Как две дамы за внимание Ришельё на дуэли бились

Полуобнажённая красотка с пистолетом в наши дни – это персонаж комикса или фильма. Ну, или будущая клиентка закрытого заведения. А ведь были времена, когда дамы с оружием наперевес дрались за внимание джентльменов.
И, пожалуй, самым ярким примером такой дуэли XIII века служит эта история. Произошла она с внучатым племянником знаменитого кардинала – Луи Франсуа Арманом дю Плесси, герцогом Ришельё. Надо сказать, что с юных лет парнишка был очень привлекателен. А титул и богатство в совокупности с внешностью привлекали к молодому аристократу прелестниц всех возрастов и статусов.
В попытке как-то справиться с кобелирующим юношей, которому едва стукнуло 15 лет, отец даже пошёл на радикальные меры и отправил отпрыска в Бастилию. В застенках парень провёл без малого год. Но любовного
зуда пыла отсидка не охладила.
Одна любовница сменяла другую. Что интересно, юный герцог, видимо, и в психологии неплохо разбирался. Поскольку после каждой рокировки предыдущая дама сердца считала виноватой в разрыве исключительно следующую. Но никак не обожаемого Луи.
Однажды графиня де Полиньяк, с которой у Решильё роман то разгорался, то затухал, узнала о новой любовнице бывшего – маркизе де Нель. Что интересно, дамы приходились друг другу роднёй – кузинами. Арманда Фелиция де ля Порт Мазарен, маркиза де Нель была старше Луи. И де Полиньяк решила, что возлюбленный может навсегда уплыть из рук, попав под влияние опытной де Нель. Она написала сопернице гневное письмо, в котором предлагала дуэль.
Та оказалась не робкого десятка, вызов приняла. И аристократки выбрали место – Булонский лес. Оскорблённая де Полиньяк оказалась более точной, и на нежном плече конкурентки распустился кровавый цветок. Та охнула и осела без чувств. Правда, рана оказалась несерьёзной и вреда здоровью не нанесла.
Победительница определена. И, кажется, главный приз – сердце и тело Луи Франсуа должен был достаться ей. Ведь женщина рисковала жизнью и билась во имя любви к нему.
Но
поганца красавца мало заботили какие-то там бабские разборки. Он уже давно развлекался с новой подружкой и слышать ничего не хотел о выборе. Как говорится, предай их всех, останься верен себе!
А если учесть, что прожил объект страсти ну очень долгую – больше 90 лет жизнь, то при его любвеобильности об инциденте молодости он и думать забыл. Зато дуэль упрямых аристократок вошла в историю как пример беспрецедентной глупости, на которую женщина может пойти из-за любви.
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