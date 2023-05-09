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Деревянная дорога, построенная почти 6000 лет назад

Деревянная дорога, построенная почти 6000 лет назад

Автор:
09 мая 2023 09:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   дорога   интересно   история   любопытно   факты   
643
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Интересные факты об одной из самых древних дорог в истории человечества.

Свит-Трек — это деревянная дорога эпохи неолита возрастом 5830 лет. Находится в Англии. В 1970 году здесь добывали торф и случайно наткнулись на тропу. Ничего, намекающего на сладости или сахар в этих местах даже близко нет. Назвали в честь того, кто открыл – Рея Свита.


Эта тропа была частью целой дорожной сети. Древние люди построили ее, чтобы обеспечивать надежный путь через болотистую местность. Именно болото помогло законсервировать и сохранить эту древнюю дорогу в таком прекрасном состоянии.


Конструкция представляла собой перекладины, наложенные друг на друга и утопленные в почву. Перекладины нарезали из ясеня, дуба и липы. А поверх них располагался дубовый настил.


Ширина досок - до 40 см, толщина - 5 см, а в длину - 3 метра. Вырезали их из молодых деревьев диаметр которых не превышал одного метра. Из инструментов были использованы только каменные топоры, а также деревянные клинья и молотки. Все материалы изготавливались в другом месте, так как здесь болото и подходящих деревьев не было. И приносились сюда. Работа была сделана аккуратно, со старанием.

Поблизости от дороги были найдены каменные топоры, молотки, ножи и глиняная посуда

Дорожная сеть внушительна, с учетом немногочисленного населения той эпохи. Длина одной сохранившейся дороги превышает 2 километра.

Свит-трек был нужен, чтобы пересечь болото и добраться и до острова. Дорогой пользовались 10 лет, а затем забросили. В болоте повысился уровень воды и она стала бесполезной.

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Метки: в мире   дорога   интересно   история   любопытно   факты   
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3  комментария
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да.... Раньше строили... Были дороги...
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Сергей 5 минут назад
6000 лет и так не глубоко, а где же культурные слои почвы за все это время ? или нас опять в очередной раз [мат] ученые... ?
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