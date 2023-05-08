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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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7.
Вениамин Смехов, Вадим Туманов и Николай Караченцов на съемках х/ф «Ловушка для одинокого мужчины», 1989 год
10.
Юрий и Виталий Соломины, Элина Быстрицкая, Иван Любезнов, Елена Цыплакова, Виктор Борцов, Нелли Корниенко, Роман Филиппов, 1982 год
13.
Евгений Евстигнеев с женой Галиной Волчек и сыном Денисом. Артисты были женаты с 1955 по 1964 годы.
Фотография явно отфотошоплена
14.
Андрей Миронов и Лариса Голубкина в компании Кирилла Ласкари (брата Миронова) и Владимира Высоцкого с Мариной Влади празднуют 8 марта, 1976 год
24.
Ксения Алферова с отцом Александром Абдуловым, 1990 год
Ксению Алферову, биологический отец которой — болгарский дипломат Бойко Гюров, воспитал Александр Абдулов. Он женился на Ирине Алферовой в 1976 году и сразу стал отцом для двухлетней Ксении. До 16 лет она не знала о родном отце, однако в какой-то момент стала подозревать, и, когда «пазл сложился», открыто поговорила с мамой. В тот момент Ксения больше переживала не за себя, а за то, как отреагирует Александр Абдулов.
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