Жители России совершили массовую атаку на Белый дом, превратив официальный аккаунт его запрещенограма в поздравительную открытку к Дню Победы.
Наши люди поздравляют с Днём Победы, вспоминают песни и стихи о великом подвиге и предлагают американским политикам уроки истории — сотни комментариев под последними публикациями, - сообщает ТГ-канал "Москва 24":
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А ещё они интересуются, посмотрели ли в Белом доме Парад Победы на Красной площади. В администрации Байдена пока не ответили, им там не до этого.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не далее, как сегодня, сообщила всему мировому сообществу, что фашизм победили американцы:
Как вы все знаете, на этой неделе отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победа Соединенных Штатов и сил союзников над фашизмом и агрессией на континенте.
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