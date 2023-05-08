24.

Ксению Алферову, биологический отец которой — болгарский дипломат Бойко Гюров, воспитал Александр Абдулов. Он женился на Ирине Алферовой в 1976 году и сразу стал отцом для двухлетней Ксении. До 16 лет она не знала о родном отце, однако в какой-то момент стала подозревать, и, когда «пазл сложился», открыто поговорила с мамой. В тот момент Ксения больше переживала не за себя, а за то, как отреагирует Александр Абдулов.