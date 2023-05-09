Деревянная дорога, построенная почти 6000 лет назад

Свит-Трек — это деревянная дорога эпохи неолита возрастом 5830 лет. Находится в Англии. В 1970 году здесь добывали торф и случайно наткнулись на тропу. Ничего, намекающего на сладости или сахар в этих местах даже близко нет. Назвали в честь того, кто открыл – Рея Свита.

Эта тропа была частью целой дорожной сети. Древние люди построили ее, чтобы обеспечивать надежный путь через болотистую местность. Именно болото помогло законсервировать и сохранить эту древнюю дорогу в таком прекрасном состоянии.

Конструкция представляла собой перекладины, наложенные друг на друга и утопленные в почву. Перекладины нарезали из ясеня, дуба и липы. А поверх них располагался дубовый настил.



