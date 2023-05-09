Деревянная дорога, построенная почти 6000 лет назад

Интересные факты об одной из самых древних дорог в истории человечества.
Свит-Трек — это деревянная дорога эпохи неолита возрастом 5830 лет. Находится в Англии. В 1970 году здесь добывали торф и случайно наткнулись на тропу. Ничего, намекающего на сладости или сахар в этих местах даже близко нет. Назвали в честь того, кто открыл – Рея Свита.
Эта тропа была частью целой дорожной сети. Древние люди построили ее, чтобы обеспечивать надежный путь через болотистую местность. Именно болото помогло законсервировать и сохранить эту древнюю дорогу в таком прекрасном состоянии.
Конструкция представляла собой перекладины, наложенные друг на друга и утопленные в почву. Перекладины нарезали из ясеня, дуба и липы. А поверх них располагался дубовый настил.
Ширина досок - до 40 см, толщина - 5 см, а в длину - 3 метра. Вырезали их из молодых деревьев диаметр которых не превышал одного метра. Из инструментов были использованы только каменные топоры, а также деревянные клинья и молотки. Все материалы изготавливались в другом месте, так как здесь болото и подходящих деревьев не было. И приносились сюда. Работа была сделана аккуратно, со старанием.
Поблизости от дороги были найдены каменные топоры, молотки, ножи и глиняная посуда
Дорожная сеть внушительна, с учетом немногочисленного населения той эпохи. Длина одной сохранившейся дороги превышает 2 километра.
Свит-трек был нужен, чтобы пересечь болото и добраться и до острова. Дорогой пользовались 10 лет, а затем забросили. В болоте повысился уровень воды и она стала бесполезной.
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