Как две дамы за внимание Ришельё на дуэли бились

В попытке как-то справиться с кобелирующим юношей, которому едва стукнуло 15 лет, отец даже пошёл на радикальные меры и отправил отпрыска в Бастилию. В застенках парень провёл без малого год. Но любовного зуда пыла отсидка не охладила.

Одна любовница сменяла другую. Что интересно, юный герцог, видимо, и в психологии неплохо разбирался. Поскольку после каждой рокировки предыдущая дама сердца считала виноватой в разрыве исключительно следующую. Но никак не обожаемого Луи.