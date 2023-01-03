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Почему в 1929 году отменили дни недели

Почему в 1929 году отменили дни недели

Автор:
03 января 2023 17:17
Сообщество : СССР
Метки: Большевики   Прошлое   СССР   история   календарь   революция   религия   
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Большевики, стремясь к власти, хотели вершить революцию не только на государственном уровне, но и в укладе жизни любого человека. Вот как раз одним из таких радикальных изменений стал календарь.
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Метки: Большевики   Прошлое   СССР   история   календарь   революция   религия   
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11  комментариев
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9k
ron 2 часа назад
Эксперимент с революционным календарём продолжался 10 лет. Но в 1940 году власти наконец сдались и вернулись к привычной всем традиционной неделе.
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Очень интересно, спасибо, но самый непонятный момент скомкан - КОМУ сдались и ПОЧЕМУ вернулись с 7-дневной неделе?
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8k
Борис Карабанов 13 минут назад
"Когда методологическо-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю и вместо чистого воскресенья днями отдыха Хворобьева стали какие-то фиолетовые пятые числа, он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом."
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1k
Олег Полчаса назад
Очень интересно но возникает закономерный вопрос - Что курил автор перед написанием данной статьи? И - Возможно ли написать подобное без употребления тяжелых наркотиков? Безбожно путать рабочий график предприятий и учереждений с календарем это надо уметь.
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46k
Андрей Час назад
Вот календарь 29-го года до введения этого новшества. Интересно как намешаны праздники.
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