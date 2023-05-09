Россияне забросали соцсети Белого дома поздравлениями с Днём Победы

А ещё они интересуются, посмотрели ли в Белом доме Парад Победы на Красной площади. В администрации Байдена пока не ответили, им там не до этого.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не далее, как сегодня, сообщила всему мировому сообществу, что фашизм победили американцы: