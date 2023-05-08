А король-то левый! Как грамотный медик немного подвинул правителя, стал великим реформатором и почти два года правил страной

«Разделяй и властвуй». Эту фразу, к которой нередко прибегают правители государств из разнородных составляющих, приписывают Филиппу II Македонскому. Но что делать, если властвовать хочется, а разделять нечего? Интересную методику придумал Иоганн Фридрих Струэнзе.
Король Дании Кристиан VII (1749-1808) не отличался богатырским здоровьем. Особенно психическим. Считается, что это была шизофрения, но на формирование личности наложило отпечаток и очень жёсткое воспитание, граничившее с жестокостью.
Во время одной из поездок по стране Кристиан почувствовал себя неважно. И в городе Альтона ему пришлось обратиться к местному доктору. Естественно, инкогнито. Во время беседы с нежданным пациентом Иоганн Фридрих Струэнзе проявил себя ещё и как тонкий психолог. И правитель так проникся к эскулапу доверием, что не только раскрыл свою личность, но и назначил медика своим личным врачом.
Королю действительно пошло на пользу лечение, которое назначал Иоганн. Он стал более спокойным, уверенным и уравновешенным. Благодаря Струэнзе почти сошли на нет вспышки гнева, агрессии, попытки членовредительства. Одновременно с улучшением самочувствия монаршей особы росло и влияние личного врача. Он не только предоставлял правителю консультации по вопросам в самых разных областях, но и довольно быстро дослужился до личного советника и первого королевского министра.
Естественно, Струэнзе очень контрастировал со своим благодетелем: серьёзный, сдержанный, интеллектуал и эрудит. И таким мужчиной не могла не заинтересоваться королева.
Английская принцесса Каролина Матильда была несчастна в браке. И немудрено, ведь царственный супруг интересовался оргиями и дамочками из борделей, а не собственной законной женой. Подлила масла в пламя страсти и помощь Струэнзе: он сделал единственному сыну королевы прививку от оспы и спас мальчику жизнь. Плюс Каролина Матильда была ещё очень юна, всего 18 лет. И между спасителем и молодой матерью вспыхнул роман.
Как капля точит камень, так и тонко чувствующий настроения королевской четы медик действовал на них, приобретая всё большее влияние и расширяя свои полномочия.
В результате Кристиан позволил своему министру подписывать от своего имени приказы и прочие документы. Чем Иоганн не преминул воспользоваться. Смелым росчерком пера он начал творить историю. Он приложил максимум усилий для ограничения крепостного права, запретил пытки и телесные наказания, ослабил цензуру, ввёл свободу вероисповедания.
Плюс к этому, министр существенно уменьшил расходы на содержание двора, прижал коррупционеров, сократил раздутый чиновничий аппарат, приступил к строительству школ и больниц. Словом, проявил себя как реформатор и прогрессивный умница, целью которого было предоставление народу личных свобод и сокращение межклассовой пропасти.
Все решения он принимал единолично, а мнение пыхтящей аристократии его не интересовало. Логично, что Иоганн приобрёл множество врагов, недовольных такой политикой. К тому же здоровье короля стремительно ухудшалось. И было очевидным, что овдовевшая королева, которая с высокой долей вероятности родила от Струэнзе дочь, выйдет за него замуж. И он уже на законных основаниях займёт трон.
Враги быстро организовали заговор. И во время бала 17 января 1772 года министра и его друга и первого помощника Эневольда Брандта схватили и заточили в тюрьму. Чтобы сделать законными свои действия, заговорщики пробрались в покои короля и заставили того подписать приказ.
Каролина Матильда пыталась вступиться за фаворита, но её мнением никто особо не интересовался: опальную королеву арестовали и выслали из страны. Жизнь правительницы, которая хотела простого женского счастья, рано оборвалась. Изгнанница умерла, когда ей было всего 23 года.
А реформатора ожидала страшная участь. Его заставили признаться в порочащей связи и излишнем влиянии на короля. И 28 апреля 1772 года жизнь великого реформатора и его помощника оборвалась на плахе.
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"Есть два варианта исправления ситуации на нашей планете.
Фантастический и реальный.
Мы можем собраться вместе, прекратить бардак на планете, строить нормальное общество...
Ну или прилетят инопланетяне и всё нам наладят.
Это как раз и есть реальный вариант. " (с)