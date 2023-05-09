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Россияне забросали соцсети Белого дома поздравлениями с Днём Победы

Россияне забросали соцсети Белого дома поздравлениями с Днём Победы

Автор:
09 мая 2023 23:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДеньПобеды   США   аккаунт   белый дом   блокировка   поздравления   
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Жители России совершили массовую атаку на Белый дом, превратив официальный аккаунт его запрещенограма в поздравительную открытку к Дню Победы.

Наши люди поздравляют с Днём Победы, вспоминают песни и стихи о великом подвиге и предлагают американским политикам уроки истории — сотни комментариев под последними публикациями, - сообщает ТГ-канал "Москва 24":

А ещё они интересуются, посмотрели ли в Белом доме Парад Победы на Красной площади. В администрации Байдена пока не ответили, им там не до этого.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не далее, как сегодня, сообщила всему мировому сообществу, что фашизм победили американцы:

Как вы все знаете, на этой неделе отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победа Соединенных Штатов и сил союзников над фашизмом и агрессией на континенте.

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Метки: ДеньПобеды   США   аккаунт   белый дом   блокировка   поздравления   
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10  комментариев
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4k
Трям Час назад
Этот "домовёнок Кузя" совсем берега попутала!
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12k
Shtoppi 4 минуты назад
у карин, как и у большинства ее слушателей, не все дома и мозгов как ящерицы. это всего лишь говорящая голова, которая читает по бумажке, написанную кем-то околесицу, так что ничего удивительного в том, что она делает такие заявления на публику нет. а те кто ей внемлет и верит в эти бредни, не более чем просто идиоты.
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14k
kotovski 22 минуты назад
это ветераны которые учавствывали в ВОВ , писали туда, или людишки которые к той победе неимеют никакого отношения?
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40
Obrval 42 минуты назад
Ну, строго говоря, американцы - тоже победители в этой войне. Она же не сказала, что американцы одни победили. Победила Антигитлеровская коалиция. Большинство потерь Германии было в битве с СССР. 70%, если память не изменяет. Но, победила даже Франция.
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10k
Летучий Мыш 48 минут назад
Точно, там же несколько лет народ резвится на постоянной основе

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4k
Димка Смола/67 48 минут назад
Вот реально говорю заставить нормального русского человека воспринимать речь этой обезьяны не понятного пола бесполезно!
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6k
hhwost Час назад
вместо тысячи слов всего одна мегатонна
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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