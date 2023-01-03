Почему в 1929 году отменили дни недели

Стоит начать с истории. Многие религиозные нормы прочно вошли в общую культуру, что уже забылись их истоки. Уклад, соответствующий традиционной семидневной неделе, идёт из текста Ветхого Завета - это одна из ключевых заповедей. Основано на том, что по легенде Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день просто любовался тем, что создал.

И отсюда как раз норма для всех монотеистических религий - один день из семи посвящался Богу, а не работе. У христиан такой день стал воскресеньем, у иудеев - суббота, а у мусульман - пятница. Быт, уклад жизни, ритуалы, выполнение обрядов, посещение церквей - все это привязывалось к принципу семидневной недели.