FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4171 пост • 981 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Самые необычные комнаты в Белом доме

Самые необычные комнаты в Белом доме (9 фото)

Автор:
16 ноября 2021 09:52
Сообщество : Факты
Метки: белый дом   новые комнаты   помещения   странные комнаты   сша   удивительное рядом   факты   хобби президентов   
358
9
Резиденция американских президентов таит в себе немало сюрпризов. Каждый президент имеет право обустраивать ее по собственному желанию - в разумных пределах, конечно. Так что за прошедшие года первые лица США обустроили здесь все, чего им хотелось - от боулинга до шоколадной фабрики.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: белый дом   новые комнаты   помещения   странные комнаты   сша   удивительное рядом   факты   хобби президентов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека 30 фактов, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят Поправки, которые не внесли в Конституцию США Поправки, которые не внесли в Конституцию США Странные вещи, простые объяснения Странные вещи, простые объяснения 25 правдивых фактов, которые на поверку ими вовсе не являются 25 правдивых фактов, которые на поверку ими вовсе не являются Факты, которые вас удивят Факты, которые вас удивят
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17042



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
0
72
Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
Специфический пятничный юмор
2
47
Специфический пятничный юмор
Набирающие популярность в сообществах
«Звонок словно гром. Крик будто молния». Полицейские из Сибири записали рэп ко дню сотрудника ОВД
0
17
«Звонок словно гром. Крик будто молния». Полицейские из Сибири записали рэп ко дню...
Обзор vivo X60 Pro: художественное мастерство
0
1
Обзор vivo X60 Pro: художественное мастерство
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#животные#люди#прикол#СССР#приколы#авто аварии#позитив
#Юмор#история#интересное#кино#автомир#в мире#фотографии#аварии#комментарии#путин
#факты#картинки#Россия#автомобили#Ynews#дтп#искусство#мемы#не уступил#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться