото#Юмор#животные#Приколы#женщины#факты#Прикол#Девушка#арест
#интересно#подборка#картинки#соцсети#кино#шоу бизнес#Россия#Канада#любовь
Сериал из короткометражек к 9 мая Сериал из короткометражек к 9 мая Интересные бытовые моменты из "Москва слезам не верит" Интересные бытовые моменты из "Москва слезам не верит" В "Джентльменах удачи" сыграли дети создателей фильма В "Джентльменах удачи" сыграли дети создателей фильма Трагическая судьба первого Буратино Трагическая судьба первого Буратино Неясные моменты фильма "Офицеры" Неясные моменты фильма "Офицеры" Почему Рязанов пожалел, что доверил роль бесприданницы Ларисе Гузеевой Почему Рязанов пожалел, что доверил роль бесприданницы Ларисе Гузеевой

На что жалуетесь?

Вернуться