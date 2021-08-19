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5 вариантов, как мог бы выглядеть Белый дом

5 вариантов, как мог бы выглядеть Белый дом (13 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: архитектура   белый дом   дизайн   интересное   сша   
2474
13

В 1792 году первый президент США Джордж Вашингтон провел конкурс на дизайн Белого дома, который выиграл ирландец Джеймс Хобан. Свои варианты предложили несколько архитекторов, в том числе будущий президент Томас Джефферсон, который поселился в этом самом Белом доме спустя почти 10 лет после конкурса. Эти отвергнутые проекты оставались в безвестности, пока HouseFresh не решил воссоздать их в цифровом формате и показать нам, как мог бы выглядеть Белый дом.

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Метки: архитектура   белый дом   дизайн   интересное   сша   
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5  комментариев
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6k
Vadim 3 часа назад
Ну после реконструкции в середине прошлого века, там только внешний вид от первоначального строения и остался. Его внутри разобрали и построили заново.

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7k
Maxim Час назад
Его нужно в коричневый цвет покрасить, столько дерьма от туда льется под миру.
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13k
Booka1a 2 часа назад
ионные колонны!
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5k
Игорь Михайлов 2 часа назад
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Вот ещё вариант
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