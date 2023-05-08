А король-то левый! Как грамотный медик немного подвинул правителя, стал великим реформатором и почти два года правил страной

Естественно, Струэнзе очень контрастировал со своим благодетелем: серьёзный, сдержанный, интеллектуал и эрудит. И таким мужчиной не могла не заинтересоваться королева.

Английская принцесса Каролина Матильда была несчастна в браке. И немудрено, ведь царственный супруг интересовался оргиями и дамочками из борделей, а не собственной законной женой. Подлила масла в пламя страсти и помощь Струэнзе: он сделал единственному сыну королевы прививку от оспы и спас мальчику жизнь. Плюс Каролина Матильда была ещё очень юна, всего 18 лет. И между спасителем и молодой матерью вспыхнул роман.

Как капля точит камень, так и тонко чувствующий настроения королевской четы медик действовал на них, приобретая всё большее влияние и расширяя свои полномочия.