5 вариантов, как мог бы выглядеть Белый дом

В 1792 году первый президент США Джордж Вашингтон провел конкурс на дизайн Белого дома, который выиграл ирландец Джеймс Хобан. Свои варианты предложили несколько архитекторов, в том числе будущий президент Томас Джефферсон, который поселился в этом самом Белом доме спустя почти 10 лет после конкурса. Эти отвергнутые проекты оставались в безвестности, пока HouseFresh не решил воссоздать их в цифровом формате и показать нам, как мог бы выглядеть Белый дом.
Томас Джефферсон был в то время государственным секретарем США и принимал активное участие в проведении конкурса. Но он также был архитектором и любителем классического европейского дизайна. Эксперты приписывают Джефферсону проект, автором которого числился Авраам Фоус. На самом же деле Фоус представил на конкурс свой любительский дизайн, а анонимный проект Джефферсона приписали Фоусу из-за технической ошибки.
Джефферсон переехал в Белый дом в качестве президента в 1801 году и описал особняк как «достаточно большой для двух императоров, одного Папы и великого ламы». Тем не менее, он все равно расширил его, добавив колоннады и другие элементы.
Филип Харт был архитектором-любителем – скорее, профессиональным строителем, – который представил на конкурс проекты как для дома президента, так и для Капитолия.
Дизайн Белого дома Харта перекликается с его несколько абсурдными зарисовками Капитолия. Укороченный верхний этаж и стиль псевдо-Ренессанса лишены того стиля и изысканности, которые Вашингтон хотел от здания, которое должно было «размером, формой и элегантностью… выходить за рамки современности».
Эндрю Мэйфилд Каршор был лингвистом, бывшим британским военным и учителем. Его простой дизайн отражает архитектуру, предшествующую Войне за независимость, характеризуемую колониальным периодом Америки с постройками в георгианском и английском стиле.
Крутые скатные крыши Каршора окаймляла дорожка, а на крыше главного блока располагался резервуар для дождевой воды. Но судьи посчитали, что в его дизайне не хватало искры. По словам архитектурного историка Хью Ховарда, Каршор был «джентльменом-любителем», и его отвергнутый дизайн, возможно, так и остался единственным зданием, которое он спроектировал.
Джейкоб Смолл представил четыре работы на конкурс 1792 года. Писатель Патрик Филлипс-Шрок подчеркивает, что дизайн Белого дома Смолла был вдохновлен двумя знаковыми зданиями того времени: поместьем Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и Капитолием штата Мэриленд в Аннаполисе.
Смолл соединил конюшню и кухню с главным домом с помощью аркад. Однако лабиринтный интерьер из коридоров и лестниц был бы слишком неудобным для президента. Довольно интересно, что Смолл предсказал, что в Белом доме будут помещения овальной формы, но ему не удалось достойно интегрировать их в свой дизайн.
Ирландец Джеймс Даймонд был архитектором и строителем. В проекте Даймонда Белый дом расположен вокруг прямоугольного двора. Однако Даймонд отметил своем дизайне, что «открытый двор можно на картинную галерею и осветить сверху для грандиозного эффекта».
Проект Даймонда включал сложные элементы дизайна, такие как ионные колонны и оконные рамы, увенчанные фронтонами. Однако лестницы были расположены слишком далеко от входа, а общая величавость была слишком вычурной на вкус Джорджа Вашингтона.
Источник:
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