Почему в 1929 году отменили дни недели

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Большевики, стремясь к власти, хотели вершить революцию не только на государственном уровне, но и в укладе жизни любого человека. Вот как раз одним из таких радикальных изменений стал календарь.
И дело было не только в введении нового стиля - прибавке 14 дней, чтобы сравняться с принятым в остальном мире календарём. И не только созданием новых праздников.
Новая власть решила ополчиться на дни недели и просто-напросто их отменить.
Новая власть решила ополчиться на дни недели и просто-напросто их отменить.
Стоит начать с истории. Многие религиозные нормы прочно вошли в общую культуру, что уже забылись их истоки. Уклад, соответствующий традиционной семидневной неделе, идёт из текста Ветхого Завета - это одна из ключевых заповедей. Основано на том, что по легенде Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день просто любовался тем, что создал.
И отсюда как раз норма для всех монотеистических религий - один день из семи посвящался Богу, а не работе. У христиан такой день стал воскресеньем, у иудеев - суббота, а у мусульман - пятница. Быт, уклад жизни, ритуалы, выполнение обрядов, посещение церквей - все это привязывалось к принципу семидневной недели.
И отсюда как раз норма для всех монотеистических религий - один день из семи посвящался Богу, а не работе. У христиан такой день стал воскресеньем, у иудеев - суббота, а у мусульман - пятница. Быт, уклад жизни, ритуалы, выполнение обрядов, посещение церквей - все это привязывалось к принципу семидневной недели.
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Ничего удивительного, что большевики, будучи воинственными атеистами, никак не могли смириться с сохранением старого религиозного календаря.
В 1929 году была отменена семидневная неделя и вместо неё ввели новый, революционный календарь. Сначала, в качестве эксперимента, его приняли в части страны, а с 1930 года он становится всеобщим.
В 1929 году была отменена семидневная неделя и вместо неё ввели новый, революционный календарь. Сначала, в качестве эксперимента, его приняли в части страны, а с 1930 года он становится всеобщим.
Вместо недели была введена пятидневка. Четыре рабочих дня, а пятый - выходной. Дни называли просто по порядку. Причём они не были у всех одинаковыми.
Рабочих и служащих разбили на пять групп. Каждая обозначалась цветом: зелёные, красные, жёлтые, фиолетовые, розовые трудящиеся. Для каждой группы пятидневка начиналась в свой день.
Вот так сломали весь уклад, ведь как соблюдать шаббат, как посещать воскресную службу или готовиться к мусульманской пятнице, если этих дней просто нет в календаре.
Рабочих и служащих разбили на пять групп. Каждая обозначалась цветом: зелёные, красные, жёлтые, фиолетовые, розовые трудящиеся. Для каждой группы пятидневка начиналась в свой день.
Вот так сломали весь уклад, ведь как соблюдать шаббат, как посещать воскресную службу или готовиться к мусульманской пятнице, если этих дней просто нет в календаре.
Но помимо религиозных правил ломался и быт. Если муж работал по жёлтой схеме, а жена по красной, то их выходные никогда не пересекались. Общими праздниками были лишь пять дней в году - 1 и 2 мая, день рождения Ленина, 7 и 8 ноября. То есть 72 пятидневки в году - 360 дней и пять праздников без нумерации дня в последовательности.
Официальной причиной отмены привычной недели называли стремление к прорыву в индустриализации страны. Вот такая пятидневная организация жизни предполагала "непрерывку" - заводы и стройки работали без выходных. Страна должна была быть обеспечена трудящимися ежедневно и при этом равномерно распределить нагрузку на энергосистему, общепит, нагрузку на транспорт и остальные сферы.
Но это были не последние новшества.
Но это были не последние новшества.
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Очень интересно, спасибо, но самый непонятный момент скомкан - КОМУ сдались и ПОЧЕМУ вернулись с 7-дневной неделе?
Спасибо за экскурс!