"Дети" радистки Кэт

Татьяна Лиознова во всех сценах, где это было возможно, воспользовалась куклой. Но вот в сцене, где у окна заливается плачем раздетый малыш, без реального актёра было не обойтись. Небольшой эпизод снимали несколько дней и одному ребёнку нельзя было играть столько времени - детям необходимы длительные перерывы. Съёмку прерывать было нельзя.



