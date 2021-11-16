Самые необычные комнаты в Белом доме

Еще одно место, где могут расслабиться президенты и члены их семей, - это боулинг с одной дорожкой. Первый боулинг был открыт в апреле 1947 года как подарок Гарри Трумэну. На тот момент он находился в подвале Белого дома. Однако в 1955 году он переехал в административное крыло - поближе к кабинету Дуайта Эйзенхауэра. Ричард Никсон и его жена также были большими поклонниками этого вида спорта. По данным Ранкера, около 4100 посетителей были зарегистрированы в боулинге во время президентства Обамы, что доказывает, что зал по-прежнему популярен.