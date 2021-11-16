Самые необычные комнаты в Белом доме

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Резиденция американских президентов таит в себе немало сюрпризов. Каждый президент имеет право обустраивать ее по собственному желанию - в разумных пределах, конечно. Так что за прошедшие года первые лица США обустроили здесь все, чего им хотелось - от боулинга до шоколадной фабрики.
Кинотеатр
В 1942 году Франклин Делано Рузвельт решил, что ему не нужна гардеробная в Восточном крыле - ему нужен собственный кинотеатр. С тех пор кинотеатр есть в Белом доме. В зале 42 места, включая четыре очень удобных кресла в первом ряду для Первой Семьи.
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Шоколадная мастерская
Это, скорее, не мастерская, а кухня, посвященная производству сладостей для Белого дома. Именно здесь готовит большую часть пасхальных яиц к пасхальным праздникам и удивительные десерты к крупным мероприятиям. На Рождество сотрудники строят копию Белого дома либо из белого шоколада, либо из имбирных пряников. К радости рядовых сотрудников Белого дома, здесь есть киоск со всевозможными угощениями, доступными для свободной продажи.
Солярий
Каждому нужно место для релаксации. Для президента и его семьи таким местом служит солярий на верхнем этаже. Построенный во время президентства Уильяма Ховарда Тафта, он носит название "Небесная комната".
Боулинг
Еще одно место, где могут расслабиться президенты и члены их семей, - это боулинг с одной дорожкой. Первый боулинг был открыт в апреле 1947 года как подарок Гарри Трумэну. На тот момент он находился в подвале Белого дома. Однако в 1955 году он переехал в административное крыло - поближе к кабинету Дуайта Эйзенхауэра. Ричард Никсон и его жена также были большими поклонниками этого вида спорта. По данным Ранкера, около 4100 посетителей были зарегистрированы в боулинге во время президентства Обамы, что доказывает, что зал по-прежнему популярен.
Кабинет каллиграфии
В этом офисе, расположенном в Восточном крыле, создаются все приглашения, карточки для рассадки гостей на торжественных мероприятиях и поздравления для официальных случаев. Белый дом не просто рассылает приглашения по компьютерному шаблону - каждый документ написан от руки талантливыми мастерами безупречным почерком. Поскольку отдел каллиграфии также обрабатывает конфиденциальные документы, у главного каллиграфа имеется самый высокий уровень допуска.
Музыкальный салон
Музыкальная комната была создана для того, чтобы Билл Клинтон мог где-нибудь поиграть на саксофоне. Это был проект Хиллари Клинтон, и она выбрала спальню на третьем этаже, которая когда-то была детской комнатой для Джона Кеннеди-младшего. Маловероятно, что многие президенты пользовались музыкальной комнатой со времен Билла Клинтона. Они проводят больше времени по соседству, в частном тренажерном зале.
Цветочная мастерская
Именно здесь создаются все цветочные украшения для мероприятий. Также мастерская составляет букеты для высокопоставленных гостей. Раньше в Белом доме выращивал собственные цветы для этих целей, но после того, как в 1902 году цветочные оранжереи были снесены, Белый дом покупает уже готовые растения.
Стоматологический кабинет
В цокольном этаже, рядом с цветочной и шоколадной мастерскими, находится собственный кабинет стоматолога президента. Дантист Джорджа Буша, капитан Дональд Ворм, официально заявил, что у Буша довольно хорошие зубы. Он добавил, что он и президент «никогда не говорили о политике», вместо этого сосредоточившись, среди прочего, на рыбалке и музыке кантри.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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