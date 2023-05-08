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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
08 мая 2023 22:03
Метки: Россия   СССР   кино   фото   
340
30

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!

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Метки: Россия   СССР   кино   фото   
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1  комментарий
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Андрей 2 часа назад
Забавно, мелкими были когда и в мушкетеров играли, я всегда Атоса выбирал.... Смехов его изумительно сыграл. А у Удовиченко с Тереховой, изумительно получались роли стерв. Ну тут видимо режиссеры по характеру подбирали.
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