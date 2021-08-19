5 вариантов, как мог бы выглядеть Белый дом

В 1792 году первый президент США Джордж Вашингтон провел конкурс на дизайн Белого дома, который выиграл ирландец Джеймс Хобан. Свои варианты предложили несколько архитекторов, в том числе будущий президент Томас Джефферсон, который поселился в этом самом Белом доме спустя почти 10 лет после конкурса. Эти отвергнутые проекты оставались в безвестности, пока HouseFresh не решил воссоздать их в цифровом формате и показать нам, как мог бы выглядеть Белый дом.